Найдены преступники, ограбившие дом Салаха в Каире. Один из них – охранник жилого комплекса

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия происшествия Кубок Африки Сборная Египта по футболу Мохамед Салах Футбол

Полиция нашла грабителей, проникших в дом Мохамеда Салаха в Каире.

Как сообщает ESPN, полиции удалось установить личности двух злоумышленников, одним из которых оказался охранник жилого комплекса.

Все украденные вещи были возвращены, в том числе электроприборы, несколько пар спортивной обуви и серебряная медаль Кубка африканских наций.

Дом Салаха ограбили в Египте. Преступники украли электроприборы и пытались вынести газовый баллон

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Зубков
А вторым полицейский.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
blaugrano
"Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему."
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
6tspey7tb5
надеюсь По фан Айди нашли
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий