Карпин о договорных матчах в России: «Сейчас их нет. Раньше были, думаю. Лет 10 назад»

Теги Ростов Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин договорные матчи Футбол

Валерий Карпин считает, что сейчас в России нет договорных матчей.

– В России есть договорные матчи?

– Сейчас, думаю, что нет. Я не знаю, но думаю – доказательств нет – что раньше были. Лет 10 назад, наверное, были. Сейчас, думаю, их нет. Не слышу даже про них. Раньше это бывало. Сейчас – нет.

– Когда Слуцкий к вам в гости приезжал, он вам ничего не рассказывал по этому поводу? Ну, там «Крылья», «Ахмат»...

– Если и было, то тоже давно. В последнее время я не слышал, не слышу про это, – сказал главный тренер сборной России и «Ростова» в интервью ютуб-каналу «Фабрика Футбола».

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20 комментариев

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Кирилл Устинов
Ответ Тайосич
Ущербность + недалекость = Зенит. Ваши комментарии - наглядное тому доказательство.
Прям неудивительно, что для того, чтобы просто скопировать комментарий, вам понадобилось столько времени. Тот случай, когда возраст не равно словарный запас. Типичный заремовец.
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Тайосич
Ответ Кирилл Устинов
Ущербность + недалекость = Спартак. Ваши комментарии - наглядное тому доказательство.
Ущербность + недалекость = Зенит. Ваши комментарии - наглядное тому доказательство.
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Кирилл Устинов
Ответ Тайосич
И зачем вы это написали? Чтобы показать ущербность и недалёкость болельщиков Зенита? Это и так всем известно.
Ущербность + недалекость = Спартак. Ваши комментарии - наглядное тому доказательство.
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Тайосич
Ответ Кирилл Устинов
То, что Спартак продолжает пользоваться нытьем, как основным инструментом оправдания своей никчемности, благодаря чему обеспечивает себе статус народного посмешища, ни у кого не должно вызывать сомнений.
И зачем вы это написали? Чтобы показать ущербность и недалёкость болельщиков Зенита? Это и так всем известно.
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Кирилл Устинов
Ответ Тайосич
То, что Зенит продолжает пользоваться админресурсом, благодаря чему обеспечивает себе лояльность судей, ни у кого не должно вызывать сомнений.
То, что Спартак продолжает пользоваться нытьем, как основным инструментом оправдания своей никчемности, благодаря чему обеспечивает себе статус народного посмешища, ни у кого не должно вызывать сомнений.
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Shuller18
Лет 10 назад, когда я тренировал Спартак)
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Street Fighter
Я сначала подумал, что сказав «про лет 10 назад», Карпин пошутил про Евро 2008, а потом поймал себя на мысли, что Евро 2008 было аж 15(!) лет назад
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sprmn
Ответ seka@
Договорняки всегда были, есть и будут, это знают все кто мало-мальски имеет отношение к футболу, а больше или меньше их стало не имеет значения
Ну это тоже такая тема если условно говоря двум командам выгодна ничья и они катают вату. Это же тоже договорняк, но такие вещи происходят постоянно.
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SerGa
Лет через 10 условный Карпин про договорные матчи: «Сейчас их нет, а вот 10 лет назад…»
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Макс Кидалов
Ответ seka@
Договорняки всегда были, есть и будут, это знают все кто мало-мальски имеет отношение к футболу, а больше или меньше их стало не имеет значения
Да, это не только в футболе, а в любом виде спорта где можно поставить ставки, тот же настольный теннис, один из самых договорных видов спорта, большой теннис тоже самое, бокс, мма. Но это происходит только в низших лигах и с ноу неймами. Но я думаю это делается не из за хорошей жизни, а из за того что других заработков у них нет и они так хоть что то зарабатывают.
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Тайосич
То, что Зенит продолжает пользоваться админресурсом, благодаря чему обеспечивает себе лояльность судей, ни у кого не должно вызывать сомнений.
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Vlad Emelin
Ответ Давид Agabekyan
Теперь их нет. Ростов стал договариваться с судьями
У сектантов всегда все договариваются с судьями, одни они ангелы))
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Trash Talking
Как всегда - все думают, что 10 лет назад договорные матчи были, но точно не знают :) Но то, что именно 10 лет, это точно :D
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Sobachkin
ну 8 лет
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seka@
Договорняки всегда были, есть и будут, это знают все кто мало-мальски имеет отношение к футболу, а больше или меньше их стало не имеет значения
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Adeen
Ах ты... вpyниша)
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леннорыч-абрамович
Лет 10 назад - это в 2013-м или он про 2003-й?
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Ебздрогыч
Арбитр Алексей Матюнин, отстраненный после игры «Химки» - «Крылья Советов», пытался обмануть полиграф. К таким выводам пришли эксперты, которые проводили исследование.

«В ходе полиграфологического исследования …. были выявлены определенные искажения, свойственные при приеме сильнодействующего фармацевтического препарата. Что возможно расценить как попытку прямого противодействия проводимой проверки с использованием полиграфа. …Поэтому HE предоставляется ВОЗМОЖНЫМ полноценно расценить и интерпретировать полученные результаты» - это выдержка из вывода экспертов, проводивших полиграф арбитру Алексею Матюнину.

Уже завтра состоится судебное заседание между арбитром Алексеем Матюниным и «Рейтингом Букмекеров». Матюнин недоволен публикацией журналистов о том что он не прошел полиграф и требует восстановить его доброе имя. Что ж. Пожалуй опубликую выдержки из его полиграфа, чтобы вы сами могли решить что там с его добрым именем.

«Несмотря на вышеуказанное обстоятельство, были выявлены
психофизиологические реакции на следующие предъявляемые вопросы:
- В период работы в РПЛ Вы когда-либо имели незаконный дополнительный доход при использовании своего служебного положения?
- Вы получали хотя бы раз указания от третьих лиц в отношении судейства
определенным образом какой-либо команды или ее игрока?
- Вы хотя бы раз игнорировали нарушения Правил игры в матче по догоборенности с кем-либо?
- Вы получали от кого-либо незаконные указания в отношении судейства в
матче ФК «Химки» - ФК «Крылья Советов» в апреле 2022 года с целью получения
личной выгоды?
- Вы получали денежное вознаграждение или иную личную выгоду за судейство
матча в интересах какого-либо футбольного клуба?
- в интересах клуба Химки? (неопределенный результат)
- в интересах клуба Тамбов? (неопределенный результат)»

Таким образом ответы Матюнина на эти вопросы, по данным полиграфа, были ложными.

Телеграм-канал "Мутко против"
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Аталанта расправила плечи
Интервью футболистов, тренеров, функционеров 10 лет назад: Сейчас их нет. Раньше были, думаю. Лет 10 назад.
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Давид Agabekyan
Теперь их нет. Ростов стал договариваться с судьями
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