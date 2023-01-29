Фердинанд украл чайную ложку на встрече с Путиным в Кремле во время ЧМ-2018. Об этом рассказала экс-футболистка «Арсенала» Скотт

украл чайную ложку на встрече с Владимиром Путиным в Кремле.

Об этом рассказала экс-футболистка «Арсенала» Алекс Скотт в своих мемуарах «Как (не) быть сильной», в которых она вспомнила о визите в Кремль во время ЧМ-2018.

«Нас с Рио Фердинандом пригласили в Кремль как членов программы легенд ФИФА, чтобы обсудить чемпионат мира. Рио рассмешил меня на выходе – он раскрыл ладонь и показал, что стащил чайную ложку на память», – написала Скотт.

Водитель Uber угрожал убийством экс-футболистке «Арсенала» Скотт во время ЧМ-2018: «Я показала ему фото с визита в Кремль: «Если я завтра не встречусь с Путиным, он найдет тебя»