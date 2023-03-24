Нагельсманн интересен «Тоттенхэму». Увольнение из «Баварии» почти не повлияет на его репутацию

«Тоттенхэм» заинтересован в приглашении .

Сегодня стало известно, что « » приняла решение уволить 35-летнего немца и назначить .

«Тоттенхэм» вел переговоры с последним и теперь будет вынужден переключиться на другие варианты. Одним из них станет именно Нагельсманн, утверждает Evening Standard, подчеркивая, что репутация тренера почти не пострадает вследствие увольнения.

Ранее сообщалось, что «шпоры» могут отправить в отставку уже на этой неделе.

«Тоттенхэму» и еще 2 клубам АПЛ интересен Де Дзерби. Тухель, Франк и Марку Силва тоже нравятся «шпорам»