«Понял, что для русских есть Бог на небе, а на земле – Путин». Карвальо о встрече с президентом России

Теги ЦСКА Вагнер Лав премьер-лига Россия Владимир Путин Даниэл Карвальо Политика Матч ТВ Футбол

Даниэл Карвальо поделился воспоминаниями о встрече с Владимиром Путиным

– Вернемся к приятным воспоминаниям. ЦСКА после победы в Кубке УЕФА ездил на встречу с Владимиром Путиным. Каким вам запомнился российский лидер?

– Бразильцам было сложновато, потому что наш переводчик остался в машине на улице. Было немного обидно, ведь мы ничего не поняли из того, что сказал президент.

– Энергетику Путина ощутили?

– Да. Приятно было видеть, с каким восхищением и уважением все смотрели на него. Понял, что для русских есть Бог на небе, а на земле – Путин.

– Рио Фердинанд признался, что своровал чайную ложку из Кремля. У вас остался какой-то сувенир на память?

– Ничего такого. Зато на столе сыграли в крестики-нолики с Вагнером Лавом.

– Нацарапали ключами на президентском столе?

– (Смеется). Рисовали на скатерти.

– Вагнер Лав сыграл с Путиным в футбол. Не боялись, что сейчас охрана всех выгонит?

– В тот день мы пришли на встречу очень уставшими, потому что накануне было большое празднование. И когда Вагнер начал играть с президентом, все русские напряглись – это витало в воздухе. А когда Путин улыбнулся, все расслабились. Так что все прошло позитивно, – сказал экс-полузащитник ЦСКА.

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89 комментариев

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все на п1
Пригожин уже рассказал реальное отношение элит к Пу
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Kapitelman Abram
А в Преисподней Сотона! И Газзаев длань его карающая!...)))
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Синий туман
Святая простота!
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Спартак-лучшая команда России
Надеюсь Боженька заберёт его
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bellyashe
стыдно осознавать, что иностранцы, приезжая в Россию, видят нас Северной Кореей
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Guingm
как же легко он раскусил нашу рабскую душонку))
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Valentin Kompaneytsev
В России в частности в ЦСКА Карвальо был не лишним.
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MonkeyMeister
Очередная перепись клоунов снизу (да и сверху будет).
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Metalloid
Ответ Nastia Sergey
Комментарий удален модератором
Только сначала он поднял страну из разрухи послевоенного времени и его достижениями она пользуется до сих пор. Ну это так, для общего вашего развития.
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Максим Прокофьев
Ответ Биодудь
Так может и ему лучше на небо, раз он бог?
Там тесно станет
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Romeo Yankovich
Ответ Veld
всё впереди, похоже :)
из обязательной литературы будет сборник статей вождя, обязательное прослушивание вечером его речи. как у нас в Беларуси в армии, как брат рассказывал, при выступлении гражданина Лукашенко все вставали в их роте по команде "смирно!")) а перед сном, если скажешь жене "спокойной ночи", а не "гойда, братья и сёстры" - будет донос соседа))) добро пожаловать в утопию))
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Илья Савчук
Ответ deadjoker
Заявление минимум на квартиру в Саранске :)
100 метровую причем
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justbored
Богохульник какой-то.
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Илья Савчук
Он с Ари и Димоном что-ли бухает?
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pulyalke
что то мне подсказывает, что у спортса сменится руководство или он улетит в бан
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Alexander Kochet
Сказочный
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Денис Шорц
врача врача позовите врача
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Best Raul
Неужели и энергетику двойника бразилец смог учуять?
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Александр Марьюшкин
Эх Карвальо...
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Тайосич
Ответ Теннисный абсолют
Все, кто контактировал с Путиным отзываются о нем позитивно. И только у нас маргиналы обливают помоями президента, при котором сами же стали жить намного лучше, а страна с полудохглого состояния стала одной из самых влиятельных в мире. Еще ноют про диктатуру, та Путин либерал каких поискать еще надо.
О Гитлере тоже позитивно отзывались, в том числе руководители СССР.
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Veld
Ответ Romeo Yankovich
будь это в реалии, то сейчас ты бы получал дубиной по пяткам и слышал фразу "пой песню Лихачёва, ***")))
всё впереди, похоже :)
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Алар
Иностранец, решивший, что знает русских и считающий, что для всех нас Путин бог на земле... Для кого-то может так и есть, но точно не для всех... Погорячился парниша!
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BeastI666I
"Понял, что есть Бог на небе, а на земле его наместник - русский царь!"
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Тайосич
Как пел Александр Градский:

"Даже зонтик китайский, мечтаний предел,
Не спасёт тебя здесь от дождя.
Если сам ты наделал себе этих дел,
Из ничтожества сделав вождя."
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В поисках смысла
Ну культ личности определённо имеется
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