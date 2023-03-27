Масалитин про 2:0 с Ираком: «Песьяков был самым опасным у сборной Ирака. Результат и игра порадовали, настрой хороший»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Ирака по футболу Валерий Масалитин Азиатская футбольная конфедерация Сергей Песьяков Далер Кузяев Максим Осипенко Иван Обляков Сергей Пиняев Футбол

Валерий Масалитин подвел итоги матча сборной России с командой Ирака.

В товарищеском матче сборная России одержала победу со счетом 2:0.

– Игра с Ираком вам больше понравилась, чем с Ираном?

– Однозначно. Был хороший настрой, игра складывалась в нашу пользу. Результат порадовал, были моменты, игра радовала. Понравился Пиняев своей неординарностью. И командные действия были на определенном уровне.

– Пиняев может стать определяющим игроком нашей сборной?

– Если мы будем выступать на международной арене, его манеру будут изучать. Против него будет играть ни один футболист, а два, то есть, будут страховать друг друга. Хорошо, что он не боится идти в обводку. Если ты обыграл соперника на фланге, значит, кто-то из середины будет выдергиваться и страховать, а наш игрок там освободится. У нас до этого был Аршавин, который мог решить вопрос своими нестандартными обводками. Это добавляет красоты футболу.

В первом тайме Обляков тоже обострял, чего ему не хватает в ЦСКА. Он брал мяч, и смело обыгрывал соперников. Во втором тайме игра пошла немного по-другому, и он не так был заметен. Но не было командной игры. Ребята собрались с разных клубов, а у наших команд другая схема и тактика. Отсюда и потери возникали, и нестыковки, особенно сзади.

– Имеете в виду игру Песьякова?

– Он не давал скучать и расслабиться нашим защитникам. Самый опасный у сборной Ирака в первом тайме был Песьяков.

– Это нервы?

– Да. Были ошибки Осипенко, когда нападающий выходил один на один с вратарем. Конечно, это нервы. Тем более и народу пришло на игру много, поддержка чувствовалась. Может, перегорел.

– Как вам вариант игры сборной с клубными связками: «Спартака», «Ростова»?

– Раньше так и было. Брали целые блоки из команд. Сейчас есть связки, но они должны работать в унисон. В сборной это пока не работает, потому что требования меняются к игрокам. Карпин же не волшебник, который может махнуть палочкой и все сразу заиграют, как ему надо. Поэтому Карпину тяжело, чтобы это все соответствовало.

– Сколько процентов выдала наша сборная в этих матчах? И за счет чего она может прибавить?

– За счет сыгранности. Сегодня вышла другая сборная – мотивированная. Ребята бежали вперед, было желание. Побольше бы таких игр. Пусть это будет Ирак, Таджикистан. Главное – найти свой стиль, чтобы ребята знали, в какой футбол играет наша сборная, независимо от соперника.

– В азиатской конфедерации мы были бы середняками, если судить по играм со сборными этой конференции?

– Был просмотр игроков. Надо находить основной состав и свой стиль. И все будут ему соответствовать. И добавлять что-то свое, как Пиняев. Куда его не ставь, он все равно будет обострять, обыгрывать один в один, потому что он к этому склонен. Поэтому игра становится другой.

– Удаление Кузяева подпортило впечатление от матча?

– Да нет. Надо было и игрока Ирака удалять. Он же был зачинщиком. А так Кузяева удалили в самом конце, и команду он не подвел. Это самое главное.

– Вам не кажется, что без официальных матчей наша сборная деградирует?

– Да нет. Главное – это мотивация. Это зависит от Карпина и тренерского штаба. В сборной у ребят должны гореть глаза. А с кем играть – неважно. Не хочешь играть – откажись, сошлись на травму. Пусть молодой парень выйдет, пусть у него даже будет куча ошибок. Но ни к кому же не предъявишь претензии. Было желание, и народ это видит, – сказал экс-игрок ЦСКА.

Пиняев побил рекорд Сычева (гол за сборную в 18), Песьяков страшно привозил – так Россия обыграла Ирак

В чем проблема сборной Валерия Карпина

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3 комментария

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Ильдар Фарукшин
Понравился разбор матча. Песьяков слон посудой лавке. Если не помогли печально боюсь закончилось всё
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Krull
Впервые за последние дни чье-то адекватное мнение по поводу Карпина и Сборной прочитал. Без нытья и зависти.
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Dmitriy6354
Хорошо разобрал игру! Удачи нашей сборной💪🔥❤️
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