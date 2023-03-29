Слуцкий о Дзюбе в сборной: «Заслужил? Да, скорее всего. Мотивация? Запредельная. Усилил бы команду? Да. Но и в других сборных тренеры не вызывают топовых игроков, считая, что что-то пойдет не так»

Теги Локомотив Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Чемпионат.com Футбол

Леонид Слуцкий отметил, что Артем Дзюба вправе считать себя достойным сборной России.

«У меня самая сложная ситуация, потому что дружеские отношения и с Карпиным, и с Дзюбой.

Можно рассматривать с разных точек зрения. Заслужил ли Дзюба вызов в сборную? Скорее всего, да. Высочайшая ли у него мотивация? Запредельная. Это исторический рекорд, который хочется установить. Были бы у него шансы? Конечно, и с Ираком, и Ираном. Усилил бы он игру сборной? Думаю, да.

Это вот так сидит Артем и рассуждает. Имеет право.

Как рассуждает Карпин? «Сказал, что старше 30 не беру, по-прежнему пытаюсь выстроить свою игру. У меня сформированы отношения внутри команды».

Артем точно тот игрок, который эту историю может переформатировать. Не имеет значения, в каком качестве. Например, ему [Карпину] будет комфортнее и качественнее [если не вызовет Дзюбу в сборную]. Карпин имеет право на эту точку зрения, в других сборных тренеры также не вызывают топовых игроков, потому что считают, что что-то пойдет не так», – заявил бывший главный тренер сборной России в эфире «Коммент.Шоу».

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Хромаков
Ответ Геннадий Туник
Не вызывают не потому,что считают,что с ними пойдет не так,а потому,что по каким-то причинам их не любят.Иное дело,если есть более-менее равноценная замена,а не просто удовлетворение своих тренерских амбиций.
У Ибрагимовича в Швеции казалось бы не было и близко равноценной замены, но команда играла без него с какими-то Бергом и Тойвонинем гораздо лучше.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AdekvaT
Мне кажется это ошибка не вызывать игроков старше 30-ти лет - если футболист один из лучших, то нужно вызывать не смотря на возраст. Внутри коллектива такой футболист (старше 30-ти) может быть очень полезен даже сидя на лавке, и выйти в нужный момент а также передать опыт более молодым. Ну а конкретно Дзюба, возможно, не сможет сидеть на лавке и будет токсичным...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эндрю81
Ответ Step_up
Так Карпин вызывал Дзюбу. Тот не поехал.
Так и FanID служит для того чтобы фанатам было комфортно и безопасно ходить на стадион. Вы принимаете такую точку зрения транслируемую чиновниками? Вам уважительно такое к ним обращение? Вот им, фанатам, нет. Внезапно(!) почему-то... вот и Дзюбе так же от такого вызова Карпина нет.
Наслушаются сгоревших подпивасов пьяных с ютубов и повторяют, как попки чушь.
Валера даже не удосужился отправить в клуб официальный запрос на вызов Артема. А зачем? Так, в окно крикнул мужикам с бутылкой рабинеру и карпу у подъезда и бабкам и нормик. Он же тренер сборной, что не держится за свое место и все такое - надо понимать.
Можно уважительно говорить на ’’ты’’, а можно выкать через губу, сплевывая.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Туник
Не вызывают не потому,что считают,что с ними пойдет не так,а потому,что по каким-то причинам их не любят.Иное дело,если есть более-менее равноценная замена,а не просто удовлетворение своих тренерских амбиций.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Сурков
Ответ Step_up
Так Карпин вызывал Дзюбу. Тот не поехал.
это тебе Валерик сказал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AVKU
Дзюба скандальный игрок. Хороший, но скандальный. И немолодой. Была бы важная игра, можно было бы пожертвовать климатом в команде в пользу результата. Вызывать на товарищеские игры такого игрока было бы странной идеей.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Моутиньо оформляет 40
Ответ joze mourino
Да давно понятно что Карпин обижен на него. Что тут обсуждать 2 года уже? Всем все понятно. Даже если бы нас не отстранили, Дзюбу бы не вызывали. Хотя тот же Роналду в 38 вызывается спокойно. Дзюба бы реально усилил в плане мотивации всей команды даже
Шансы-таки Карпин давал, при всем его отношении, но Дзюба не приехал. С Криштиану сравнивать не надо, у Дзюбы статус другой. Усиливать и мотивировать команду сейчас бессмысленно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Шухрат Казыев
Дзюба надо подключать к сборной.Будет вместе с Пиняевым в связке.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Step_up
Ответ joze mourino
Да давно понятно что Карпин обижен на него. Что тут обсуждать 2 года уже? Всем все понятно. Даже если бы нас не отстранили, Дзюбу бы не вызывали. Хотя тот же Роналду в 38 вызывается спокойно. Дзюба бы реально усилил в плане мотивации всей команды даже
Так Карпин вызывал Дзюбу. Тот не поехал.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
joze mourino
Да давно понятно что Карпин обижен на него. Что тут обсуждать 2 года уже? Всем все понятно. Даже если бы нас не отстранили, Дзюбу бы не вызывали. Хотя тот же Роналду в 38 вызывается спокойно. Дзюба бы реально усилил в плане мотивации всей команды даже
+4
-7
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Давид Agabekyan
Ответ Ростов-на-Дону
Дзюба - всё, шаг назад уже. Его песня уже спета, как и многих других. Жизнь не стоит на месте.
А вот Песьяков вратарь сборной на будущие 300 лет
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ростов-на-Дону
Дзюба - всё, шаг назад уже. Его песня уже спета, как и многих других. Жизнь не стоит на месте.
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
error505
Ответ леннорыч-абрамович
Дзюба все больше становится похож на Роналду.
он и есть русский Роналду)))
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Магомед Саид Амирханов
Ответ леннорыч-абрамович
Дзюба все больше становится похож на Роналду.
Да, не тот не этот не были чемпионом мира🤣
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xm.md
Опять фрик о фрике
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
леннорыч-абрамович
Дзюба все больше становится похож на Роналду.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Ну тут понятно, как друга-то не поддержать!
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий