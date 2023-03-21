Карпин о договорных матчах в России: «Сейчас их нет. Раньше были, думаю. Лет 10 назад»

считает, что сейчас в России нет договорных матчей.

– В России есть договорные матчи?

– Сейчас, думаю, что нет. Я не знаю, но думаю – доказательств нет – что раньше были. Лет 10 назад, наверное, были. Сейчас, думаю, их нет. Не слышу даже про них. Раньше это бывало. Сейчас – нет.

– Когда Слуцкий к вам в гости приезжал, он вам ничего не рассказывал по этому поводу? Ну, там «Крылья», «Ахмат»...

– Если и было, то тоже давно. В последнее время я не слышал, не слышу про это, – сказал главный тренер сборной России и « » в интервью ютуб-каналу «Фабрика Футбола».

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