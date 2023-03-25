«Сборную России знают во всем мире, сильная команда». Защитник Ирака и «Рубина» Аднан о матче в Петербурге

Защитник сборной Ирака Али Аднан высказался о сборной России перед товарищеским матчем.

« – сильная команда. Ее знают во всем мире. За время в Казани я познакомился с российским футболом и его уровнем. Мне бы очень хотелось, чтобы завтра был хороший уровень футбола.

Я рассказывал ребятам из сборной про Россию и про то, что мне тут комфортно», – сказал Аднан, выступающий за « » в Мелбет Первой лиге.

Матч Россия – Ирак пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге.