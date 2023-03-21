Конте уволят на этой неделе, скорее всего. Леви знает, что договориться с топ-тренером будет непросто: часть кандидатов разделяет мнение Антонио о «Тоттенхэме»

У « » могут возникнуть проблемы с назначением тренера с высоким статусом.

Как сообщает The Guardian, на этой неделе , скорее всего, будет уволен, и обязанности главного тренера до конца сезона может взять на себя .

Председатель совета директоров «шпор» понимает, что пригласить топ-тренера будет непросто. Некоторые кандидаты разделяют опасения и сомнения, которые Конте высказал на пресс-конференции после ничьей с «Саутгемптоном» (3:3).

За пределами клуба бытует мнение, что при Конте в прошлом сезоне клуб прыгнул выше головы, получив место в Лиге чемпионов, а нынешний сезон лучше отражает настоящий уровень команды.

Также часть потенциальных кандидатов не уверена в том, что в клубе правильно организовано управление спортивными вопросами, и испытывает сомнения в связи с возможным уходом Фабио Паратичи с поста спортивного директора.

«Тоттенхэму» и еще 2 клубам АПЛ интересен Де Дзерби. Тухель, Франк и Марку Силва тоже нравятся «шпорам»

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас