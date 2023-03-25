Анзор Кавазашвили: «Тренеры РПЛ должны выполнять указания Карпина – куда ставить футболистов, как играть. Он главный тренер страны»

считает, что клубы Мир должны выполнять указания .

«Не завидую Карпину, у него всего пять игроков подходят под то, чтобы выступать в основе. Однако у него сейчас в отсутствие международных турниров есть возможность контролировать подготовку игроков в клубах через РФС и РПЛ.

Главный тренер сборной – это главный тренер страны, его указания должны выполняться тренерами клубов РПЛ. Он должен давать задания тренерам по поводу того, на какую позицию ставить футболистов, как играть. Но впечатление, что такого контроля нет.

Карпин должен готовить себя на ближайшую пятилетку, как во времена коммунизма. Первый год – попробовать, второй – выяснить недостатки, третий – усилить, четвертый‑пятый – работать на результат», – сказал бывший вратарь « ».