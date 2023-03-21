Карпин о договорных матчах в России: «Сейчас их нет. Раньше были, думаю. Лет 10 назад»
Валерий Карпин считает, что сейчас в России нет договорных матчей.
– В России есть договорные матчи?
– Сейчас, думаю, что нет. Я не знаю, но думаю – доказательств нет – что раньше были. Лет 10 назад, наверное, были. Сейчас, думаю, их нет. Не слышу даже про них. Раньше это бывало. Сейчас – нет.
– Когда Слуцкий к вам в гости приезжал, он вам ничего не рассказывал по этому поводу? Ну, там «Крылья», «Ахмат»...
– Если и было, то тоже давно. В последнее время я не слышал, не слышу про это, – сказал главный тренер сборной России и «Ростова» в интервью ютуб-каналу «Фабрика Футбола».
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«В ходе полиграфологического исследования …. были выявлены определенные искажения, свойственные при приеме сильнодействующего фармацевтического препарата. Что возможно расценить как попытку прямого противодействия проводимой проверки с использованием полиграфа. …Поэтому HE предоставляется ВОЗМОЖНЫМ полноценно расценить и интерпретировать полученные результаты» - это выдержка из вывода экспертов, проводивших полиграф арбитру Алексею Матюнину.
Уже завтра состоится судебное заседание между арбитром Алексеем Матюниным и «Рейтингом Букмекеров». Матюнин недоволен публикацией журналистов о том что он не прошел полиграф и требует восстановить его доброе имя. Что ж. Пожалуй опубликую выдержки из его полиграфа, чтобы вы сами могли решить что там с его добрым именем.
«Несмотря на вышеуказанное обстоятельство, были выявлены
психофизиологические реакции на следующие предъявляемые вопросы:
- В период работы в РПЛ Вы когда-либо имели незаконный дополнительный доход при использовании своего служебного положения?
- Вы получали хотя бы раз указания от третьих лиц в отношении судейства
определенным образом какой-либо команды или ее игрока?
- Вы хотя бы раз игнорировали нарушения Правил игры в матче по догоборенности с кем-либо?
- Вы получали от кого-либо незаконные указания в отношении судейства в
матче ФК «Химки» - ФК «Крылья Советов» в апреле 2022 года с целью получения
личной выгоды?
- Вы получали денежное вознаграждение или иную личную выгоду за судейство
матча в интересах какого-либо футбольного клуба?
- в интересах клуба Химки? (неопределенный результат)
- в интересах клуба Тамбов? (неопределенный результат)»
Таким образом ответы Матюнина на эти вопросы, по данным полиграфа, были ложными.
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