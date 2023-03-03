Александр Мостовой: «Слуцкий для меня никто. Он сам больше похож на фрика, посторонний человек в футболе»

прокомментировал слова Леонида Слуцкого.

Ранее экс-тренер ЦСКА и « » сказал о Мостовом: «Обидно, когда большие игроки превращаются во фриков, посмешище. Ты был лучшим, а сегодня – говорящая глупости голова».

«Я по поводу Слуцкого уже много чего говорил и больше не хочу. Нам, людям, которые всю жизнь отдали футболу, будет рассказывать человек, который не знает, как мяч пожонглировать. Мне уже неинтересно становится.

Мне вообще все равно, как он меня называет. Слуцкий для меня никто. О чем тут говорить?

Он сам больше похож на фрика, вы посмотрите на него. Слуцкий – посторонний человек в футболе, который благодаря кому-то сделал что-то. Смешно даже. Его надо меньше слушать», – цитирует Sport24 бывшего игрока сборной России.

Мостовой о Слуцком: «Все знают, кто он такой, как он пролезает. Ему лучше молчать и ничего не говорить про футбольных людей. Да, он причастен к победам ЦСКА, но все знают как»

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