Генсек РФС: «В УЕФА сказали: «Не торопитесь, не уходите. Мы постараемся поспособствовать возвращению России к международным соревнованиям»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Максим Митрофанов Азиатская футбольная конфедерация Футбол

Генсек РФС рассказал, почему ранее не состоялся переход в Азиатскую конфедерацию.

«Если бы мы в конце прошлого года подали заявку о выходе из УЕФА, у них не было бы другого варианта, кроме как отпустить нас 1 июля.

Тогда нас УЕФА мотивировала словами: «Коллеги, мы постараемся создать систему и поспособствовать возвращению России к международным соревнованиям. Не торопитесь. Не уходите». Мы с этим согласились и предложили создать рабочую группу», – сказал Максим Митрофанов.

Напомним, генеральный секретарь РФС является членом рабочей группы по возвращению российского футбола к международным соревнованиям. В рабочую группу также входят представители ФИФА и УЕФА.

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13 комментариев

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DVS1
Да бесполезно с ними разговаривать, УЕФА ничего не решает. Как "цк партии" из-за океана и с одного, давно лишнего на земле, острова скажут, так евросовок и поступит, а УЕФА просто подчинится, как бы бабла не хотели
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And-Rover
Видится такое:
РФС в Азию не перейдёт
УЕФА будет как-то уламывать играть с российскими клубами на нейтральной территории при пустых трибунах.

Эта война даже на 5 лет не растянется. Уже и в Европе устают сильно.

А про ЧМ в США: не видать участия там на 99,99999999999%, хотя да, туда же отбираются. Но всё равно не пустят.
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Hilperico
Ответ Олег910
Мы вам обязательно перезвоним. Вы только ждите.
Кстати, эти слова на 100% совпадают с мнением большинства комментаторов на спортсе относительно того, что нужно делать РФС. Вы только ждите.
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Олег910
Мы вам обязательно перезвоним. Вы только ждите.
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Любезный Коссутий
В УЕФА сказали, что нужно еще немного потерпеть
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Кирилл.С-Пб
Какую систему??? Либо да либо нет. Клоунада
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Никита Самарин
Слова конечно оптимистичные, но верится с трудом.
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дмитрий ненин
Ответ Гамарджоба Генацвале
Ещё не время, ещё немного, нужно подождать. А сколько ждать не сказали? Лапшу на уши вешают вот и все.
Кого-то это напоминает с его "нет времени на раскачку"
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Ковид 07.10.52
Если этим занимается газовый тип, то результат известен заранее....
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дмитрий ненин
Западным коллегам не хотелось терять газпремовские денежки
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Dimonty
Интересно, как они могут поспособствовать? С нами в принципе никто играть не хочет, хоть заспособствуйся
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Гамарджоба Генацвале
Ещё не время, ещё немного, нужно подождать. А сколько ждать не сказали? Лапшу на уши вешают вот и все.
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nobrainnopain
Так держат собачку на привязи
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