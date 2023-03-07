Помощник Путина Левитин об отмене Fan ID: «Такого вопроса сейчас не стоит»

Теги премьер-лига Россия болельщики Владимир Путин Игорь Левитин Политика Матч ТВ Fan ID Футбол

Помощник Владимира Путина заявил, что вопрос об отмене Fan ID не стоит на повестке дня.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о намерении обратиться к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину по вопросу отмены паспортов болельщика.

«Такого вопроса сейчас не стоит», – сказал Игорь Левитин.

С 2023 года Fan ID является обязательным для посещения всех матчей Мир РПЛ, в результате чего посещаемость матчей после зимней паузы резко снизилась.

Депутаты Госдумы заговорили про отмену Fan ID. Что для этого нужно?

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56 комментариев

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Spartakus1984
Ну подождем когда посещаемость скатится до нахождения на стадионе лишь мам с детьми и стюардов.
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ZIZoo
В помощники кого попало не берут...
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Мукунку хороший
Ответ ML26
Так пусть встанет!!
Возраст уже не тот)
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гилберт
Ответ frol92
Ну к выборам встанет и выйдет один добрый дедушка, стукнет кулаком по столу, дабы рейтинг себе повысить, отменит этот закон.
Напомнило фразу Вождя. Того Вождя. Из фильма Утомлённые солнцем Цитадель( или как его там). Иосиф говорит герою Михалкова, вот ты задаёшься вопросом почему тебя посадили, но это неправильный вопрос, правильный вопрос зачем? А затем, чтобы вовремя выпустить! Так будет и с фан айди.
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Александр Шейфер
Ответ frol92
Ну к выборам встанет и выйдет один добрый дедушка, стукнет кулаком по столу, дабы рейтинг себе повысить, отменит этот закон.
Какая разница, какой рейтинг. На предыдущих выборах ни один мой знакомый, кроме матери, за него не голосовал. Нарисовали много процентов. К сожалению, после войны он много процентов набрал.
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ЧакСевернаяКорея
Чувак не учился в школе? Что за безграмотность?! Как же он тогда пролез в помощники? Неудивительно,что Путин за 22 года так и не научился выступать без шпаргалок и шпарит исключительно ,по-бумажке.Битый час сижу и не пойму,что этот ч...сказал.
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гилберт
Ответ frol92
Ну к выборам встанет и выйдет один добрый дедушка, стукнет кулаком по столу, дабы рейтинг себе повысить, отменит этот закон.
Скорее всего так и будет.
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гилберт
Ответ Он саМый
Что ещё у помощника Путина не стоит?
Роза в стакане.
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гилберт
Ответ Лимит Лимитович
Фанаты и болельщики, кто регулярно ходил. Пожалуйста, не прогнитесь. Это единственный шанс повлиять в этой стране хотя бы на что-то
Тут вообще никаких шансов!
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Maturmalai
Ответ Gnoyniy Jacques Derrida
Я же говорил, не будут они сдавать назад. Особенно если учесть, что закон делался специально для Путина.
Не факт. В рукаве еще остается припасенной козырная карта праведного и недоуменного гнева Путина на своих нерадивых помощников, пургоносцев и прочих бояр
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Денис Олегович
Ответ Лимит Лимитович
Фанаты и болельщики, кто регулярно ходил. Пожалуйста, не прогнитесь. Это единственный шанс повлиять в этой стране хотя бы на что-то
Его и так, и так отменят, уже всем понятно, по-моему. Иллюзия демократии)
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bellyashe
ну да, тут же не об англосаксах-сатанистах речь, так бы у Путина вопрос встал моментально
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And-Rover
Ничего. Следующий тур тоже обещает быть - пустынным. Будет очень красиво.
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BuTaJIbKa
не стоит - поднять!
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Team_Coach
Такого вопроса? 🤔
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Дмитрий Джи
Ответ Злой Руся
У всей страны стоит , у них нет . Может больным пора начать прислушиваться к здоровым ?
Больные халаты надели и считают себя докторами
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Gnoyniy Jacques Derrida
Я же говорил, не будут они сдавать назад. Особенно если учесть, что закон делался специально для Путина.
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Russ Ivan
Пока не освоят пару десятков миллиардов и не накормят своих, ничего абсолютно не изменится...
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Дмитрий Джи
Ребят, держим строй
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Он саМый
Ответ frol92
Ну к выборам встанет и выйдет один добрый дедушка, стукнет кулаком по столу, дабы рейтинг себе повысить, отменит этот закон.
Нужно подумать, как будем поступать.
Было желание, привести всю семью в первый день отмены фануйди, на ближайший стадион. Но если это будет дедовской инициативой - хрен!
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сосед царя
Плохо, что не стоит. Вот когда стоит - намного лучше.
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Axl_rose
Теряете хватку. Заголовок должен быть "У помощника президента Левитина не стоит".
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Kyancey
Есть Fan ID - нет похода на футбол.
Нет Fan ID - есть поход на футбол.
Всё просто!
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Кавабунга Шреддоголовый
Ну так пусть встанет, если не стоит! Силденафил для чего придумали?
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Valeriy Komarow
Сейчас Fan ID отменим. завтра пенсионную реформу. а потом и президента каждые 4 года менять придется. ну нет...
+4
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