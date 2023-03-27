Депутат Свищев о решении Путина упростить Fan ID: «Власть услышала народ. Старики и дети не представляют угрозы»

Теги премьер-лига Россия болельщики Владимир Путин Государственная дума Дмитрий Свищев стадионы Политика Fan ID Футбол

Депутат Дмитрий Свищев поддержал решение Владимира Путина упростить использование Fan ID.

Президент России поручил правительству принять меры по упрощению использования паспорта болельщика, прежде всего инвалидами, пенсионерами и детьми.

«Отличное решение, это хороший шаг навстречу гражданам. Все поручения президента – это хороший шаг.

Власть услышала народ. Думаю, что старики, пенсионеры и дети не представляют никакой угрозы. Отличное решение», – сказал председатель комитета Госдумы РФ по физкультуре и спорту.

Путин поручил упростить Fan ID, но это далеко не отмена. Что происходит?

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60 комментариев

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BaltikaSPb
Хочешь ходить на стадион - одевай ошейник
Не согласен ?
Ну ладно, старикам и детям сделаем поводок подлиннее
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Kirkoroff
Ответ Одинокий голубь по имени Валера
Всё как обычно. Сначала надо "Гайки закрутить", а потом придёт " Спаситель" и всё исправит 🙂
Да как бэ никто ничего и не исправил
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Игорь Волков
Пытается обхитрить народ
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Maturmalai
Ответ Заяцволк
Всё намного проще - реальность сильнее всего. Понесёт ли Путин наказание за закон о Фанид ? Или может быть этот закон как-то повлияет на его работу ? Ответ: нет, вообще никак. А вот министрам как минимум придётся скорректировать свою работу, а может быть даже их и уволят за такой закон. Это всё и означает, что виноваты именно министры. А если кто-то хочет, чтобы был виноват Путин, это просто его личное желание и иллюзия, и ничего более )
Министров у нас могут уволить за что угодно, но только не за народное недовольство ими.
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Maturmalai
Ничего нового. Забрали у народа рубль, и кинули назад гривенник, чтобы он это все это почитал за заботу от власти и лично президента.
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Ковид 07.10.52
Бросили гнилую кость народу...Ура! Посмотрим, сразу поймет народишко или пойдет на стадионы...
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Правда России
Главная угроза это как раз власть. Чем выше сидит, тем выше уровень угрозы
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Виктор Литвинов
Ответ Ебздрогыч
Все поручения президента – это хороший шаг. Они даже видимость мозговой деятельности перестали проявлять, просто по умолчанию. Если президент поручить Свищеву 40 плетей всыпать, он тоже будет поражаться мудрости государя
Есть одно но. У Си он спросил?
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гога11
А раньше что старики и дети не опасны ты, Свищев конечно не знал.
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brig_Mercury
Теперь на Химки придёт целых три тысячи человек. Слава великому геостратегу.
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Денис Ю. Кот Кондратенко
Ответ Hitgoe Himgob
Самое смешное - старики не представляют опасности))) Ну да, в Кремле сплошь юноши))
)))) С языка снял)
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Заяцволк
Ответ Dan Kennedy
Тяжело быть адвокатом дьявола.
Всё намного проще - реальность сильнее всего. Понесёт ли Путин наказание за закон о Фанид ? Или может быть этот закон как-то повлияет на его работу ? Ответ: нет, вообще никак. А вот министрам как минимум придётся скорректировать свою работу, а может быть даже их и уволят за такой закон. Это всё и означает, что виноваты именно министры. А если кто-то хочет, чтобы был виноват Путин, это просто его личное желание и иллюзия, и ничего более )
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СИ
Ну вот и Свищев против Fan I’d.
Свищев, но ведь дело дойдёт и до того что пиво на стадионах это вред для подрастающего поколения .
Вы тогда о пиве на стадионах какую точку зрения будете декларировать?
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Sarumian
...Старики и дети не представляют угрозы...

