Нагельсманн интересен «Тоттенхэму». Увольнение из «Баварии» почти не повлияет на его репутацию

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия Тоттенхэм Антонио Конте Томас Тухель Юлиан Нагельсманн Футбол

«Тоттенхэм» заинтересован в приглашении Юлиана Нагельсманна.

Сегодня стало известно, что «Бавария» приняла решение уволить 35-летнего немца и назначить Томаса Тухеля.

«Тоттенхэм» вел переговоры с последним и теперь будет вынужден переключиться на другие варианты. Одним из них станет именно Нагельсманн, утверждает Evening Standard, подчеркивая, что репутация тренера почти не пострадает вследствие увольнения.

Ранее сообщалось, что «шпоры» могут отправить Антонио Конте в отставку уже на этой неделе.

«Тоттенхэму» и еще 2 клубам АПЛ интересен Де Дзерби. Тухель, Франк и Марку Силва тоже нравятся «шпорам»

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32 комментария

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Иван Иванов
Ответ Vinnipukh Vinni
Вопрос в том, какую систему? Если ты о высоком прессинге, то никак. Но это не единственно возможная система, системы бывают разные. Именно поэтому системный тренер должен суметь придумать, какую систему можно создать с участием этих футболистов.
Системный футбол в любом случае подразумевает много черновой работы, для многих это высокий прессинг. И как минимум нужно, чтобы 9 из 10-и полевых игроков участвовали в черновой работе. Ну и как это сделать, когда в твоей команде 3 футболиста с короной на голове? Да это тупо невозможно!
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Febos_
Ответ Тюменский медвежонок
Более глупого увольнения я не припомню за последние годы, даже увольнение Тухеля из Челси хоть как-то логически можно было объяснить, потому что там Тухель со всеми посрался и клуб постепенно начал скатываться, а тут... Нагельсман в чемпионате Германии "просто играет" понимая что все равно возьмут чемпионство, а в Лиге Чемпионов его Бавария уверенно закрыла группу и уверенно без шансов прошли ПСЖ и я уверен так же бы и Гвардиолу обыграли, идиотское увольнение, безусловно топ-1 за последние 10 лет минимум
редкий провал со стороны Баварии
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Иван Иванов
Ответ Никита Ершов
Тухель тоже системный, но вполне успешно там отработал
Тухель там работал, когда Месси не было, когда Мбаппе ещё не зазнался и когда Неймар ещё не пожирнел. 😉
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Vinnipukh Vinni
Ответ Иван Иванов
Ну и как ты создашь систему с Месси, Неймаром и Мбаппе? Там только старая добрая контратака будет работоспособна и эффективна.
Вопрос в том, какую систему?
Если ты о высоком прессинге, то никак. Но это не единственно возможная система, системы бывают разные.
Именно поэтому системный тренер должен суметь придумать, какую систему можно создать с участием этих футболистов.
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Чё-Гевара
Мир сошел с ума!
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Никита Ершов
Ответ Иван Иванов
Нагельсман системный тренер. В ПСЖ невозможно поставить системный футбол, соответственно это изначально провальная идея.
Тухель тоже системный, но вполне успешно там отработал
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LLiriKK
Это будет, если назначение случится, просто ОХРЕНЕТЬ как интересно!
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no_one_perfect
Ни разу не влияет, раньше звали в Реал и собственно в Баварию, а теперь в Тоттенхем, про который уже наиболее точно выразился Мартин Макдонах через своих персонажей в «Залечь на дно в Брюгге»
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Тюменский медвежонок
Более глупого увольнения я не припомню за последние годы, даже увольнение Тухеля из Челси хоть как-то логически можно было объяснить, потому что там Тухель со всеми посрался и клуб постепенно начал скатываться, а тут... Нагельсман в чемпионате Германии "просто играет" понимая что все равно возьмут чемпионство, а в Лиге Чемпионов его Бавария уверенно закрыла группу и уверенно без шансов прошли ПСЖ и я уверен так же бы и Гвардиолу обыграли, идиотское увольнение, безусловно топ-1 за последние 10 лет минимум
+1
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Иван Иванов
Ответ Vinnipukh Vinni
Системный тренер везде создаст систему. Если он реально системный.
Ну и как ты создашь систему с Месси, Неймаром и Мбаппе?
Там только старая добрая контратака будет работоспособна и эффективна.
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Vinnipukh Vinni
Ответ Иван Иванов
Нагельсман системный тренер. В ПСЖ невозможно поставить системный футбол, соответственно это изначально провальная идея.
Системный тренер везде создаст систему. Если он реально системный.
+3
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Люби Зенит Побольше Побед
Зато Тотенхем может повлиять на репутацию Нагельсмана)
+17
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Иван Иванов
Ответ Alexander Yavriantz
Нагельсманну надо в Париж ехать работать, там его показ мод будет кстати, новые коллекции присмотрит себе.)
Нагельсман системный тренер. В ПСЖ невозможно поставить системный футбол, соответственно это изначально провальная идея.
+3
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joze mourino
а че не в псж?
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Иван Иванов
Ответ Сурхай Лукманов
салернитана 😁
Корлеоне
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OldRedWhite
Ответ Сурхай Лукманов
салернитана 😁
Это чересчур ! )))
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Сурхай Лукманов
Ответ OldRedWhite
Ясно … Кремонезе !
салернитана 😁
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Febos_
Боули не спи, вот тебе отличный вариант чтобы улучшить положение клуба, к тому же немец для исправления ошибки ))
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OldRedWhite
Ответ Okaka
нифига я наванговал, пару часов назад написал, что Нагельсмана надо в Тотхэм
Вас таких с десяток )))
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Alexander Yavriantz
Нагельсманну надо в Париж ехать работать, там его показ мод будет кстати, новые коллекции присмотрит себе.)
+3
-3
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OldRedWhite
Ответ Сурхай Лукманов
Италия
Ясно …
Кремонезе !
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Shadow1882
Утка, если речь про март. Сейчас Наггельсман никого не возглавит. А у Шпор будет либо Мэйсон, либо кто-то левый безработный
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Фут.Боль
Очень странное увольнение.
+10
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Спартак сила
Ответ Okaka
нифига я наванговал, пару часов назад написал, что Нагельсмана надо в Тотхэм
похоже у тебя есть талант
+2
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llolishe
Ржач будет - Нагель возглавляет ТТХ и сразу же через день новость
Кейн переходит в Баварию пхахахахаха
+4
-1
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