Конте уволят на этой неделе, скорее всего. Леви знает, что договориться с топ-тренером будет непросто: часть кандидатов разделяет мнение Антонио о «Тоттенхэме»
У «Тоттенхэма» могут возникнуть проблемы с назначением тренера с высоким статусом.
Как сообщает The Guardian, на этой неделе Антонио Конте, скорее всего, будет уволен, и обязанности главного тренера до конца сезона может взять на себя Райан Мэйсон.
Председатель совета директоров «шпор» Дэниэл Леви понимает, что пригласить топ-тренера будет непросто. Некоторые кандидаты разделяют опасения и сомнения, которые Конте высказал на пресс-конференции после ничьей с «Саутгемптоном» (3:3).
За пределами клуба бытует мнение, что при Конте в прошлом сезоне клуб прыгнул выше головы, получив место в Лиге чемпионов, а нынешний сезон лучше отражает настоящий уровень команды.
Также часть потенциальных кандидатов не уверена в том, что в клубе правильно организовано управление спортивными вопросами, и испытывает сомнения в связи с возможным уходом Фабио Паратичи с поста спортивного директора.
«Тоттенхэму» и еще 2 клубам АПЛ интересен Де Дзерби. Тухель, Франк и Марку Силва тоже нравятся «шпорам»
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Но конкретно в этой ситуации в чем он не прав?
Раз вы с него спрашиваете результат, значит дайте власть и ресурсы этого.
Тренеры в Тоттенхэме меняются, а результата нет( выход Почеттино в финал в ЛЧ исключение)
Дело в руководстве. Видимо их устраивает текущее положение дел
Если Боэли уйдёт из Челси, то команда, в принципе, возродится
А Тоттенхэм хоть и не челси, но тоже клуб не бедный. И где результат? В 1 сезон из-за обсера Арсенала на финише залетел в топ4, а в этом уже никакой игры нет. Но конечно тренер тут ни при чем.