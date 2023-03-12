Дом форварда « » в Каире ограбили.

О преступлении сообщил один из родственников египетского футболиста.

На место происшествия выехали местные полицейские, которые обнаружили, что из виллы Салаха украли несколько электроприборов.

В саду дома был найден газовый баллон, который похитители хотели вынести, но не смогли. Полиция начала расследование.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас