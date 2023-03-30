Слуцкий о том, что Карпин «не держится за место в сборной»: «Тупой, фантастический по идиотизму вопрос его заставил так ответить. Это не был его посыл»

оценил слова о работе в сборной России.

Ранее Карпин на вопрос о возможной отставке в случае поражения от Ирака сказал: «Я так же не держусь за место в сборной, как и в «Ростове». Мне нравится в сборной, но если уволят, то уволят. Что я, умру от этого?»

«Вопрос изначально некорректный, фантастический по идиотизму. Вопрос его заставил так ответить. Он же не пришел и не сказал сам: «Я не держусь за место в сборной, не умру». Это же было не так. Вопрос заставил рассуждать не на тему сборной, а на тему отношения к отставкам и жизненным принципам. Это не был его посыл, вопрос ужасный.

Понятно, что если человек где-то работает, он держится за это место, ему нравится. Иначе бы он просто не работал. Вопрос в том, что если бы тебя убрали из «Коммент.Шоу», ты бы пошел и повесился (обращается к Константину Геничу — прим. ред.)?

На пресс-конференцию приехали неспортивные издания? Валерий Георгиевич не перестраивается под них. Вы хотите поменять психотип человека. Кто-то полевой командир, я говорил фразу про «собрались и обосрались», до сих пор вспоминают, будто я сказал, что мы дерьмо, хотя контекст был диаметрально противоположный. Каждый подает в своей манере, невозможно измениться по щелчку пальцев.

Карпин был в своей манере и не пытался подстраиваться под журналистов, которые с ней незнакомы. По мне, некорректный вопрос от журналиста — спрашивать перед играми об увольнении. Понятно, что он острый якобы, но он тупой», — сказал бывший тренер «Рубина» и ЦСКА в эфире «Коммент.Шоу».