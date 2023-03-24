Тухель подпишет контракт с «Баварией» на 2,5 года. Он вел переговоры с «Тоттенхэмом», когда мюнхенцы сделали предложение

Контракт Томаса Тухеля с «Баварией» будет рассчитан на 2,5 года.

Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Мюнхенский клуб официально объявит об отставке Юлиана Нагельсманна в пятницу.

По данным репортера kicker Георга Хольцнера, соглашение с Тухелем будет заключено в пятницу или на следующий день. Сообщается, что вел серьезные переговоры с « » и был заинтересован в проекте до того, как получил предложение «Баварии».

« » после паузы на ЧМ-2022 позволила «Боруссии» Дортмунд отыграть девятиочковое отставание и опередить себя по итогам 25-го тура Бундеслиги.

Президент «Баварии: «Нагельсманн – топ-тренер и с «ПСЖ» доказал, что он прекрасный тактик и стратег»