Спорно. Один дед уничтожает два народа на потеху своему китайскому хозяину.
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Dan Kennedy
Ответ Заяцволк
Так он и изучал, очевидно. Но что на тот момент там можно было увидеть ? Министры написали ему там что-то вроде "Мы сделаем систему допуска, люди легко через сайт оформят пропуск, а нужно это всё для безопасности". Звучит вполне нормально. Нельзя было предугадать, что люди откажутся делать этот пропуск. А сейчас уже понятнее стало, что не будут его оформлять, поэтому президент и должен вмешаться
Тяжело быть адвокатом дьявола.
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Заяцволк
Ответ Юрий Кечко
Можно узнать в каких он разбирается хорошо ?))
Да хз, надо у него спросить, или у Пескова хотя бы ) Ну в геополитике, может быть в экономике. В таких мелочах, как приход болельщиков на стадионы, очевидно, президенту не нужно разбираться, этим должны заниматься точечные специалисты
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juki_puki
Ответ Alexander Lyakhov
Икрой мажу бутерброд - Сразу мысль: "А как народ?"
Утром мажу бутерброд — Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло, И компот не льется в рот!
Ночью встану у окна И стою всю ночь без сна —
Все волнуюсь об Расее, Как там, бедная, она?
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Заяцволк
Ответ <~Inter~>
Ересь полная. Ни один топ менеджер не может подписать документ не изучив его перед этим. Должность президента страны мало чем отличается от топ менеджера и нежелание изучать документы говорит лишь о его плохой работе
Так он и изучал, очевидно. Но что на тот момент там можно было увидеть ? Министры написали ему там что-то вроде "Мы сделаем систему допуска, люди легко через сайт оформят пропуск, а нужно это всё для безопасности". Звучит вполне нормально. Нельзя было предугадать, что люди откажутся делать этот пропуск. А сейчас уже понятнее стало, что не будут его оформлять, поэтому президент и должен вмешаться
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Башлам095
Офигеть! Наконец-то услышали,счастье то какое!
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Светлана Агейкина
Старики, пенсионеры и дети не представляют угрозы, а остальные все потенциальные преступники, расисты, хулиганы и на добрый конец - алкашня.
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Юрий Кечко
Ответ Заяцволк
Странно, что такую откровенную чушь в топы выводят, не понимая, как на самом деле это всё организовано. Ну попробую рассказать, записывайте. В жизнедеятельности страны есть много сфер. В каких-то сферах президент разбирается хорошо, в каких-то похуже. Очевидно, президент не может разбираться во всех областях на высочайшем уровне. И именно для этого существуют узкоспециализированные министры, которые занимаются каждый своей областью более плотно. Вот министры спорта и безопасности как-то там проработали закон про Фанид, и выдали его президенту. Очевидно, президент доверяет этим министрам, поскольку предполагается, что они лучше разбираются в этой области, иначе смысла в них просто не было бы. Поэтому президент послушал их разъяснения, и принял закон, на словах там наверное всё красиво звучало. Закон внедрили, и стало понятно, что это всё хрень, надо корректировать, либо отменять. Сами депутаты этого делать не будут, потому, что они пилят деньги на этом, а значит - да, президент говорит своё слово, всё логично. А потом может там напихать этим министрам за то, что они обманули в том числе и его самого, ну уволить там и т.п. Поэтому очередная попытка беспричинно пнуть президента к сожалению провалилась, ладно, зато плюсиков на Спортсе собрали от нашей мудрейшей оппозиции, ок )
Можно узнать в каких он разбирается хорошо ?))
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<~Inter~>
Ответ Заяцволк
Странно, что такую откровенную чушь в топы выводят, не понимая, как на самом деле это всё организовано. Ну попробую рассказать, записывайте. В жизнедеятельности страны есть много сфер. В каких-то сферах президент разбирается хорошо, в каких-то похуже. Очевидно, президент не может разбираться во всех областях на высочайшем уровне. И именно для этого существуют узкоспециализированные министры, которые занимаются каждый своей областью более плотно. Вот министры спорта и безопасности как-то там проработали закон про Фанид, и выдали его президенту. Очевидно, президент доверяет этим министрам, поскольку предполагается, что они лучше разбираются в этой области, иначе смысла в них просто не было бы. Поэтому президент послушал их разъяснения, и принял закон, на словах там наверное всё красиво звучало. Закон внедрили, и стало понятно, что это всё хрень, надо корректировать, либо отменять. Сами депутаты этого делать не будут, потому, что они пилят деньги на этом, а значит - да, президент говорит своё слово, всё логично. А потом может там напихать этим министрам за то, что они обманули в том числе и его самого, ну уволить там и т.п. Поэтому очередная попытка беспричинно пнуть президента к сожалению провалилась, ладно, зато плюсиков на Спортсе собрали от нашей мудрейшей оппозиции, ок )
Ересь полная. Ни один топ менеджер не может подписать документ не изучив его перед этим. Должность президента страны мало чем отличается от топ менеджера и нежелание изучать документы говорит лишь о его плохой работе
+26
-2
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Melnikov1968
Теперь из каждого утюга прихвости будут орать о прозорливости царя. Уже противно.
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kama2014
Да какой народ! у Бориса хватило мужества уйти за свои ошибки, Царь же за свой стол руками держится. Со своим искаженным мировоззрением, кроме желания попасть в учебники истории "собирателя земель" и властвовать, других целей он не преследует.
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Виктор Литвинов
Ответ Ебздрогыч
Все поручения президента – это хороший шаг. Они даже видимость мозговой деятельности перестали проявлять, просто по умолчанию. Если президент поручить Свищеву 40 плетей всыпать, он тоже будет поражаться мудрости государя
Почему только 40?
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