Яровинский о Слуцком: «Очень жесткий в работе! Скорее диктатор. Футболистов его жизнерадостность в иллюзии не вводит»

считает тренера Леонида Слуцкого жестким в работе.

— Найдутся слова для людей, которые с наслаждением обещают Слуцкому, что просидит без работы долго и вообще превратился в аниматора?

— На мой взгляд, анимационная деятельность только на пользу футболу. Не забывайте, это хорошо монетизируется!

— В самом деле?

— Разумеется. В Волгограде Слуцкий содержит школу, построил стадион. Надо уважать, что у него все получается! А не говорить, что стал каким-то аниматором, веселит народ...

Между прочим, комедийные роли самые сложные. Знаете, как тяжело демонстрировать перед камерой чувство юмора?

— Догадываемся.

— Большинство людей в такой момент теряются. А в порядке. Уровень самоиронии высочайший. Причем футболистов его жизнерадостность в иллюзии не вводит. Он очень жесткий в работе! Скорее диктатор, – сказал экс-спортивный директор « » и .

Последним местом работы Слуцкого был «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года.