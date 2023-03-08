Полиция начала расследование инцидента с Уокером. Кайл показывал пенис в баре и трогал девушку за грудь
Полиция занялась делом Кайла Уокера, обнажившегося на публике.
Как передает Sky Sports, правоохранительные органы Чешира начали расследование. Оно пока находится на ранней стадии, задержаний не проводилось.
Ранее сообщалось, что защитник «Манчестер Сити» в воскресенье вечером злоупотребил алкоголем в баре, после чего стал танцевать со своей подругой, целуясь с ней и трогая ее за грудь. Также на кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что в какой-то момент Уокер на виду у других посетителей бара снял штаны и показал пенис.
Максимальное наказание, предусмотренное статьей о непристойном поведении, – лишение свободы на 2 года.
🤣😂🤣 как скучно мы живем
90% откуда взялось ? 😂
браво, редакция! очередное днище пробито)
https://youtu.be/vaFmretTrpM