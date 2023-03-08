Полиция занялась делом , обнажившегося на публике.

Как передает Sky Sports, правоохранительные органы Чешира начали расследование. Оно пока находится на ранней стадии, задержаний не проводилось.

Ранее сообщалось, что защитник « » в воскресенье вечером злоупотребил алкоголем в баре, после чего стал танцевать со своей подругой, целуясь с ней и трогая ее за грудь. Также на кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что в какой-то момент Уокер на виду у других посетителей бара снял штаны и показал пенис.

Максимальное наказание, предусмотренное статьей о непристойном поведении, – лишение свободы на 2 года.