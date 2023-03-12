Дом Салаха ограбили в Египте. Преступники украли электроприборы и пытались вынести газовый балон
Дом форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в Каире ограбили.
О преступлении сообщил один из родственников египетского футболиста.
На место происшествия выехали местные полицейские, которые обнаружили, что из виллы Салаха украли несколько электроприборов.
В саду дома был найден газовый баллон, который похитители хотели вынести, но не смогли. Полиция начала расследование.
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