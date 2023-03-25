Анзор Кавазашвили: «Тренеры РПЛ должны выполнять указания Карпина – куда ставить футболистов, как играть. Он главный тренер страны»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Динамо Москва Валерий Карпин Анзор Кавазашвили Краснодар тактика Матч ТВ Футбол

Анзор Кавазашвили считает, что клубы Мир РПЛ должны выполнять указания Валерия Карпина.

«Не завидую Карпину, у него всего пять игроков подходят под то, чтобы выступать в основе. Однако у него сейчас в отсутствие международных турниров есть возможность контролировать подготовку игроков в клубах через РФС и РПЛ.

Главный тренер сборной – это главный тренер страны, его указания должны выполняться тренерами клубов РПЛ. Он должен давать задания тренерам по поводу того, на какую позицию ставить футболистов, как играть. Но впечатление, что такого контроля нет.

Карпин должен готовить себя на ближайшую пятилетку, как во времена коммунизма. Первый год – попробовать, второй – выяснить недостатки, третий – усилить, четвертый‑пятый – работать на результат», – сказал бывший вратарь «Спартака».

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54 комментария

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Дьяков Евгений
Анзор Амберкович, в вашем случае пятилетка будет 6 лет вместо 5, на 6 год закусывать надо будет.
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Джанлука Нальюка
Маразматик
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Разрушающий мифы
Здесь сложно что-то комментировать. Иногда лучше жевать, чем говорить.
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Паровоз19
порция великодержавного бреда
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Verhovn
Конечно, и под козырëк)) А ничего что концепции могут не совпадать? Ерунду сморозил дед.
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Spartakovec navsegda
Такого даже в СССР не было. Тогда и поварам клубов должен питание установить, нагрузки физиотерапевтам.
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Andrew Moiseev
>Карпин должен готовить себя на ближайшую пятилетку, как при коммунизме
Та ну тебя *****, Анзор, со своими мечтами о коммунизме, уж сыты этим по горло
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Trash Talking
Тогда подобные действия будут приравниваться к договорнякам :)
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Arty K.
В эфире - традиционная рубрика выходного дня "Анзорчик и водочка"
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sancho81
Таблетки.
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Сергей Круглов
Ответ Caerly
В смысле? У него крышу снесло с концами года с три назад, а то и раньше. На его фоне все вышеперечисленные в порядке.
Ага, в порядке Орлов и Петержела, наверное? 😂😂😂
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Доктор Верховцев
Ответ Милитриса Кирбитьевна
А током его не пробовали?
Карпина?
Деду не поможет.
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shishki_putina
ахаха, а шишки должны выполнять указания Пу ,в каком количестве расти на деревьях
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Милитриса Кирбитьевна
А током его не пробовали?
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Доктор Верховцев
Я предлагаю такой ход: пусть Карпин тренирует все клубы сразу!
Ещё вариант: создать ФК «Сборная России», отдать туда Валере всех, кого попросит и пущай тренируются каждый день.
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Caerly
Ответ Сергей Круглов
Ты серьёзно Анзор? Я до последнего надеялся, что ты немного другой. Всё ступай в компанию фриков к Мостовому, Канчельскису, Орлову и Петержеле
В смысле? У него крышу снесло с концами года с три назад, а то и раньше. На его фоне все вышеперечисленные в порядке.
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Caerly
Сборная в её текущем виде это гиря на ногах клубов.
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Антон Чугунов
«Весь этот бред» (с)
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YOKODZUMA
Ответ Михо
Не припомню чтобы Лобановский диктовал Бескову как и где играть Родионову или Хидиятуллину. Ну Дасаев понятно где)
Где то от Москвы до гималаев?
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-Ancient-
Ага,централизация головного мозга во всей красе.
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Viktor Martunov
Ответ Иван Алейников
При всем уважении, но он старый маразматик. Списанный материал
Ну ты Ваня лучше будешь? если доживëшь.
+1
-2
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Александр Смирнов
я прям вижу такую картину : играют Ростов против Зенита.
Подходит Карпин к Семаку и говорит: Богданыч , ты Малкома в ворота поставь потому , что на другой позиции в сборной России я его не вижу.
+15
-2
+13
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Сергей Галынский
Врача,вызовите деду врача
+6
-1
+5
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Сергей Круглов
Ты серьёзно Анзор? Я до последнего надеялся, что ты немного другой. Всё ступай в компанию фриков к Мостовому, Канчельскису, Орлову и Петержеле
+1
-2
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Viktor Martunov
Ответ Xameleon1992
Психиатр отказался от анзорика, что он продолжает сам собой управлять?
Доживи до его лет, потом треши.
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