Генсек РФС: «В УЕФА сказали: «Не торопитесь, не уходите. Мы постараемся поспособствовать возвращению России к международным соревнованиям»

Генсек РФС рассказал, почему ранее не состоялся переход в Азиатскую конфедерацию.

«Если бы мы в конце прошлого года подали заявку о выходе из УЕФА, у них не было бы другого варианта, кроме как отпустить нас 1 июля.

Тогда нас УЕФА мотивировала словами: «Коллеги, мы постараемся создать систему и поспособствовать возвращению России к международным соревнованиям. Не торопитесь. Не уходите». Мы с этим согласились и предложили создать рабочую группу», – сказал .

Напомним, генеральный секретарь РФС является членом рабочей группы по возвращению российского футбола к международным соревнованиям. В рабочую группу также входят представители ФИФА и .