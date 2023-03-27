Песков о Fan ID: «Это прерогатива наших спортивных властей, служб безопасности. Они должны решать»
Дмитрий Песков сказал, что вопрос с Fan ID должны решать спортивные власти.
Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил: «Нужно корректировать правила. Вижу много нареканий».
«Здесь мы считаем, что это прерогатива все-таки наших спортивных властей, наших служб безопасности, и именно они должны принимать решения.
Есть определенная аргументация в пользу того, чтобы карта болельщика существовала, в остальном дальше – их прерогатива», – сказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина.
Медведев критикует Fan ID! Задела история с 7-месячным ребенком
Глядишь и было б все у нас в порядке !
Желаю вам удачи. Но такие вот претензии себе оставьте.