Тухель подпишет контракт с «Баварией» на 2,5 года. Он вел переговоры с «Тоттенхэмом», когда мюнхенцы сделали предложение
Контракт Томаса Тухеля с «Баварией» будет рассчитан на 2,5 года.
Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Мюнхенский клуб официально объявит об отставке Юлиана Нагельсманна в пятницу.
По данным репортера kicker Георга Хольцнера, соглашение с Тухелем будет заключено в пятницу или на следующий день. Сообщается, что Тухель вел серьезные переговоры с «Тоттенхэмом» и был заинтересован в проекте до того, как получил предложение «Баварии».
«Бавария» после паузы на ЧМ-2022 позволила «Боруссии» Дортмунд отыграть девятиочковое отставание и опередить себя по итогам 25-го тура Бундеслиги.
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Конте пришёл в Тоттенхэм строить проект, ничего не достиг, уже почти ушёл.
Вот теперь Тухель был серьёзно заинтересован в проекте.
Что там за проект такой у Тоттенхэма?