поделился воспоминаниями о встрече с .

– Вернемся к приятным воспоминаниям. после победы в Кубке УЕФА ездил на встречу с Владимиром Путиным. Каким вам запомнился российский лидер?

– Бразильцам было сложновато, потому что наш переводчик остался в машине на улице. Было немного обидно, ведь мы ничего не поняли из того, что сказал президент.

– Энергетику Путина ощутили?

– Да. Приятно было видеть, с каким восхищением и уважением все смотрели на него. Понял, что для русских есть Бог на небе, а на земле – Путин.

– Рио Фердинанд признался, что своровал чайную ложку из Кремля. У вас остался какой-то сувенир на память?

– Ничего такого. Зато на столе сыграли в крестики-нолики с .

– Нацарапали ключами на президентском столе?

– (Смеется). Рисовали на скатерти.

– Вагнер Лав сыграл с Путиным в футбол. Не боялись, что сейчас охрана всех выгонит?

– В тот день мы пришли на встречу очень уставшими, потому что накануне было большое празднование. И когда Вагнер начал играть с президентом, все русские напряглись – это витало в воздухе. А когда Путин улыбнулся, все расслабились. Так что все прошло позитивно, – сказал экс-полузащитник ЦСКА.