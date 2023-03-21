Конте уволят на этой неделе, скорее всего. Леви знает, что договориться с топ-тренером будет непросто: часть кандидатов разделяет мнение Антонио о «Тоттенхэме»

Теги премьер-лига Англия Тоттенхэм Антонио Конте Дэниэл Леви Райан Мэйсон Футбол

У «Тоттенхэма» могут возникнуть проблемы с назначением тренера с высоким статусом.

Как сообщает The Guardian, на этой неделе Антонио Конте, скорее всего, будет уволен, и обязанности главного тренера до конца сезона может взять на себя Райан Мэйсон.

Председатель совета директоров «шпор» Дэниэл Леви понимает, что пригласить топ-тренера будет непросто. Некоторые кандидаты разделяют опасения и сомнения, которые Конте высказал на пресс-конференции после ничьей с «Саутгемптоном» (3:3).

За пределами клуба бытует мнение, что при Конте в прошлом сезоне клуб прыгнул выше головы, получив место в Лиге чемпионов, а нынешний сезон лучше отражает настоящий уровень команды.

Также часть потенциальных кандидатов не уверена в том, что в клубе правильно организовано управление спортивными вопросами, и испытывает сомнения в связи с возможным уходом Фабио Паратичи с поста спортивного директора.

«Тоттенхэму» и еще 2 клубам АПЛ интересен Де Дзерби. Тухель, Франк и Марку Силва тоже нравятся «шпорам»

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

35 комментариев

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Aleks Abkhalimov
Ответ cruyff_14
Обречённый клуб из Северного Лондона.
Десятое колесо Лондона
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Pavlik
Так то Конте всегда дает результат! Чемпион Англии чемпион Италии. Тут был шанс но походу проблемы выше таланта! Жду его в Реале !
Это надо будет не попасть в еврокубки, чтобы он согласился😏
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Алексей Ненахов
У Конте и в Челси был первый сезон отличный , а потом они начались склоки
Потом начались еврокубки, вот где главные проблемы Конте🤓
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kin
Немного желающих залечь на дно))
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Dexter Dallas
опа. у леви повалася джопа? часть кандидатов думает так же как и конте? а местные сдетствазаттх говорят, что он просто не умет тренировать и все как обычно делает. еще пачанита постоянно просят
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Леджер
К Конте отношусь ровно. да, почти все его уходы из команд были не без скандала.
Но конкретно в этой ситуации в чем он не прав?
Раз вы с него спрашиваете результат, значит дайте власть и ресурсы этого.
Тренеры в Тоттенхэме меняются, а результата нет( выход Почеттино в финал в ЛЧ исключение)
Дело в руководстве. Видимо их устраивает текущее положение дел
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Максим Черкашин
Ответ Amir Iso
Леви? Леви Аккерман...
САСАГЕО:))))))
+3
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Рамзан Нальгиев
Ответ Pavlik
Так то Конте всегда дает результат! Чемпион Англии чемпион Италии. Тут был шанс но походу проблемы выше таланта! Жду его в Реале !
ты перец, сорян, Перес?
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Андрюха с района
Хз, почему местные школьники в этой ситуации против Конте) Да, мужик с говнецом) Но когда два топ-тренера не могут изменить этого вечного середняка, тут уже проблема в команде) Это логично, но для некоторых местных школьников логика - это неизвестное явление)
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Lavinka
Уволят Конте , к бабке не ходи .
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damondiamond
его уже уволили
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S.Mane10
Ответ Акира_1
Ты здесь ничто, чтоб указать мне кого обсуждать)
ПХХАХАХАХАХ
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Pavlik
Ответ Алексей Ненахов
У Конте и в Челси был первый сезон отличный , а потом они начались склоки
Так то Конте всегда дает результат! Чемпион Англии чемпион Италии. Тут был шанс но походу проблемы выше таланта! Жду его в Реале !
+2
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+2
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Buharoid
Ответ #SharkTeam
Конте такой физрук если честно. Постоянно везде просит кучу игроков, а результат дает только с эффектом новизны в первый сезон. А потом уже ничего не может придумать и поставить игру нормально. А Тоттенхэм хоть и не челси, но тоже клуб не бедный. И где результат? В 1 сезон из-за обсера Арсенала на финише залетел в топ4, а в этом уже никакой игры нет. Но конечно тренер тут ни при чем.
Конте в свой третий сезон в Ювентусе поставил рекорд Серии А по очкам за всю историю - 102.
+11
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Акира_1
Ответ S.Mane10
Иди, пенсов со святыми обсуждай Если Боэли уйдёт из Челси, то команда, в принципе, возродится
Ты здесь ничто, чтоб указать мне кого обсуждать)
+1
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filippa
конте тренер на сезон-два пришел, все сливки снял , всех ввдоил и свалил.
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S.Mane10
И это за одно интервью…
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Birdman NBA
Ответ Акира_1
Если из Тоттенхэма уйдут Кейн и Конте, то команда, в принципе, прекратит существование.
Ага 140 лет существовали, а тут прям клнец придет.
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filippa
Ответ Алексей Фирстов
Может Тухель сможет?
нее там скоро Потера выпрут.
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S.Mane10
Ответ Акира_1
Если из Тоттенхэма уйдут Кейн и Конте, то команда, в принципе, прекратит существование.
Иди, пенсов со святыми обсуждай
Если Боэли уйдёт из Челси, то команда, в принципе, возродится
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Dima91Caps
Ответ #SharkTeam
Конте такой физрук если честно. Постоянно везде просит кучу игроков, а результат дает только с эффектом новизны в первый сезон. А потом уже ничего не может придумать и поставить игру нормально. А Тоттенхэм хоть и не челси, но тоже клуб не бедный. И где результат? В 1 сезон из-за обсера Арсенала на финише залетел в топ4, а в этом уже никакой игры нет. Но конечно тренер тут ни при чем.
в картоне чемпионом стал во 2 сезоне
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deadjoker
Там надо разогнать половину команды и нанять нормальный спортивный отдел. Тогда будет результат
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Дмитрий Гудков
Ответ Алексей Фирстов
Может Тухель сможет?
Он испанский учит
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#SharkTeam
Конте такой физрук если честно. Постоянно везде просит кучу игроков, а результат дает только с эффектом новизны в первый сезон. А потом уже ничего не может придумать и поставить игру нормально.
А Тоттенхэм хоть и не челси, но тоже клуб не бедный. И где результат? В 1 сезон из-за обсера Арсенала на финише залетел в топ4, а в этом уже никакой игры нет. Но конечно тренер тут ни при чем.
+2
-5
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Алексей Ненахов
Ответ S.Mane10
Да у него так почти во всех командах
Очень специфический тренер
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