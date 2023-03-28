«Спартак», «Ростов» – прямые конкуренты «Зенита». У них неплохие шансы на золотые медали». Семин о борьбе за чемпионство

Теги Спартак ЦСКА Зенит Ростов Юрий Семин премьер-лига Россия Футбол

Юрий Семин считает, что интрига в борьбе за чемпионство в Мир РПЛ сохраняется. 

«Интрига в РПЛ продолжается, она не закончилась. Еще все впереди.

«Спартак», «Ростов» – прямые конкуренты «Зенита» за чемпионство. У них неплохие шансы на золотые медали, я думаю. Да тот же ЦСКА тоже им является», – сказал бывший главный тренер «Локомотива». 

После 20 туров Мир РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 48 очков. «Ростов» идет вторым с 41 баллом, «Спартак» занимает третье место – у команды 40 очков. 

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9 комментариев

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Уся Ваткин
Последствия ковида не иначе
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Spartakus1984
Шансов уже нет,одно и тоже мусолят каждый тур
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Кеша
Ответ костянчик1918
Чем заслужил ? То что много балаболит , или то что он подписант 14 ?
Слабак ты )))
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Назар Игорь
Палыч, и ты туда же?
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Кеша
Ответ костянчик1918
Чем заслужил ? То что много балаболит , или то что он подписант 14 ?
Это мое мнение. Вы имеете право на свое мнение. Я не должен ничего объяснять Вам. Согласны?
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Иван1984
За Ростов болеет много народу щас, а спартак всё отдал сам,петушитосы!
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Ростовский
Ростов топ!
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костянчик1918
Ответ Кеша
Не уверен , что есть шансы догнать. А так за Валеру Карпина ! Заслужил !
Чем заслужил ? То что много балаболит , или то что он подписант 14 ?
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Кеша
Не уверен , что есть шансы догнать. А так за Валеру Карпина ! Заслужил !
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