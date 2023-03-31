Генсек РФС: «В УЕФА сказали: «Не торопитесь, не уходите. Мы постараемся поспособствовать возвращению России к международным соревнованиям»
Генсек РФС рассказал, почему ранее не состоялся переход в Азиатскую конфедерацию.
«Если бы мы в конце прошлого года подали заявку о выходе из УЕФА, у них не было бы другого варианта, кроме как отпустить нас 1 июля.
Тогда нас УЕФА мотивировала словами: «Коллеги, мы постараемся создать систему и поспособствовать возвращению России к международным соревнованиям. Не торопитесь. Не уходите». Мы с этим согласились и предложили создать рабочую группу», – сказал Максим Митрофанов.
Напомним, генеральный секретарь РФС является членом рабочей группы по возвращению российского футбола к международным соревнованиям. В рабочую группу также входят представители ФИФА и УЕФА.
РФС в Азию не перейдёт
УЕФА будет как-то уламывать играть с российскими клубами на нейтральной территории при пустых трибунах.
Эта война даже на 5 лет не растянется. Уже и в Европе устают сильно.
А про ЧМ в США: не видать участия там на 99,99999999999%, хотя да, туда же отбираются. Но всё равно не пустят.