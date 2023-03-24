Тухель подпишет контракт с «Баварией» на 2,5 года. Он вел переговоры с «Тоттенхэмом», когда мюнхенцы сделали предложение

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия Тоттенхэм Томас Тухель Джанлука Ди Марцио Футбол

Контракт Томаса Тухеля с «Баварией» будет рассчитан на 2,5 года.

Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Мюнхенский клуб официально объявит об отставке Юлиана Нагельсманна в пятницу.

По данным репортера kicker Георга Хольцнера, соглашение с Тухелем будет заключено в пятницу или на следующий день. Сообщается, что Тухель вел серьезные переговоры с «Тоттенхэмом» и был заинтересован в проекте до того, как получил предложение «Баварии».

«Бавария» после паузы на ЧМ-2022 позволила «Боруссии» Дортмунд отыграть девятиочковое отставание и опередить себя по итогам 25-го тура Бундеслиги.

Президент «Баварии: «Нагельсманн – топ-тренер и с «ПСЖ» доказал, что он прекрасный тактик и стратег»

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50 комментариев

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mrkmbai
Ответ kvn9
Ну теперь немного проясняется ситуация, не знал про Тоттенхэм, но что-то подобное предполагал. Скорее это Тухеля хотели перехватить, чем Нагеля срочно отставить, ведь несмотря на крайне нестабильную игру в БЛ, в ЛЧ пока в этом сезоне было отлично, и с этой точки зрения отставка выглядит несправедливой.
Уверен, дело даже не в том, что перехватить Тухеля. Все говорили в руководстве про долгосрочный проект, купили скамейку который не было ни у одного тренера Баварии до этого, причина явно не в спортивном показателе, тут явный конфликт между руководством и Нагелем. Может Юлиан нашел все таки крота, а он оказался среди руководства, или Юлиан сам сливал фотки своей журналистке но так активно искал крота и даже уволил друга Нойера. Я скорее поверю в это, чем перехват Тухеля и отставание от БД
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mrkmbai
Ответ eRo
да ты серьезно? я вот не смотрел в немецкую таблицу, потому что там обычно за 10 туров до конца бавария везёт очков 10 второму месту. тем более, у нее трансферы были приличные, де лигт, мане, кансело. гравенберга, блинда и мазруаи подрезали из Аякса. А сейчас с удивлением обнаружил, что Бавария вторая за Дортмундом, у которого отняли Холланда, а страйкер, подписанный на замену полсезона яйца лечил. И вот, действительно, чё эт они вдруг Нагельсмана решили поменять?
Тут явно не спортивная причина, причина в другом и скорее всего конфликт с руководством. Я больше поверю в то, что Нагель сам сливал фотки своей журналистке, а сам искал крота и уволил даже друга Нойера, который работал 10 лет. Или какая-то явно неспортивная причина, но точно не отставание от БД на одно очко, тем более следующий матч с ними, логичнее было бы если там проебал и после этого уволили бы. Если все уже согласовано, значит Хасан давно затеял все это. Но уверен, Тухель долго не продержится тут
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Иван Иванов
Ответ Arti22
В ттх лучше Поччеттино вернуть
А Почеттино захочет?!
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Denis242424
Ответ TaR
Тухеля как-то не красит, что общался с двумя клубами при наличии действующих тренеров
Красит, не красит. М.б. он и раньше уже вел разговоры. А тут известил их на предмет своих переговоров с ТТХ. Насчет приличий - любимый многими Моуриньо при действ. Ван Гале вел подрывную работу, напрашиваясь. Задолго до его отставки. Моуриньо тогда, выгнанный из Челси, получал предложения, из родной Португалии - тоже. Но ему нужно было только в дорогой клуб АПЛ.
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Okaka
если Бавария вылетит от Сити или еще хуже - от Челси, то Хасану припомнят
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Okaka
Эх, Бавария такое испортила

