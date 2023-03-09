«Тоттенхэму» и еще 2 клубам АПЛ интересен Де Дзерби. Тухель, Франк и Марку Силва тоже нравятся «шпорам»
«Тоттенхэм» может пригласить Роберто Де Дзерби на пост главного тренера.
По сведениям Sky Sports, руководство лондонского клуба следит за работой итальянца в «Брайтоне». Интерес к 43-летнему специалисту проявляют еще 2 клуба АПЛ.
В число потенциальных кандидатов на работу в «Тоттенхэме» включены также Луис Энрике (экс-Испания), Томас Тухель (экс-«Челси»), Марку Силва («Фулхэм») и Томас Франк («Брентфорд»).
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