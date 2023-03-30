Журналист Егоров – Слуцкому: «Мой вопрос Карпину абсолютно нормальный. Когда сборная играет плохо, спрашивать надо с тренера, а не анус ему языком штукатурить, как вы с Казанским»

Теги Рубин Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Сборная России по футболу Первая лига Валерий Карпин Денис Казанский брань Сергей Егоров журналист контент Футбол

Журналист Сергей Егоров ответил на высказывание Леонида Слуцкого о вопросе Валерию Карпину. 

Ранее Карпин на вопрос о возможной отставке в случае поражения от Ирака сказал: «Я так же не держусь за место в сборной, как и в «Ростове». Мне нравится в сборной, но если уволят, то уволят. Что я, умру от этого?»

Комментируя эти слова, Слуцкий заявил: «Тупой, фантастический по идиотизму вопрос его заставил так ответить. Это не был его посыл». 

«Леонид Слуцкий решил поучить мастерству вопросов. Ужасная и тупая – это ваша работа в Казани, Леонид Викторович. Где вы не просто обосрались (ваше выражение, не претендую) жидко, и «Рубин» вылетел.

Ходил и подтирал за вами, как за грудничком, Рустем Фидаевич [Сайманов] и защищал, понимая уже, что перебор и аукнется, – когда вы выли, как сука на морозе, на судей. Алаверды – была и фантастическая по идиотизму фраза «мы превратились в группу игроков» – это к вопросу про способность преодолевать трудности и мотивировать команду.

Ваша работа была настолько ужасной и тупой, что у человека, который вам доверил, клуб отобрали в один день. Отобрали клуб, который он несколько лет назад спас от банкротства. А вы проект завалили. Не ФИФА это сделал своим решением по иностранцам, не судьи, а вы. И потом в очередном комическом залете что-то шутили про «Рубин», камень и говно – просто отозвались на ребус. А на самом деле – «Рубин»-то утонул в Первую лигу, а вы – мда.

Вопрос мой Карпину абсолютно нормальный. Когда сборная играет плохо, спрашивать надо с тренера, а не анус ему, как вы с Казанским, контекстом и языком своим штукатурить. И если дуэт Слуцкий – Казанский сопит, потеет и не тонет – значит, все норм, все я правильно делаю», – написал Егоров.

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65 комментариев

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камикадзе
По факту
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СИ
Егоров, молодец, но нужно критиковать и ставить вопрос даже жёстче - допустим о смене руководства рфс и РПЛ которые явно не справляются со своими обязанностями cудя по происходящему и результатами в нашем футболе
Раньше был Уткин который смело и по делу критиковал и футбольное начальство и начальство всего нашего спорта.
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Алексей Сметанин
Главное Слуцкому ответки не кидать на его слова!он этого и ждет только
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Fil896
Но ведь его вопрос Карпину и правда был бесконечно тупой. Что он ожидал услышать в ответ ? Типа :" да мне плевать на результаты , получаю зп и мне норм" типа того ?)
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Chernoy
«Анус ему языком штукатурить…». Серьезно!? Странно если кто-то в дальнейшем вообще будет ему что-то отвечать или комментировать. Просто дно.
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Baggio79
Это же примитивная манипуляция. То что Слуцкий "обосрался" в Рубине, не лишает его права давать оценку качеству вопросу и квалификации журналиста.
Когда реакция на критику конструируется по схеме: "а в Америке негров линчуют", это означает, что по существу возразить нечего, либо что интеллект и профессиональная этика "вышли из чата", что тоже характеризует журналиста определенным образом.
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Joseph Conin
Какой же мерзкий этот Егоров - постоянно лезет ко всем со своей камерой, как крыса ищет сплетен и интриг на ровном месте, чтобы на своём недоканале опубликовать жареных фактов. Помню, как он от кого-то услышал оскорбление тренера и тут же помчался к нему с довольной рожей и вопросом - как тот ответит на оскорбление? 🤦🏻‍♂️ Его не то, что журналистом, даже блогером нельзя назвать.
А насчёт наездов на Слуцкого - видимо, лысая жаба в очках не в курсе, сколько у Леонида чемпионств с армейцами и что он единственный в новейшей истории страны, кто выводил команду в четвертьфинал ЛЧ
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NIK7478
Вопрос Карпину- на самом деле ужасный и тупой! Егоров этого не понимает, как и многого другого, что не удивительно. Он не журналист, а г.... . И, вот эта его логика "сам дурак", здесь неуместна.
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Adeen
Ответ Demanishche
Почему у него в ТГ отключены комментарии, интересно. Не потому ли, что работа этого "журналиста" дно дна?)
Если уж Игорь высказывается негативно и оскорбляет человека – значит тот человек точно прав.
Это аксиома спортс.
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Garikus89
Ответ Niko [Ars]
это отец и сын? да ну на 😎
Сегодня ты узнал больше)
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Роман Щербинин
Этого «журналиста» Лёха из коммент Биги знатно троллит в выпусках)
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Niko [Ars]
Ответ Garikus89
Почему другой? Это Сергей, сын у него Дмитрий, какие еще есть?)
это отец и сын? да ну на 😎
+2
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Сергей Галынский
Егоров это тот лысый писюн биги?🤣🤣🤣
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Алексей Ненахов
Итог Лёня был прав , никчёмный журналистушка показал своё лицо
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Ильяс Ф.
Егоров по делу написал без Гинера Слуцкий ноль пустое место такой же физрук как Валера
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Garikus89
Ответ Niko [Ars]
это другой Егоров
Почему другой? Это Сергей, сын у него Дмитрий, какие еще есть?)
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Матвей Суицидин
Егоров, конечно, по делу приложил, а Слуцкий сам виноват, если называешь работу журналиста тупой, то и за свою работу в таких тонах и терминах будь готов ответить.
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Sergey Kuznetsov
Вот и пришло поколение журналистов, которые мамок в кино водят! Надеюсь Слуцкий не ответит на это.
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markhot
Быдлячий язык Егорова как отражение нынешней реальности. Хотя, наверное, язык есть проявление сущности этого человека.
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Roundabout
Ответ Niko [Ars]
это другой Егоров
Надо запретить деятельность в спортивной журналистике для людей с фамилией Егоров, тенденция плохая
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Александр Кот
Зачетно сказал 😂
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-3
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Niko [Ars]
Ответ Garikus89
Комментарий удален модератором
это другой Егоров
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kolokolo22
Егоров. Вопрос-то тупой был. И правда. Что значит "держаться за работу"? Держатся за писюн, когда писают стоя. Или что получается: все, у кого команда плохо играет, не держатся за работу? Гогниеву привет)
+3
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Roundabout
Ответ mars
это биги, а не Дима
Да что ж не так с этими Егоровыми(
+3
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mars
Ответ Roundabout
Бульварный помойный язык Дима Егоров орет о честности, как забавно)
это биги, а не Дима
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