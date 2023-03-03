Александр Мостовой: «Слуцкий для меня никто. Он сам больше похож на фрика, посторонний человек в футболе»

Теги ЦСКА Рубин Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Первая лига Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой прокомментировал слова Леонида Слуцкого.

Ранее экс-тренер ЦСКА и «Рубина» сказал о Мостовом: «Обидно, когда большие игроки превращаются во фриков, посмешище. Ты был лучшим, а сегодня – говорящая глупости голова».

«Я по поводу Слуцкого уже много чего говорил и больше не хочу. Нам, людям, которые всю жизнь отдали футболу, будет рассказывать человек, который не знает, как мяч пожонглировать. Мне уже неинтересно становится.

Мне вообще все равно, как он меня называет. Слуцкий для меня никто. О чем тут говорить?

Он сам больше похож на фрика, вы посмотрите на него. Слуцкий – посторонний человек в футболе, который благодаря кому-то сделал что-то. Смешно даже. Его надо меньше слушать», – цитирует Sport24 бывшего игрока сборной России.

Мостовой о Слуцком: «Все знают, кто он такой, как он пролезает. Ему лучше молчать и ничего не говорить про футбольных людей. Да, он причастен к победам ЦСКА, но все знают как»

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50 комментариев

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ASH11
Ответ aslvowk@mail.ru
Расскажите Саше Мостовому про успехи Моуриньо перед тем, как он в следующий раз начнёт оценивать тренеров по умению жонглировать мячом
Ну так, у него примерно такое же мнение о Моуриньо.) Справедливости ради, разница между Моуриньо и Слуцким все-таки есть. До того, как стать главным, Моуриньо поработал в тренерском штабе в качестве ассистента у таких мэтров, как Бобби Робсон и Ван Гал. Слуцкий, по сути, везде работал главным, хоть и начинал со дна российского футбола. Все бы ничего, но уж больно резкий рост у него шел, хотя что-то стоящее выиграл уже в ЦСКА, который во многом был выстроен еще до его прихода.
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Pb-SE
Ответ Вратарь Бага
Позовите его уже кто-нибудь тренировать, чтобы посмотреть, как тот уже обосрется
Перес ждёт, когда Анчелотти уйдет в Бразилию, потом позовет царя.
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Spartakus1984
На сколько помню, Мостовой сам когда то затронул Слуцкого,в своей завистливой манере,начал обсуждать его как тренера,а не Слуцкий трогал Мостового, теперь смешно видеть,как Слуцкий ответил Мосту а этот не может переварить.
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Ольга Матвеенко
Не, ну Мостовой - в общем, отличный игрок - в свое время. Слуцкий - тоже не самый плохой человек и тренер.
Но что забавно, там где "Спартак" и его производные - там всегда срач и поросячий визг. Ну без обид.
Карпин - в общем, отличный игрок - в свое время, но как одел очки (басни Крылова в детстве не читал) - все... Постоянно вещает дичь и глупости. Как тренер - так себе.
Вот у нас есть единственный тренер, который знает язык футбола на глубинном уровне, - Бердыев.
Но и его, в свое время, пресловутый рассадник поросячьего визга - кинул круто...
Хрю... хрю...
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Pb-SE
Ответ Фут.Боль
Любой психиатр скажет:сумасшедший!
А психиатр может мячом пожонглировать? То-то же.
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Инженер-конструктор
ЕЖГ
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T622222
7 трофеев в ЦСКА за 4 года - больше чем у Федуна за 20 лет! А вот Мостовой точно никто
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umnik3
Ответ Вратарь Бага
Позовите его уже кто-нибудь тренировать, чтобы посмотреть, как тот уже обосрется
Не хочешь своими деньгами ответить?
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mekafff
Ответ CrazyRamm
чувак хайпит на хейте, который сам подогревает однотипными ответами. и все продолжают его спрашивать и читать) гений!
Такими темпами он ведь реально себе тренерское место нахайпит
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Фут.Боль
Любой психиатр скажет:сумасшедший!
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Иван Шумков
Не знал, что для тренера важно уметь жонглировать мячом. Спасибо Мостовому, прояснил
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Bartez1986
предлагаю так: умеешь жонглировать мячом - лицензия автоматом
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aslvowk@mail.ru
Ответ Вратарь Бага
Позовите его уже кто-нибудь тренировать, чтобы посмотреть, как тот уже обосрется
А ведь обосрется, это факт)))) и все это прекрасно понимают. Чел, который не может отучиться на лицензию, за всю свою жизнь освоил лишь одно умение - пинать мяч. А тренеру мозги нужны в первую очередь, а навыки жонглирования мячом
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ Sevuska
В ответку Slutskiy выставит видео как он ловко чеканит мяч и жонглирует апельсинами . Скриньте 😆
Скорее как он ловко поедает бургеры)
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aslvowk@mail.ru
Расскажите Саше Мостовому про успехи Моуриньо перед тем, как он в следующий раз начнёт оценивать тренеров по умению жонглировать мячом
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igls54
Возьмите Сашу Мостового в жюри КВН, хотя бы. Который нынче, как раз, соответствует его уровню.
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Вратарь Бага
Позовите его уже кто-нибудь тренировать, чтобы посмотреть, как тот уже обосрется
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Michael_the_creator
Ответ БВО
Кто-нибудь из тех кто звонит Мостовому, я вас очень прошу, спросите у него, читает ли он комменты на спортивных ресурсах, в новостях о себе.
«Комментаторы на спортсе для меня никто. Они сами больше похожи на фриков, посторонние люди в футболе»
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BillShen
Мостовой поехал совсем. Жаль, хороший был футболист, а сейчас банальный фрик. Ответ лишь подтверждает правильность слов Лени.
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Alcsk
Ответ БВО
Кто-нибудь из тех кто звонит Мостовому, я вас очень прошу, спросите у него, читает ли он комменты на спортивных ресурсах, в новостях о себе.
Мне кажется, что это его мало волнует)
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Faust Doc
Саня, шли всех на х.. ты прекрасен!
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Sevuska
Slutskiy Мостовому : Hey you frick , suck my dick !
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privet100
Мостовому самому не надоело на тему тренерства рассуждать? Вот уж фантомные боли так фантомные боли.
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Совесть Черданцева
Для меня Слуцкий - одно из немногих светлых пятен в Российском футболе
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Игорь Удалов
Ждём бой Царь vs Слуцкий
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