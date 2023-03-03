Александр Мостовой: «Слуцкий для меня никто. Он сам больше похож на фрика, посторонний человек в футболе»
Александр Мостовой прокомментировал слова Леонида Слуцкого.
Ранее экс-тренер ЦСКА и «Рубина» сказал о Мостовом: «Обидно, когда большие игроки превращаются во фриков, посмешище. Ты был лучшим, а сегодня – говорящая глупости голова».
«Я по поводу Слуцкого уже много чего говорил и больше не хочу. Нам, людям, которые всю жизнь отдали футболу, будет рассказывать человек, который не знает, как мяч пожонглировать. Мне уже неинтересно становится.
Мне вообще все равно, как он меня называет. Слуцкий для меня никто. О чем тут говорить?
Он сам больше похож на фрика, вы посмотрите на него. Слуцкий – посторонний человек в футболе, который благодаря кому-то сделал что-то. Смешно даже. Его надо меньше слушать», – цитирует Sport24 бывшего игрока сборной России.
Мостовой о Слуцком: «Все знают, кто он такой, как он пролезает. Ему лучше молчать и ничего не говорить про футбольных людей. Да, он причастен к победам ЦСКА, но все знают как»
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Но что забавно, там где "Спартак" и его производные - там всегда срач и поросячий визг. Ну без обид.
Карпин - в общем, отличный игрок - в свое время, но как одел очки (басни Крылова в детстве не читал) - все... Постоянно вещает дичь и глупости. Как тренер - так себе.
Вот у нас есть единственный тренер, который знает язык футбола на глубинном уровне, - Бердыев.
Но и его, в свое время, пресловутый рассадник поросячьего визга - кинул круто...
Хрю... хрю...