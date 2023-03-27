Песков о Fan ID: «Это прерогатива наших спортивных властей, служб безопасности. Они должны решать»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов премьер-лига Россия РФС болельщики Динамо Москва Владимир Путин Краснодар стадионы Дмитрий Песков Политика Р-Спорт Fan ID Футбол

Дмитрий Песков сказал, что вопрос с Fan ID должны решать спортивные власти.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил: «Нужно корректировать правила. Вижу много нареканий».

«Здесь мы считаем, что это прерогатива все-таки наших спортивных властей, наших служб безопасности, и именно они должны принимать решения.

Есть определенная аргументация в пользу того, чтобы карта болельщика существовала, в остальном дальше – их прерогатива», – сказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина.

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59 комментариев

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Алар
Решение уже принял Путин, а "прерогатива все-таки наших спортивных властей, наших служб безопасности" пошла по известному всем адресу!
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undermail@mail.ru
Хватит по кругу закон пускать. Отменяйте уже.
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9_volk
в этой системе что-то сдвинуться с мертвой точки может (но совсем не обязательно) только после того как царь произнесет мимоходом свои типичные реплики типа "вы хоть понимаете, что натворили?" или "совсем с ума посходили" или "что вы дурака валяете?"
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Безин Чук
Ответ НАВАЛЬНЫЙ
Это тот Песков у которого часы за 37 миллионов рублей?
Ему талантливая и успешная жена подарила, впрочем, ничего нового.
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OldRedWhite
Ответ Игорь Новиков
Это исключительно мое право, что, о чем и где писать. Право всякого свободного человека. Желаю вам удачи. Но такие вот претензии себе оставьте.
Когда б не гадил на страну , ты Игорь гадкий ,
Глядишь и было б все у нас в порядке !
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Александр Евдокимов
Ответ НАВАЛЬНЫЙ
Это тот Песков у которого часы за 37 миллионов рублей?
Ты не знаешь, на что пришлось пойти отцу этого Пескова, чтобы передать своему сыну эти часы (типа "Криминальное чтиво")
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a2wai
Главный орган безопасности уже решил, ага.
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Maks Pinkman
страна где все критикуют закон, но ничего сделать не могут и все валят на то, что закон подписал один человек обречена на провал, априори ничего в ней нормально решаться не будет
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hett
путин специально сейчас накручивает негатив, что бы перед выборами 2024 года их отменить, обычная политтехнологическая операция
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НАВАЛЬНЫЙ
Это тот Песков у которого часы за 37 миллионов рублей?
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[ADO]
Ответ Игорь Новиков
Это исключительно мое право, что, о чем и где писать. Право всякого свободного человека. Желаю вам удачи. Но такие вот претензии себе оставьте.
Я с Вашим правом не спорю. Но почему-то вы слишком линейно воспринимаете его применение и считаете необходимым гадить на страну, в которой я живу и к которой Вы не имеете отношения. Это раздражает.
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Константин Эсперов
Ответ BeastI666I
процессуальный кодекс - это когда до суда дошло.
Да ,точно . Я не юрист , но в общем , надо читать как этот закон принимается и отменяется
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jbzbmxgyrb
Путин поручил до 1 мая упростить использование систем идентификации футбольных болельщиков, прежде всего — для пенсионеров, детей и людей с инвалидностью.
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Вячеслав Краснов
Ответ Kemal Gul
У Пескова всё же удивительный талант что-то сказать, но при этом не сказать ничего. Даже полезный навык для политика, надо признать, но от пресс-секретаря президента ждёшь несколько другого
А в чем талант? Все видят, что по существу он ничего не говорит, просто переводит стрелки
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Ivan Balashov
Службы понятно чьей безопасности.
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Kemal Gul
У Пескова всё же удивительный талант что-то сказать, но при этом не сказать ничего. Даже полезный навык для политика, надо признать, но от пресс-секретаря президента ждёшь несколько другого
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brig_Mercury
Вот пускай спортивные власти и службы безопасности и ходят на стадионы. Заполняемость будет шикарная. Заодно и футболисты начнут более качественно играть, когда за них товарищ майор будет болеть с трибуны.
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Игорь Новиков
Ответ [ADO]
Твое какое дело?! Ты живешь себе в Эстонии и живи. Что за непреодолимый зуд паразитировать на российской политической повестке?
Это исключительно мое право, что, о чем и где писать. Право всякого свободного человека.
Желаю вам удачи. Но такие вот претензии себе оставьте.
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Павел74
нафиг он вообще нужен?? что ни спросишь, он ничего не знает
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Anton Abaturov
Ага, мы верим😆
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Tiestorzn17
Как будто ни кто не знает, что все решает один человек?! Как царь скажет этим «властям», так они и будут думать!
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гилберт
Ответ Саша Пушкин
Удивительная история. Современный Кремль за годы царствования подмял под себя всё управление в стране и задушил любую инициативу на местах, что даже выбор цвета забора в провинциальном муниципалитете согласовывают с Пу*, но этот смешной человек с нелепыми усами в любой непонятной и неприятной ситуации отправляет с вопросами в конкретное ведомство, снимая с хозяина любую ответственность. И чем дела хуже, тем чаще царь устраняется от проблем.
Этот своё дело туго знает.
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Валерий Анташов
Стали друг на друга ответственность сваливать, но главное, что что-то сдвинулось с места в сторону послабления. Полностью не отменят конечно, но ослабить могут. Типа - только для фанатского и гостевых секторов, международных матчей и т.д.,ну как-то так. Гос.дума отменять закон не будет, но в России строгость законов компенсируется их невыполнением.
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свободу попугаю
да да да... конечно... мы так и подумали
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mnogokotin-
разве не дед подписал закон?
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