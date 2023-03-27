Зарема о Fan ID: «Тот, кто добьется пересмотра закона, наберет вистов у общественности. Отличный материал для предвыборной кампании депутатов и не только»

отреагировала на призыв главы оформлять Fan ID.

ранее сказал: «Получил карту еще в июле. В ближайшее время посещу матч». Потом он добавил: «Призываю всех сделать Fan ID. Технология удобная, проблем с получением нет. Есть закон, надо выполнять».

«Тот, кто добьется пересмотра закона о Fan ID, наберет вистов в глазах общественности. Отличный материал для предвыборной кампании для депутатов и не только.

Не понимают, что болельщики не идут в МФЦ не потому, что им лень ради любимой команды – они на автобусах и поездах в другие регионы едут.

Через хребет нельзя. Надо было договариваться, услышать, пойти на кое-какие уступки. А теперь народ лишили зрелища, в том числе и тех, кто приходит на стадион.

Без болельщиков и без того унылый российский футбол стал бездушным мероприятием», – сказала жена бывшего владельца « » Леонида Федуна.

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