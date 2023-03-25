Анзор Кавазашвили: «Тренеры РПЛ должны выполнять указания Карпина – куда ставить футболистов, как играть. Он главный тренер страны»
Анзор Кавазашвили считает, что клубы Мир РПЛ должны выполнять указания Валерия Карпина.
«Не завидую Карпину, у него всего пять игроков подходят под то, чтобы выступать в основе. Однако у него сейчас в отсутствие международных турниров есть возможность контролировать подготовку игроков в клубах через РФС и РПЛ.
Главный тренер сборной – это главный тренер страны, его указания должны выполняться тренерами клубов РПЛ. Он должен давать задания тренерам по поводу того, на какую позицию ставить футболистов, как играть. Но впечатление, что такого контроля нет.
Карпин должен готовить себя на ближайшую пятилетку, как во времена коммунизма. Первый год – попробовать, второй – выяснить недостатки, третий – усилить, четвертый‑пятый – работать на результат», – сказал бывший вратарь «Спартака».
Та ну тебя *****, Анзор, со своими мечтами о коммунизме, уж сыты этим по горло
Деду не поможет.
Ещё вариант: создать ФК «Сборная России», отдать туда Валере всех, кого попросит и пущай тренируются каждый день.
Подходит Карпин к Семаку и говорит: Богданыч , ты Малкома в ворота поставь потому , что на другой позиции в сборной России я его не вижу.