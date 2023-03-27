Депутат Свищев о решении Путина упростить Fan ID: «Власть услышала народ. Старики и дети не представляют угрозы»

Депутат Дмитрий Свищев поддержал решение упростить использование Fan ID.

Президент России поручил правительству принять меры по упрощению использования паспорта болельщика, прежде всего инвалидами, пенсионерами и детьми.

«Отличное решение, это хороший шаг навстречу гражданам. Все поручения президента – это хороший шаг.

Власть услышала народ. Думаю, что старики, пенсионеры и дети не представляют никакой угрозы. Отличное решение», – сказал председатель комитета Госдумы РФ по физкультуре и спорту.

Путин поручил упростить Fan ID, но это далеко не отмена. Что происходит?