«Сборную России знают во всем мире, сильная команда». Защитник Ирака и «Рубина» Аднан о матче в Петербурге

Теги Рубин премьер-лига Россия Сборная России по футболу Первая лига Сборная Ирака по футболу товарищеские матчи (сборные) Али Аднан Футбол

Защитник сборной Ирака Али Аднан высказался о сборной России перед товарищеским матчем.

«Сборная России – сильная команда. Ее знают во всем мире. За время в Казани я познакомился с российским футболом и его уровнем. Мне бы очень хотелось, чтобы завтра был хороший уровень футбола.

Я рассказывал ребятам из сборной про Россию и про то, что мне тут комфортно», – сказал Аднан, выступающий за «Рубин» в Мелбет Первой лиге.

Матч Россия – Ирак пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге.

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1 комментарий

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Ростов-на-Дону
Согласен. Наша сборная известна во всём Мире. Это факт!
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