Помощник Путина Левитин об отмене Fan ID: «Такого вопроса сейчас не стоит»
Помощник Владимира Путина заявил, что вопрос об отмене Fan ID не стоит на повестке дня.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о намерении обратиться к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину по вопросу отмены паспортов болельщика.
«Такого вопроса сейчас не стоит», – сказал Игорь Левитин.
С 2023 года Fan ID является обязательным для посещения всех матчей Мир РПЛ, в результате чего посещаемость матчей после зимней паузы резко снизилась.
Депутаты Госдумы заговорили про отмену Fan ID. Что для этого нужно?
Было желание, привести всю семью в первый день отмены фануйди, на ближайший стадион. Но если это будет дедовской инициативой - хрен!
Нет Fan ID - есть поход на футбол.
Всё просто!