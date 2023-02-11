Глава «Клуба болельщиков ЦСКА с инвалидностью» встретилась с Путиным

Глава «Клуба болельщиков ЦСКА с инвалидностью» встретилась с Владимиром Путиным.

Елена Попова выступила на заседании наблюдательного совета АНО Агентства стратегических инициатив. Она рассказала президенту России Владимиру Путину о результатах работы клуба в части Национальной социальной инициативы.

Попова отметила, что ЦСКА уделяет большое внимание доступности и комфортному посещению матчей для болельщиков с инвалидностью.

«В 2019 году «ВЭБ» Арена получила награду от правительства Москвы, как самый доступный стадион.

Наш клуб стал первым в России, который ввел систему аудио-описательного комментирования для слепых и слабовидящих болельщиков, проводит сурдоперевод для глухих и слабослышащих зрителей и работает по улучшению доступности, исходя из пожеланий самих зрителей, помогает с организацией поездок на выездные матчи команды.

Также клуб на регулярной основе помогает людям с инвалидностью из других регионов добраться до домашнего стадиона, что является уникальным для нашей страны.

Также Лена рассказала, что в 2021 году болельщиками из бизнес сферы создано АНО Развития спорта «Красно-синее сообщество», которое совместно с клубом занимается активной реализацией благотворительных проектов.

В 2021 году создана детская инклюзивная футбольная команда для детей с ДЦП, в которой на данный момент занимаются 15 детей, их тренируют Паралимпийские чемпионы.

Особе внимание в выступлении главы «Клуба болельщиков ЦСКА с инвалидностью» было обращено на то, что с точки зрения бюджета организации затраты на создание инклюзивных условий не являются большими или неподъемными, данный вопрос скорее является вопросом уделения времени и внимания, проявления чуткости со стороны руководства и менеджмента компаний.

Президент России согласился с Еленой, отметив, что другим организациям следует перенять опыт у нашего клуба», – говорится в сообщении ЦСКА.

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