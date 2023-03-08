Полиция начала расследование инцидента с Уокером. Кайл показывал пенис в баре и трогал девушку за грудь

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия светская хроника происшествия Кайл Уокер Футбол

Полиция занялась делом Кайла Уокера, обнажившегося на публике.

Как передает Sky Sports, правоохранительные органы Чешира начали расследование. Оно пока находится на ранней стадии, задержаний не проводилось.

Ранее сообщалось, что защитник «Манчестер Сити» в воскресенье вечером злоупотребил алкоголем в баре, после чего стал танцевать со своей подругой, целуясь с ней и трогая ее за грудь. Также на кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что в какой-то момент Уокер на виду у других посетителей бара снял штаны и показал пенис.

Максимальное наказание, предусмотренное статьей о непристойном поведении, – лишение свободы на 2 года.

41 комментарий

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Ростов-на-Дону
Ответ Rinat Khudayberdin
поменьше увлекайся фильмами для взрослых где одни мужчины, а то палишься своими знаниями в терминологиях
Куда нам до вас, бакланов!
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Rinat Khudayberdin
Ответ Ростов-на-Дону
Сразу понял, что ты пассивный Сердар.
поменьше увлекайся фильмами для взрослых где одни мужчины, а то палишься своими знаниями в терминологиях
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pashka_86
Могли бы и Дзюбе хотябы условку дать чтобы не отставать от Европы и запада
🤣😂🤣 как скучно мы живем
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Ростов-на-Дону
Ответ Rinat Khudayberdin
не сразу понял, что ты маленькая обидчивая девочка)
Сразу понял, что ты пассивный Сердар.
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Rinat Khudayberdin
Ответ Ростов-на-Дону
Не. Он до трёшки рукотворчеством вашим лазурным увлёкся.
не сразу понял, что ты маленькая обидчивая девочка)
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Ростов-на-Дону
Ответ Rinat Khudayberdin
но до трёшки на выходных тебя это так не тревожило, да?!
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Владимир Кузнецов
Я тоже показываю пенис девушкам и трогаю за сиськи, если они это позволяют . Ну если есть что показать и потрогать , почему бы и нет?
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Rinat Khudayberdin
Ответ Ростов-на-Дону
Не. Он до трёшки рукотворчеством вашим лазурным увлёкся.
но до трёшки на выходных тебя это так не тревожило, да?!
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Ростов-на-Дону
Ответ Rinat Khudayberdin
получается после трёшки 😂😂😂
Не. Он до трёшки рукотворчеством вашим лазурным увлёкся.
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Rinat Khudayberdin
Ответ Ростов-на-Дону
Не, после воспитания ценностями "проекта".
получается после трёшки 😂😂😂
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Ростов-на-Дону
Ответ Rinat Khudayberdin
после того как трешку отгрузил?!
Не, после воспитания ценностями "проекта".
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Rinat Khudayberdin
Ответ Алекс 777
я думаю к пенису претензий нет, а вот то, что за грудь хватал, это попахивает уголовкой.
слова опытного эксгибициониста
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Софья Хороброва
Ответ Андрей Федоров
Эм, на счёт парней, можешь поподробней ? 90% откуда взялось ? 😂
хочешь сказать, ты бы не стал спать с уокером? если бы он тебе давал миллионы долларов? уверена ты бы первый побежал. и за тобой очередь из мужиков со спортса
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Андрей Федоров
Ответ Софья Хороброва
госпаде, да отстаньте уже от футболистов. у него столько денег, что он сможет вообще этот бар купить и незаметить. любая девушка с ним бы была. да и 90% парней бы с ним встречались. он миллионер... а под него копают чето.. и смех и грех
Эм, на счёт парней, можешь поподробней ?
90% откуда взялось ? 😂
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Софья Хороброва
госпаде, да отстаньте уже от футболистов. у него столько денег, что он сможет вообще этот бар купить и незаметить. любая девушка с ним бы была. да и 90% парней бы с ним встречались. он миллионер... а под него копают чето.. и смех и грех
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deadjoker
Объяснял как он выигрывал апл 5 раз подряд
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ТимаМанЮнайтед
Ждём заявления об изнасиловании. Мейнстрим ёпти. Если не физическое то психологическое по любому было . Особенно у парня этой телки когда он увидел банан Уокера
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Enotaz24
Вроде же грудь своей подруги трогал.
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Red Line
спорц нашел новое бельё, чтобы в нём копаться и загадить им ленту новостей)
браво, редакция! очередное днище пробито)
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Vlados 86
Парень вспомнил о деле Д.Алвеса и решил обеспечить себе алиби - вот ребята мой пенис, он будет у вас на виду.
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kin
Уокер органам Чешира: чешите свои органы ниже пупка!
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Valentin Kompaneytsev
2 года показывать не будет.
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Алекс 777
Ответ Betting Star
Надо взять показания у главных лиц этого дела - у груди и пениса.🤔
я думаю к пенису претензий нет, а вот то, что за грудь хватал, это попахивает уголовкой.
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andre-liv10
А главную улику - пенис, уже изъяли?
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Я всех их сделал
А вот и видео, где свидетели подтверждают неприличное поведение Уокера

https://youtu.be/vaFmretTrpM
+3
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