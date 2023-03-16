Найдены преступники, ограбившие дом Салаха в Каире. Один из них – охранник жилого комплекса

Полиция нашла грабителей, проникших в дом в Каире.

Как сообщает ESPN, полиции удалось установить личности двух злоумышленников, одним из которых оказался охранник жилого комплекса.

Все украденные вещи были возвращены, в том числе электроприборы, несколько пар спортивной обуви и серебряная медаль Кубка африканских наций.

Дом Салаха ограбили в Египте. Преступники украли электроприборы и пытались вынести газовый баллон

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас