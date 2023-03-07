Помощник Путина Левитин об отмене Fan ID: «Такого вопроса сейчас не стоит»

Помощник Владимира Путина заявил, что вопрос об отмене Fan ID не стоит на повестке дня.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о намерении обратиться к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину по вопросу отмены паспортов болельщика.

«Такого вопроса сейчас не стоит», – сказал Игорь Левитин.

С 2023 года Fan ID является обязательным для посещения всех матчей Мир , в результате чего посещаемость матчей после зимней паузы резко снизилась.

Депутаты Госдумы заговорили про отмену Fan ID. Что для этого нужно?