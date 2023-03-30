Журналист Егоров – Слуцкому: «Мой вопрос Карпину абсолютно нормальный. Когда сборная играет плохо, спрашивать надо с тренера, а не анус ему языком штукатурить, как вы с Казанским»

Журналист Сергей Егоров ответил на высказывание Леонида Слуцкого о вопросе Валерию Карпину.

Ранее Карпин на вопрос о возможной отставке в случае поражения от Ирака сказал: «Я так же не держусь за место в сборной, как и в «Ростове». Мне нравится в сборной, но если уволят, то уволят. Что я, умру от этого?»

Комментируя эти слова, Слуцкий заявил: «Тупой, фантастический по идиотизму вопрос его заставил так ответить. Это не был его посыл».

« решил поучить мастерству вопросов. Ужасная и тупая – это ваша работа в , Леонид Викторович. Где вы не просто обосрались (ваше выражение, не претендую) жидко, и « » вылетел.

Ходил и подтирал за вами, как за грудничком, Рустем Фидаевич [Сайманов] и защищал, понимая уже, что перебор и аукнется, – когда вы выли, как сука на морозе, на судей. Алаверды – была и фантастическая по идиотизму фраза «мы превратились в группу игроков» – это к вопросу про способность преодолевать трудности и мотивировать команду.

Ваша работа была настолько ужасной и тупой, что у человека, который вам доверил, клуб отобрали в один день. Отобрали клуб, который он несколько лет назад спас от банкротства. А вы проект завалили. Не ФИФА это сделал своим решением по иностранцам, не судьи, а вы. И потом в очередном комическом залете что-то шутили про «Рубин», камень и говно – просто отозвались на ребус. А на самом деле – «Рубин»-то утонул в Первую лигу, а вы – мда.

Вопрос мой Карпину абсолютно нормальный. Когда сборная играет плохо, спрашивать надо с тренера, а не анус ему, как вы с Казанским, контекстом и языком своим штукатурить. И если дуэт Слуцкий – Казанский сопит, потеет и не тонет – значит, все норм, все я правильно делаю», – написал Егоров.