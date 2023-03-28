«Спартак», «Ростов» – прямые конкуренты «Зенита». У них неплохие шансы на золотые медали». Семин о борьбе за чемпионство
Юрий Семин считает, что интрига в борьбе за чемпионство в Мир РПЛ сохраняется.
«Интрига в РПЛ продолжается, она не закончилась. Еще все впереди.
«Спартак», «Ростов» – прямые конкуренты «Зенита» за чемпионство. У них неплохие шансы на золотые медали, я думаю. Да тот же ЦСКА тоже им является», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».
После 20 туров Мир РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 48 очков. «Ростов» идет вторым с 41 баллом, «Спартак» занимает третье место – у команды 40 очков.
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