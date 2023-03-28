«Спартак», «Ростов» – прямые конкуренты «Зенита». У них неплохие шансы на золотые медали». Семин о борьбе за чемпионство

считает, что интрига в борьбе за чемпионство в Мир РПЛ сохраняется.

«Интрига в РПЛ продолжается, она не закончилась. Еще все впереди.

« », «Ростов» – прямые конкуренты « » за чемпионство. У них неплохие шансы на золотые медали, я думаю. Да тот же тоже им является», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».

После 20 туров Мир «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 48 очков. «Ростов» идет вторым с 41 баллом, «Спартак» занимает третье место – у команды 40 очков.