Найдены преступники, ограбившие дом Салаха в Каире. Один из них – охранник жилого комплекса
Полиция нашла грабителей, проникших в дом Мохамеда Салаха в Каире.
Как сообщает ESPN, полиции удалось установить личности двух злоумышленников, одним из которых оказался охранник жилого комплекса.
Все украденные вещи были возвращены, в том числе электроприборы, несколько пар спортивной обуви и серебряная медаль Кубка африканских наций.
Дом Салаха ограбили в Египте. Преступники украли электроприборы и пытались вынести газовый баллон
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