август 2022: Тухель тренер Челси, а Конте - Тоттенхэма, играют вничью 2:2
март 2023: Тухель сменяет Конте на посту тренера Тоттенхэма
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Иван Иванов
Ответ joze mourino
фокус в том что теперь гвардиола не знает как играет бавария?
Бавария проведёт 3 матча перед встречей с Ман Сити! 😎
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Иван Иванов
Ответ DavidRobertJosephBeckham
Шпорам теперь надо гнать парика и подбирать Нагельсмана.
Пенсионерам теперь надо гнать волшебника и подбирать Нагельсмана.
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Руслан Абакаров
Ответ Растиньяк
Бавария-главный фаворит ЛЧ теперь
Она итак ею была
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Руслан Абакаров
Ответ Ready FoR WaR
Тухель сделает из Баварии страшную машину
А чем Нагельсманн хуже ? Одна школа по сути
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eRo
Ответ The Best
У Нагельсмана 100% были недопонимания с руководством,не верю что его уволили из-за нестабильной игры или из-за того что он одевается как-то не так.
да ты серьезно? я вот не смотрел в немецкую таблицу, потому что там обычно за 10 туров до конца бавария везёт очков 10 второму месту. тем более, у нее трансферы были приличные, де лигт, мане, кансело. гравенберга, блинда и мазруаи подрезали из Аякса. А сейчас с удивлением обнаружил, что Бавария вторая за Дортмундом, у которого отняли Холланда, а страйкер, подписанный на замену полсезона яйца лечил. И вот, действительно, чё эт они вдруг Нагельсмана решили поменять?
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Розовопопый пони
Ответ Joker17
Жозе пришёл в Тоттенхэм строить проект, ничего не достиг, ушёл. Конте пришёл в Тоттенхэм строить проект, ничего не достиг, уже почти ушёл. Вот теперь Тухель был серьёзно заинтересован в проекте. Что там за проект такой у Тоттенхэма?
Вот Роббен всегда смещался справа в центр и бил в дальний левый угол. Защитники это знали, вратари это знали, но это всегда срабатывало. Это я к тому, что Леви - такой же Роббен, только от мира управленцев. Все знают, что будет дальше, но продолжают вестись -)
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old folk
Тухеля специально под Пепа берут?) Опыт есть.😅
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S1rAlex
Ответ The Best
У Нагельсмана 100% были недопонимания с руководством,не верю что его уволили из-за нестабильной игры или из-за того что он одевается как-то не так.
да, еще до ЧМ писали, что в раздевалке не все довольны его подходом и тактикой. Решили не накалять обстановку, причем на рынке есть свободный Тухель, которого лично я считаю намного более сильным коучем
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ubAA
Ответ Андрей Хенто
Очень неожиданно, особенно после всех слов в адрес Нагельсманна от руководства Баварии, что выступление против Парижа доказывает, что он топ-тренер. А Томас тем временем может взять второго ушастого после того, как во второй половине сезона возглавляет команду.
Томас возмет за щеку, в этот раз точно !
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S1rAlex
Получается, Бавария спасла карьеру Тухеля))
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kvn9
Ну теперь немного проясняется ситуация, не знал про Тоттенхэм, но что-то подобное предполагал. Скорее это Тухеля хотели перехватить, чем Нагеля срочно отставить, ведь несмотря на крайне нестабильную игру в БЛ, в ЛЧ пока в этом сезоне было отлично, и с этой точки зрения отставка выглядит несправедливой.
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Мохнатый55
Ответ Иван Иванов
Тухель ЛЧ брал, как бэ! 😉
Так он и старше почти на 10 лет. Нагель вполне мог взять в этом сезоне либо в последующих. У Тухеля, безусловно, есть ЛЧ. Но при этом у него три отставки не по спортивным причинам. А это о многом говорит.
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Иван Иванов
Ответ Мохнатый55
Странное решение руководства. Не думаю, что Тухель сильнее Нагельсманна. А вот токсичность Томаса известна.
Тухель ЛЧ брал, как бэ! 😉
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Мохнатый55
Странное решение руководства. Не думаю, что Тухель сильнее Нагельсманна. А вот токсичность Томаса известна.
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инок
Кто скажет, что Тухель не уровень Баварии? Выглядит как отличный союз
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Иван Иванов
Ответ DolJun
тухель топ, баварии повезло. но отставка нагельсмана странная
Doljunya, хочешь, чтобы Нагельсман стал тренером Челси? 😉
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Pitkin
Мда... Бавария с Тухелем стала взрывоопасной.
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Joker17
Жозе пришёл в Тоттенхэм строить проект, ничего не достиг, ушёл.
Конте пришёл в Тоттенхэм строить проект, ничего не достиг, уже почти ушёл.
Вот теперь Тухель был серьёзно заинтересован в проекте.
Что там за проект такой у Тоттенхэма?
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joze mourino
фокус в том что теперь гвардиола не знает как играет бавария?
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