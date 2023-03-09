«Тоттенхэму» и еще 2 клубам АПЛ интересен Де Дзерби. Тухель, Франк и Марку Силва тоже нравятся «шпорам»

« » может пригласить на пост главного тренера.

По сведениям Sky Sports, руководство лондонского клуба следит за работой итальянца в « ». Интерес к 43-летнему специалисту проявляют еще 2 клуба .

В число потенциальных кандидатов на работу в «Тоттенхэме» включены также Луис Энрике (экс-Испания), (экс-«Челси»), Марку Силва («Фулхэм») и Томас Франк («Брентфорд»).

Тен Хаг, Конте и Силва из «Фулхэма» претендуют на приз лучшему тренеру АПЛ в феврале