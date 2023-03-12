Дом Салаха ограбили в Египте. Преступники украли электроприборы и пытались вынести газовый балон

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия происшествия Мохамед Салах Футбол

Дом форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в Каире ограбили.

О преступлении сообщил один из родственников египетского футболиста.

На место происшествия выехали местные полицейские, которые обнаружили, что из виллы Салаха украли несколько электроприборов.

В саду дома был найден газовый баллон, который похитители хотели вынести, но не смогли. Полиция начала расследование.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

28 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Антонович
Ответ SCHOKKKK
Обычно воры крадут: деньги, золото, часы, ценности, ювелирку Эти: газовый балон 🤣
Экспорт сжиженного газа в Европу сейчас прибыльное дело.Салаху и толкнули бы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Егор Нифонтов
Ответ Ненавидящий2.0
тебе подтереться нечем? хочешь чтобы они с тобой поделились?
Ему не хватит. Он наверное столько ср ет, раз такое вы с р ал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rinat Khudayberdin
Ответ savik-A.M.
Сосиски в мусульманской стране , уже статья )
если они не из свинины и употреблять их как еду, то всё нормально)
но шуточка 👍🏼
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
44ndfwwgbr
Ответ SCHOKKKK
Обычно воры крадут: деньги, золото, часы, ценности, ювелирку Эти: газовый балон 🤣
Просто Салах умнее некоторых и не хранит дома в Египте ничего более ценного. 😆
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TravenS
Хмм. Если хочешь что-то спрятать в своём доме — прячь в газовый баллон. Воры не смогут утащить. Проверено)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexsem69
Ответ SCHOKKKK
Обычно воры крадут: деньги, золото, часы, ценности, ювелирку Эти: газовый балон 🤣
готовятся к холодной зиме😆😆😆
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
maximilian_15
Балон🫣
Вы серьезно???
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
savik-A.M.
Ответ Los Galácticos
Ограбление по-египетски: цель газовый балон.
Терминатор , египетская версия " мне нужен твой миксер и газовый баллон"
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ненавидящий2.0
Ответ savik-A.M.
Сосиски в мусульманской стране , уже статья )
Необязательно же из свинины они должны быть, но шутка мне понравилась) +
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамарджоба Генацвале
Вор скорее всего беззубый и курящий.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ненавидящий2.0
Ответ Футбол_это_жизнь
Туалетную бумагу вынесли?
тебе подтереться нечем? хочешь чтобы они с тобой поделились?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ненавидящий2.0
Похоже не заботу, чтобы током не прибило или взрывом от газа)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
savik-A.M.
Ответ Подкат Мальдини
Потому что часы и мелочь на миллионы салах хранит в Европе
Или в газовом баллоне ))))
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Подкат Мальдини
Ответ savik-A.M.
Грабят футболистов во Франции , Британии , Испании - вынесено часов наручных на миллион долларов , и и прочей мелочью на пару миллионов . Салаха в Египте , "блендер" и газовый баллон )
Потому что часы и мелочь на миллионы салах хранит в Европе
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
savik-A.M.
Ответ Yuri Ten
Пацаны хотели сосиски на огне приготовить, что вы прицепились?!
Сосиски в мусульманской стране , уже статья )
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alek88
типа мусульманская страна.))
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фан Рубина
Ну так газ сейчас на вес золота.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
savik-A.M.
Грабят футболистов во Франции , Британии , Испании - вынесено часов наручных на миллион долларов , и и прочей мелочью на пару миллионов . Салаха в Египте , "блендер" и газовый баллон )
+31
0
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Красный чай
Скромные конечно воры оказались ну или дом Салаха скромным оказался.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yuri Ten
Пацаны хотели сосиски на огне приготовить, что вы прицепились?!
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Los Galácticos
Ограбление по-египетски: цель газовый балон.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wekil Halylow
какой ешё балон он из золота чт чтоли?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мистер Уайт
Какие-то дрыщи грабили, раз не смогли вытащить газовый баллон. А как жить в Египте без газового баллона?:)
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Логинов
Всё, всё что нажил непосильным трудом...
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Гудков
А говорят в Европе газ дорогой
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий