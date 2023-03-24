Нагельсманн интересен «Тоттенхэму». Увольнение из «Баварии» почти не повлияет на его репутацию
«Тоттенхэм» заинтересован в приглашении Юлиана Нагельсманна.
Сегодня стало известно, что «Бавария» приняла решение уволить 35-летнего немца и назначить Томаса Тухеля.
«Тоттенхэм» вел переговоры с последним и теперь будет вынужден переключиться на другие варианты. Одним из них станет именно Нагельсманн, утверждает Evening Standard, подчеркивая, что репутация тренера почти не пострадает вследствие увольнения.
Ранее сообщалось, что «шпоры» могут отправить Антонио Конте в отставку уже на этой неделе.
«Тоттенхэму» и еще 2 клубам АПЛ интересен Де Дзерби. Тухель, Франк и Марку Силва тоже нравятся «шпорам»
Если ты о высоком прессинге, то никак. Но это не единственно возможная система, системы бывают разные.
Именно поэтому системный тренер должен суметь придумать, какую систему можно создать с участием этих футболистов.
Там только старая добрая контратака будет работоспособна и эффективна.
Кремонезе !
Кейн переходит в Баварию пхахахахаха