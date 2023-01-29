Фердинанд украл чайную ложку на встрече с Путиным в Кремле во время ЧМ-2018. Об этом рассказала экс-футболистка «Арсенала» Скотт

Теги Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия женский футбол Владимир Путин ЧМ-2018 FIFA Алекс Скотт Политика ахахаха Футбол

Рио Фердинанд украл чайную ложку на встрече с Владимиром Путиным в Кремле.

Об этом рассказала экс-футболистка «Арсенала» Алекс Скотт в своих мемуарах «Как (не) быть сильной», в которых она вспомнила о визите в Кремль во время ЧМ-2018.

«Нас с Рио Фердинандом пригласили в Кремль как членов программы легенд ФИФА, чтобы обсудить чемпионат мира. Рио рассмешил меня на выходе – он раскрыл ладонь и показал, что стащил чайную ложку на память», – написала Скотт.

Водитель Uber угрожал убийством экс-футболистке «Арсенала» Скотт во время ЧМ-2018: «Я показала ему фото с визита в Кремль: «Если я завтра не встречусь с Путиным, он найдет тебя»

Материалы по теме

44 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
el ruso guapo
Сначала они крадут вещи у недружественных стран, а потом ими пользуются? Лицемерные британцы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Balt
С этого весь этот кризис и начался. Эффекта бабочки, знаете ли, никто не отменял. ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Romeo Yankovich
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Но все же Кривоногих это святое!!
Само собой)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Silent2006
К нам в Администрацию Президента РФ поступил запрос от уважаемого юзера Sports.ru ARIGAMI ARIGAMI (Семенов Степан Богданович, 1978 года рождения): - А что делал в это время рында Песков? Отвечаем: - Стоял на шухере.
Спасибо за комплимент, только одно но. Фамилия имя отчество были названы не правильно. Вдобавок меня сделали старше на 15 лет. Спасибо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тренерские конспекты Бормана
Ответ rarog
Вот и casus beli. Вперёд на Лондон,за ложку!
Тебе смешно, а два итальянских города воевали за ведро от колодца. Кровь, трупы, победа. Ведро до сих пор хранится в музее...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
eltempo87
Ну он и внешностью на кpыcу похож
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Romeo Yankovich
Ну это же дача ротенберга, не отходим от официальной версии))
Но все же Кривоногих это святое!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tresk2
Это у негров в крови)
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фут.Боль
Текст официального запроса в Англию:
- Футболист Рио Фердинанд, вместо того, чтобы думать, что это смешно, и что вам Нобелевскую премию дадут, верните ложку, которую вы у Путина сперли.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Born is the King
Сейчас прочитал тот мемуар от Скотт, когда медведь, который работает в Убер да ещё и без балалайки общался с ней через Гугл транслейт был удивлен ,что Путин это не миф и с кем-то встречается

Так,что надо бы проверить была ли это ложка и был ли это Фердинанд вообще)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Romeo Yankovich
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Страшно представить, если бы он у Светы Кривоногих что-то бы украл
Ну это же дача ротенберга, не отходим от официальной версии))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
prist
Ответ Данил Садыков
Всё правильно сделал. Судя по некоторым роликам в ютубе, эта ложка стоит не один десяток тысяч долларов.
Ну ты и ....
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Висита Эльмурзаев
Какой там Лондон если до Киева не дошли за 11 месяцев 😂😂
А как же обещания дойти до Вашингтона за месяц?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Silent2006
К нам в Администрацию Президента РФ поступил запрос от уважаемого юзера Sports.ru ARIGAMI ARIGAMI (Семенов Степан Богданович, 1978 года рождения):
- А что делал в это время рында Песков?
Отвечаем:
- Стоял на шухере.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Джек Девяткин
Ответ Висита Эльмурзаев
Какой там Лондон если до Киева не дошли за 11 месяцев 😂😂
Висит? Эльмурзаев?🤣🤣🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Romeo Yankovich
Ответ Sevuska
Где она теперь эта ложка 🥄 Путина !? ☺️
С неё вкушает пищу абромович, денег то на новую посуду нету
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Злобный Конь
Легенды ФИФА и Рио Фердинанд? Не,ну игрок он был неплохой,но что в нём легендарного?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
не ссы.
Ответ rarog
Вот и casus beli. Вперёд на Лондон,за ложку!
Пора, как в вокзальных закусочных до революции писать на ложках и вилках - украдено там то и там то.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Нерусский
"Отмечается, что эта ложка принадлежала Владимиру Путину". 😂😂😂😂 Ничего нелепее просто не придумать.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон Киселёв
Ответ Данил Садыков
Всё правильно сделал. Судя по некоторым роликам в ютубе, эта ложка стоит не один десяток тысяч долларов.
Да что там десятки тысяч, сотни миллионов
Вот незадача, Фердинанд не смотрит некоторые ролики на ютубе, а то уже продал бы ложку и выкупил МЮ у Глейзеров
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Romeo Yankovich
Ответ Заборостроитель
Не личная, конечно, а государственная
Государство его личное, так что и ложка тоже. Пора бы это принять
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Romeo Yankovich
Хорошо хоть в Геленджик не возил, а то ёршик бы не досчиталась
Страшно представить, если бы он у Светы Кривоногих что-то бы украл
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Павел Мельников
Ответ Vovker
Если бы это сделал русский, тут были бы комменты про "типичный русский менталитет".
Зато сейчас англичанка подгадила.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Висита Эльмурзаев
Ответ rarog
Вот и casus beli. Вперёд на Лондон,за ложку!
Какой там Лондон если до Киева не дошли за 11 месяцев 😂😂
+2
-10
-8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Veld
Ответ alexis2020
Если это правда, то Рио нелепо сделал, что украл, а Скотт что сказала во всеуслышание
да ладно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий