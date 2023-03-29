Слуцкий о Дзюбе в сборной: «Заслужил? Да, скорее всего. Мотивация? Запредельная. Усилил бы команду? Да. Но и в других сборных тренеры не вызывают топовых игроков, считая, что что-то пойдет не так»

отметил, что вправе считать себя достойным сборной России.

«У меня самая сложная ситуация, потому что дружеские отношения и с , и с Дзюбой.

Можно рассматривать с разных точек зрения. Заслужил ли Дзюба вызов в сборную? Скорее всего, да. Высочайшая ли у него мотивация? Запредельная. Это исторический рекорд, который хочется установить. Были бы у него шансы? Конечно, и с Ираком, и Ираном. Усилил бы он игру сборной? Думаю, да.

Это вот так сидит Артем и рассуждает. Имеет право.

Как рассуждает Карпин? «Сказал, что старше 30 не беру, по-прежнему пытаюсь выстроить свою игру. У меня сформированы отношения внутри команды».

Артем точно тот игрок, который эту историю может переформатировать. Не имеет значения, в каком качестве. Например, ему [Карпину] будет комфортнее и качественнее [если не вызовет Дзюбу в сборную]. Карпин имеет право на эту точку зрения, в других сборных тренеры также не вызывают топовых игроков, потому что считают, что что-то пойдет не так», – заявил бывший главный тренер сборной России в эфире «Коммент.Шоу».