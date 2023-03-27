Зарема о Fan ID: «Тот, кто добьется пересмотра закона, наберет вистов у общественности. Отличный материал для предвыборной кампании депутатов и не только»
Зарема Салихова отреагировала на призыв главы РФС оформлять Fan ID.
Александр Дюков ранее сказал: «Получил карту еще в июле. В ближайшее время посещу матч». Потом он добавил: «Призываю всех сделать Fan ID. Технология удобная, проблем с получением нет. Есть закон, надо выполнять».
«Тот, кто добьется пересмотра закона о Fan ID, наберет вистов в глазах общественности. Отличный материал для предвыборной кампании для депутатов и не только.
Не понимают, что болельщики не идут в МФЦ не потому, что им лень ради любимой команды – они на автобусах и поездах в другие регионы едут.
Через хребет нельзя. Надо было договариваться, услышать, пойти на кое-какие уступки. А теперь народ лишили зрелища, в том числе и тех, кто приходит на стадион.
Без болельщиков и без того унылый российский футбол стал бездушным мероприятием», – сказала жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
«Fan ID помог в борьбе с билетной мафией». Интервью с нейросетью ChatGPT о российском футболе
Медведев критикует Fan ID! Задела история с 7-месячным ребенком
Просто нужно правильно донести до президента идею отмены фанайди
Тот кто поименно голосовал за кандидата в депутаты в ГосДумы (хоть раз в последние 15 лет) - ставьте ’минус";
тот кто поименно НЕ голосовал за депутата в ГосДумы (в последние 15 лет) - ставьте "плюс".
Кандидаты - пидоры!"(С)
Прочь этот ошейник с наших стадионов.
Нужна возможность внесудебной фильтрации неблагонадежных элементов.
Паспорт у тебя не могут обобрать.
Приятного просмотра ©
Примеры: Путин сделает сальто и победит на выборах через год. Путин прочитает 1984 и победит на выборах через год. Путин примет буддизм и победит на выборах через год.
Надо повнимательней Зареме быть !
Мы здесь про это только читали и в рассказах иностранцев слышали.