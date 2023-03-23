Игрока АПЛ допросили в связи с обвинением в сексуальном насилии. Ранее его подозревали в трех случаях изнасилования, одно обвинение сняли

Теги премьер-лига Англия происшествия Футбол

Игроку АПЛ предъявлено четвертое обвинение в сексуальном насилии. 

Как сообщает The Sun, в полицию обратилась женщина, утверждающая, что она подверглась сексуальному насилию со стороны футболиста английского клуба в феврале прошлого года.

Ранее его уже обвиняли в трех случаях изнасилования – предположительно, первые инциденты произошли в апреле и июне 2021 года, а последний – в июне 2022-го.

В июле прошлого года футболиста задержали в Лондоне по подозрению в этих преступлениях, позднее его допросили. Позже обвинения по инциденту, который произошел в июне 2021-го, были сняты. 

После нового обвинения игрок, чье имя не разглашается, провел на допросе в полицейском участке несколько часов. 

Отмечается, что этот футболист представлял сборную своей страны на ЧМ-2022. 

Арестованный игрок АПЛ выпущен под залог до августа. Его допросили в связи с еще двумя изнасилованиями в 2021 году

Клуб АПЛ, чьего футболиста подозревают в изнасиловании, знал об этом еще в прошлом году, но позволял ему играть

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10 комментариев

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Никита Тарарыев
Сон или Парти
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Wesley
Алексей Белоус, нынче этот вид насилия называют "сексуализированным", а не "сексуальным"
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Виктор Войнов
Ну вот, новые ребусы подъехали
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Sevuska
Газете де Сан , правда , веры мало 😊
0
-2
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Алексей Ненахов
Ответ Yuri Ten
Обращаются через год после инцидента, зачем такие заявления вообще рассматривают, как это доказать или опровергнуть?
Да ради того чтоб срубить денег, все подобные заявления
+2
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Ебздрогыч
Менди: всего 3? Щенок!
0
-3
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Сергей Пацаваца
Ливерпуль Мю 7:0 считается за изнасилование?
+3
-1
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Yuri Ten
Обращаются через год после инцидента, зачем такие заявления вообще рассматривают, как это доказать или опровергнуть?
+8
-3
+5
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Dzhansug Bukiya
Это Тома Парти
не понимаю минусов, это реально речь о нем идет
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Tun
да кто этот загадочный маньяк?
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