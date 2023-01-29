Фердинанд украл чайную ложку на встрече с Путиным в Кремле во время ЧМ-2018. Об этом рассказала экс-футболистка «Арсенала» Скотт
Рио Фердинанд украл чайную ложку на встрече с Владимиром Путиным в Кремле.
Об этом рассказала экс-футболистка «Арсенала» Алекс Скотт в своих мемуарах «Как (не) быть сильной», в которых она вспомнила о визите в Кремль во время ЧМ-2018.
«Нас с Рио Фердинандом пригласили в Кремль как членов программы легенд ФИФА, чтобы обсудить чемпионат мира. Рио рассмешил меня на выходе – он раскрыл ладонь и показал, что стащил чайную ложку на память», – написала Скотт.
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- Футболист Рио Фердинанд, вместо того, чтобы думать, что это смешно, и что вам Нобелевскую премию дадут, верните ложку, которую вы у Путина сперли.
Так,что надо бы проверить была ли это ложка и был ли это Фердинанд вообще)
- А что делал в это время рында Песков?
Отвечаем:
- Стоял на шухере.
Вот незадача, Фердинанд не смотрит некоторые ролики на ютубе, а то уже продал бы ложку и выкупил МЮ у Глейзеров