Гвардиола о том, что Уокер показывал пенис в баре и трогал девушку за грудь: «Игроки должны знать, что их будут снимать, стоит им открыть дверь своего дома»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия происшествия Пеп Гвардиола Кайл Уокер девушки и спорт алкоголь и спорт Футбол

Пеп Гвардиола отказался комментировать инцидент с участием Кайла Уокера.

Ранее стало известно, что защитник «Манчестер Сити» непристойно вел себя в баре – Уокер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, трогал девушку за грудь и показывал другим посетителям свой пенис. Полиция начала расследование инцидента. «Манчестер Сити» отказался комментировать ситуацию.

«Это частный вопрос. Мы [с Уокером] решаем его между собой. Здесь не место для обсуждения личных вопросов.

Сейчас все совершенно не так, как было много лет назад. [Игроки] это знают. Как только они открывают дверь своего дома, их будут снимать, что бы они ни делали, и они должны знать об этом. Таково общество», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

27 комментариев

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Velirpa
Ответ Stas Nadtochy
Много лет назад там не было камер)
отсталые англичане теперь должны извиняться за это, как немцы извинялись, ждем
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zy888.8
Ответ viktor11.1987
Он просто хотел показать какая у его тренера прическа )
ВОЗМОЖНО у Уокера там Арабченок
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viktor11.1987
Он просто хотел показать какая у его тренера прическа )
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Виктор Иваненко
Если этому персонажу в детстве не привили элементарные нормы поведения, то что-либо знать для него бесполезно.
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Bugy
т.е. если бы не камеры, то в принципе ничего страшного в том, чтобы размахивать своим хозяйством в баре?))
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poolshh
Давным давно, в одной далекой галактике… Было принято в каждом баре джедаям показывать пенисы в барах и трогать женщин за грудь.
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San San
Ответ Максим Шаповалов
Писькатряс..... 🤣
сисикожмых!
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San San
Ответ Добрыня TV
Левый защитник накосячил. Правый накосячил. Следующими пойдут центральные.
надо как в органах сделать, корочки сдавать на хранение начальству. нет органа - нет видео. подписал контракт - прощай причиндалы на срок контракта!
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Добрыня TV
Левый защитник накосячил. Правый накосячил. Следующими пойдут центральные.
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Дядя ТУРА
Ответ Подкат Мальдини
Все таки я б сам процесс оправдал бы , так как это делают все ) а тот факт что он распространяет это уже другое )
он сам распространял?
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Макс Кидалов
Блин почему не могут жить спокойно со своими миллионами ? Возьмите пример с модрича, иньесты, Зидана. Спокойно живут, играют футбол, тренируют, со своей семьей проводят время и без скандалов
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Alex1104
Ответ therealgreenman
Ну кто то снимает своё хозяйство для дамы в номере отеля, а кто то сидя в баре с дамой и кучу операторов…
Что они делают с дамой - их частное дело. А хватать незнакомую девушку за сиськи - можно и огрести по полной программе прямо на месте.
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Bullship
Так тут и дверь не надо открывать было, Уокер сам пришел и открыл свои "ворота")
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Максим Шаповалов
Писькатряс..... 🤣
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Stas Nadtochy
Ответ roni11
Много лет назад можно было пенис в баре показывать?)
Много лет назад там не было камер)
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Velirpa
Ответ Тиджани Бабангида
Немного странноватая логика. Я не известная личность, которую снимают когда открываю дверь своего дома,но я ни разу в жизни не демонстрировал свой пенис в баре
может, он смотрел фильм про Дома Хемингуэя с Д.Лоу?
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Подкат Мальдини
Ответ Дядя ТУРА
Дзюба тут причем?! не оправдываю сам процесс, но его видео слили из частной переписки, что должно караться по закону. на общественность он сам ничего не делао
Все таки я б сам процесс оправдал бы , так как это делают все ) а тот факт что он распространяет это уже другое )
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Денис Головко
Дзюба сам себе режиссёр)
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Yuri Ten
Ответ Тиджани Бабангида
Немного странноватая логика. Я не известная личность, которую снимают когда открываю дверь своего дома,но я ни разу в жизни не демонстрировал свой пенис в баре
Люди с большим количеством денег частенько думают, что им всё можно
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roni11
Много лет назад можно было пенис в баре показывать?)
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Тиджани Бабангида
Немного странноватая логика. Я не известная личность, которую снимают когда открываю дверь своего дома,но я ни разу в жизни не демонстрировал свой пенис в баре
+20
-2
+18
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ZarvuR2020
Ответ Дядя ТУРА
Дзюба тут причем?! не оправдываю сам процесс, но его видео слили из частной переписки, что должно караться по закону. на общественность он сам ничего не делао
На Дзюбе можно плюсов набить
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Olajuvon
История с Менди похоже ни чему не учит…
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Дядя ТУРА
Ответ ТрактоПоктер
Спросите у Дзюбы - добавил Гвардиола
Дзюба тут причем?! не оправдываю сам процесс, но его видео слили из частной переписки, что должно караться по закону. на общественность он сам ничего не делао
+17
-2
+15
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therealgreenman
Ну кто то снимает своё хозяйство для дамы в номере отеля, а кто то сидя в баре с дамой и кучу операторов…
+1
0
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