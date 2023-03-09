«Тоттенхэму» и еще 2 клубам АПЛ интересен Де Дзерби. Тухель, Франк и Марку Силва тоже нравятся «шпорам»

Теги Фулхэм премьер-лига Англия Тоттенхэм Антонио Конте Луис Энрике Роберто Де Дзерби Брайтон Томас Тухель Брентфорд Марку Силва Томас Франк Футбол

«Тоттенхэм» может пригласить Роберто Де Дзерби на пост главного тренера.

По сведениям Sky Sports, руководство лондонского клуба следит за работой итальянца в «Брайтоне». Интерес к 43-летнему специалисту проявляют еще 2 клуба АПЛ.

В число потенциальных кандидатов на работу в «Тоттенхэме» включены также Луис Энрике (экс-Испания), Томас Тухель (экс-«Челси»), Марку Силва («Фулхэм») и Томас Франк («Брентфорд»).

Тен Хаг, Конте и Силва из «Фулхэма» претендуют на приз лучшему тренеру АПЛ в феврале

11 комментариев

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QWertY
Де Дзерби крут. Повезет тому клубу кто его позовет.
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The Don Killuminati
Ну им и Нуну интересен был, но поработать не дали
Тухель ещё ладно, а вот остальные, если бы и пошли, повторили судьбу Эшпириту Санту
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Filipp Gorski
Тухеля уж тогда пускай зовут
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Акира_1
Ответ Подкат Пенальтьевич
Менять токсика нытика Конте, на такого же Тухеля? 🤡
Тоттенхэм пытается выиграть трофеи через подбор успешных тренеров Челси, только это так не работает. 🤣
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Подкат Пенальтьевич
Менять токсика нытика Конте, на такого же Тухеля? 🤡
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Михаил Стентор
Ответ Dmitry Ispravnikov
Сколько тренеров не меняй, но без нормальных трансферов команду не построить
Вам лучше заглянуть на трансфермаркет, и посмотреть, сколько при Конте было потрачено
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SWS
Жадный Леви так много платит тренерам? Иначе не понятно зачем приличному тренеру идти в этот проклятый клуб
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mc-manaman
да зачем им тренер? всё равно непонятна их стратегия что они хотят.
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Dmitry Ispravnikov
Сколько тренеров не меняй, но без нормальных трансферов команду не построить
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Aristokrat_13
Не надо Тухелю в это болото. Тоттенхэм безнадежен
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StepJuve
в Ювентус его
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