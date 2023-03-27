Депутат Свищев о решении Путина упростить Fan ID: «Власть услышала народ. Старики и дети не представляют угрозы»
Депутат Дмитрий Свищев поддержал решение Владимира Путина упростить использование Fan ID.
Президент России поручил правительству принять меры по упрощению использования паспорта болельщика, прежде всего инвалидами, пенсионерами и детьми.
«Отличное решение, это хороший шаг навстречу гражданам. Все поручения президента – это хороший шаг.
Власть услышала народ. Думаю, что старики, пенсионеры и дети не представляют никакой угрозы. Отличное решение», – сказал председатель комитета Госдумы РФ по физкультуре и спорту.
Путин поручил упростить Fan ID, но это далеко не отмена. Что происходит?
Не согласен ?
Ну ладно, старикам и детям сделаем поводок подлиннее
Свищев, но ведь дело дойдёт и до того что пиво на стадионах это вред для подрастающего поколения .
Вы тогда о пиве на стадионах какую точку зрения будете декларировать?
Спорно. Один дед уничтожает два народа на потеху своему китайскому хозяину.
И икра не лезет в горло, И компот не льется в рот!
Ночью встану у окна И стою всю ночь без сна —
Все волнуюсь об Расее, Как там, бедная, она?