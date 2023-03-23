Игрока АПЛ допросили в связи с обвинением в сексуальном насилии. Ранее его подозревали в трех случаях изнасилования, одно обвинение сняли

Игроку АПЛ предъявлено четвертое обвинение в сексуальном насилии.

Как сообщает The Sun, в полицию обратилась женщина, утверждающая, что она подверглась сексуальному насилию со стороны футболиста английского клуба в феврале прошлого года.

Ранее его уже обвиняли в трех случаях изнасилования – предположительно, первые инциденты произошли в апреле и июне 2021 года, а последний – в июне 2022-го.

В июле прошлого года футболиста задержали в Лондоне по подозрению в этих преступлениях, позднее его допросили. Позже обвинения по инциденту, который произошел в июне 2021-го, были сняты.

После нового обвинения игрок, чье имя не разглашается, провел на допросе в полицейском участке несколько часов.

Отмечается, что этот футболист представлял сборную своей страны на ЧМ-2022.

Арестованный игрок АПЛ выпущен под залог до августа. Его допросили в связи с еще двумя изнасилованиями в 2021 году

Клуб АПЛ, чьего футболиста подозревают в изнасиловании, знал об этом еще в прошлом году, но позволял ему играть