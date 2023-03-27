Зарема о Fan ID: «Тот, кто добьется пересмотра закона, наберет вистов у общественности. Отличный материал для предвыборной кампании депутатов и не только»

Теги Спартак премьер-лига Россия РФС болельщики Александр Дюков Политика Fan ID Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова отреагировала на призыв главы РФС оформлять Fan ID.

Александр Дюков ранее сказал: «Получил карту еще в июле. В ближайшее время посещу матч». Потом он добавил: «Призываю всех сделать Fan ID. Технология удобная, проблем с получением нет. Есть закон, надо выполнять».

«Тот, кто добьется пересмотра закона о Fan ID, наберет вистов в глазах общественности. Отличный материал для предвыборной кампании для депутатов и не только.

Не понимают, что болельщики не идут в МФЦ не потому, что им лень ради любимой команды – они на автобусах и поездах в другие регионы едут.

Через хребет нельзя. Надо было договариваться, услышать, пойти на кое-какие уступки. А теперь народ лишили зрелища, в том числе и тех, кто приходит на стадион.

Без болельщиков и без того унылый российский футбол стал бездушным мероприятием», – сказала жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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35 комментариев

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Romeo Yankovich
Ответ [ADO]
Я до сих пор одного не могу понять. Против идеи контролировать контингент я ничего не имею. Но почему нельзя было это делать просто по паспортам. За каким дьяволом нужно было городить этот огород с МФЦ, госуслугами и прочей ерундой?
не далек тот час, когда ты станешь этим "контингентом". или повестка тебя таким сделает, или нищета и голодание. но этот день настанет. и посмотрим, как ты отнесёшься к поводку на шее
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Валерий Анташов
Зарема попыталась выдавить из себя умную мысль, но как всегда сморозила глупость. Несколько десятков тысяч болельщиков, которые ходят на стадионы, погоды на выборах не сделают, а уж тем более не повлияют на методику подсчёта голосов.
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Маруан Фелаини
Фан айди— это контрольный выстрел по трупу футбола РФ.
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Romeo Yankovich
Ответ Arthurino
Путин [Вставьте любое действие] и победит на выборах через год. Приятного просмотра © Примеры: Путин сделает сальто и победит на выборах через год. Путин прочитает 1984 и победит на выборах через год. Путин примет буддизм и победит на выборах через год.
а если Путин представит своего двойника под именем любым, но не Вова Путин, он сможет победить???)))
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Маруан Фелаини
Она уже столько наговорила глупостей) что ее и дома никто не воспринимает)) у нее есть рот, поэтому она говорит🤣
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Джононбек Тоиров
Когда же ты исчезнешь? Тьфу ..
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melwood- lfc
где она все это пишет/говорит? снова через тг что ли?
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Born is the King
Ответ Arthurino
Путин [Вставьте любое действие] и победит на выборах через год. Приятного просмотра © Примеры: Путин сделает сальто и победит на выборах через год. Путин прочитает 1984 и победит на выборах через год. Путин примет буддизм и победит на выборах через год.
*Путин просто победит на выборах потому что так хочет
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Юрий Петрищев
Поддержу этот тезис!
Просто нужно правильно донести до президента идею отмены фанайди
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Алар
Вистов уже нахватал Путин... Ему же на выборы идти в 2024 году)
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Александр Евдокимов
Ответ Саша Пушкин
Парни, я из России, а что такое выборы? Мы здесь про это только читали и в рассказах иностранцев слышали.
Ну вот у нас в Петербурге в 1996-м провели честные выборы, на которых проиграл Анатолий Собчак. Кстати, угадайте с 3-х раз, кто тогда был замом Собчака?
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Michael Boldyrev
Ну, давайте проверим.

Тот кто поименно голосовал за кандидата в депутаты в ГосДумы (хоть раз в последние 15 лет) - ставьте ’минус";
тот кто поименно НЕ голосовал за депутата в ГосДумы (в последние 15 лет) - ставьте "плюс".
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Александр Жердин
Сразу вспоминается фильм : День выборов - "Выборы, выборы
Кандидаты - пидоры!"(С)
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инок
Тут Зарема права! Только полная отмена Fan ID.
Прочь этот ошейник с наших стадионов.
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Данко Лазович
экспертницу в депутаты!)
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Айвенго
Какие выборы? Места в ГосДуму уже все расписаны заранее.
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Bob_Kolomb
Ответ Кокич
Путин отменит закон о Fan ID и победит на выборах через год. Приятного просмотра ©
Даже если не отменит победит. Даже если отменит выборы, всё равно победит на них. Проиграть у него только один шанс есть и это решится не в кабинках для голосования
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encaro_one
Ответ [ADO]
Я до сих пор одного не могу понять. Против идеи контролировать контингент я ничего не имею. Но почему нельзя было это делать просто по паспортам. За каким дьяволом нужно было городить этот огород с МФЦ, госуслугами и прочей ерундой?
Нужны фотографии и биометрические данные (частично).
Нужна возможность внесудебной фильтрации неблагонадежных элементов.
Паспорт у тебя не могут обобрать.
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CaSpeR-13
Ответ Кокич
Путин отменит закон о Fan ID и победит на выборах через год. Приятного просмотра ©
не отменит
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Arthurino
Ответ Кокич
Путин отменит закон о Fan ID и победит на выборах через год. Приятного просмотра ©
Путин [Вставьте любое действие] и победит на выборах через год.
Приятного просмотра ©

Примеры: Путин сделает сальто и победит на выборах через год. Путин прочитает 1984 и победит на выборах через год. Путин примет буддизм и победит на выборах через год.
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encaro_one
Смешно, как будто такая шляпа повлияет на число голосов на выборах )
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OldRedWhite
Ответ Виталий
Ну как то так , да 👍
Так об этом на Спортсе не первый месяц пишут …
Надо повнимательней Зареме быть !
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[ADO]
Ответ Саша Пушкин
Парни, я из России, а что такое выборы? Мы здесь про это только читали и в рассказах иностранцев слышали.
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Добрый Ретроград
Зарюха на коне)
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Саша Пушкин
Парни, я из России, а что такое выборы?
Мы здесь про это только читали и в рассказах иностранцев слышали.
+17
-6
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