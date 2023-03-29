Слуцкий о Дзюбе в сборной: «Заслужил? Да, скорее всего. Мотивация? Запредельная. Усилил бы команду? Да. Но и в других сборных тренеры не вызывают топовых игроков, считая, что что-то пойдет не так»
Леонид Слуцкий отметил, что Артем Дзюба вправе считать себя достойным сборной России.
«У меня самая сложная ситуация, потому что дружеские отношения и с Карпиным, и с Дзюбой.
Можно рассматривать с разных точек зрения. Заслужил ли Дзюба вызов в сборную? Скорее всего, да. Высочайшая ли у него мотивация? Запредельная. Это исторический рекорд, который хочется установить. Были бы у него шансы? Конечно, и с Ираком, и Ираном. Усилил бы он игру сборной? Думаю, да.
Это вот так сидит Артем и рассуждает. Имеет право.
Как рассуждает Карпин? «Сказал, что старше 30 не беру, по-прежнему пытаюсь выстроить свою игру. У меня сформированы отношения внутри команды».
Артем точно тот игрок, который эту историю может переформатировать. Не имеет значения, в каком качестве. Например, ему [Карпину] будет комфортнее и качественнее [если не вызовет Дзюбу в сборную]. Карпин имеет право на эту точку зрения, в других сборных тренеры также не вызывают топовых игроков, потому что считают, что что-то пойдет не так», – заявил бывший главный тренер сборной России в эфире «Коммент.Шоу».
Наслушаются сгоревших подпивасов пьяных с ютубов и повторяют, как попки чушь.
Валера даже не удосужился отправить в клуб официальный запрос на вызов Артема. А зачем? Так, в окно крикнул мужикам с бутылкой рабинеру и карпу у подъезда и бабкам и нормик. Он же тренер сборной, что не держится за свое место и все такое - надо понимать.
Можно уважительно говорить на ’’ты’’, а можно выкать через губу, сплевывая.