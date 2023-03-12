Гвардиола о том, что Уокер показывал пенис в баре и трогал девушку за грудь: «Игроки должны знать, что их будут снимать, стоит им открыть дверь своего дома»
Пеп Гвардиола отказался комментировать инцидент с участием Кайла Уокера.
Ранее стало известно, что защитник «Манчестер Сити» непристойно вел себя в баре – Уокер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, трогал девушку за грудь и показывал другим посетителям свой пенис. Полиция начала расследование инцидента. «Манчестер Сити» отказался комментировать ситуацию.
«Это частный вопрос. Мы [с Уокером] решаем его между собой. Здесь не место для обсуждения личных вопросов.
Сейчас все совершенно не так, как было много лет назад. [Игроки] это знают. Как только они открывают дверь своего дома, их будут снимать, что бы они ни делали, и они должны знать об этом. Таково общество», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
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