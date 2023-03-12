отказался комментировать инцидент с участием .

Ранее стало известно, что защитник «Манчестер Сити» непристойно вел себя в баре – Уокер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, трогал девушку за грудь и показывал другим посетителям свой пенис. Полиция начала расследование инцидента. « » отказался комментировать ситуацию.

«Это частный вопрос. Мы [с Уокером] решаем его между собой. Здесь не место для обсуждения личных вопросов.

Сейчас все совершенно не так, как было много лет назад. [Игроки] это знают. Как только они открывают дверь своего дома, их будут снимать, что бы они ни делали, и они должны знать об этом. Таково общество», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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