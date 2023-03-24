Яровинский о Слуцком: «Очень жесткий в работе! Скорее диктатор. Футболистов его жизнерадостность в иллюзии не вводит»
Олег Яровинский считает тренера Леонида Слуцкого жестким в работе.
— Найдутся слова для людей, которые с наслаждением обещают Слуцкому, что просидит без работы долго и вообще превратился в аниматора?
— На мой взгляд, анимационная деятельность только на пользу футболу. Не забывайте, это хорошо монетизируется!
— В самом деле?
— Разумеется. В Волгограде Слуцкий содержит школу, построил стадион. Надо уважать, что у него все получается! А не говорить, что стал каким-то аниматором, веселит народ...
Между прочим, комедийные роли самые сложные. Знаете, как тяжело демонстрировать перед камерой чувство юмора?
— Догадываемся.
— Большинство людей в такой момент теряются. А Слуцкий в порядке. Уровень самоиронии высочайший. Причем футболистов его жизнерадостность в иллюзии не вводит. Он очень жесткий в работе! Скорее диктатор, – сказал экс-спортивный директор «Рубина» и ЦСКА.
Последним местом работы Слуцкого был «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года.
Может стоило бы рассказать, как его в Цска посылали игроки прилюдно и он жаловаться бегал? Или как потом в Англии и Голландии и Рубине косил под душку и веселого балагура, но как только находились игроки которые его расчехляли и выводили на чистую воду, тренеришка сразу менялся, нервничал и агрессивно рычал, потом обижался и с основы убирал. Естественно это не расскажут заинтересованные его впарить тренером и потом трансферами заниматься. Так же и колхозников с Татарстана развели просто.