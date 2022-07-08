Клуб АПЛ, чьего футболиста подозревают в изнасиловании, знал об этом еще в прошлом году, но позволял ему играть

Клуб игрока , подозреваемого в изнасиловании, знал об этом уже прошлой осенью.

В понедельник в Северном Лондоне по подозрению в изнасиловании 20-летней девушки был арестован футболист, выступающий за команду английской Премьер-лиги и сборную своей страны. Во вторник игрока выпустили под залог до августа – его допросили в связи с еще двумя изнасилованиями в 2021 году.

По информации The Guardian, в клубе еще прошлой осенью знали о ситуации и позволили футболисту играть.

О предполагаемом изнасиловании в полицию Лондона сообщили в августе 2021 года. В марте полиция начала расследование в отношении этого и еще одного предполагаемого изнасилования той же женщины, о котором она сообщила в феврале.

«В августе 2021 года в Службу столичной полиции (MPS) поступило заявление об изнасиловании. Это предполагаемое преступление произошло за пределами Великобритании.

MPS передала отчет в полицию по месту жительства заявительницы для рассмотрения дела надлежащим образом и поддержки заявительницы в соответствии со стандартной практикой.

В феврале 2022 года заявительница подала еще один отчет в MPS о предполагаемом изнасиловании, совершенном в Лондоне. MPS провела расследование, чтобы установить, обладает ли она законной юрисдикцией для расследования обвинений как за границей, так и в Лондоне.

После того, как юрисдикция была подтверждена, в марте 2022 года MPS начала расследование обоих дел. Подробные расследования продолжаются наряду со специализированной поддержкой заявительницы», – заявил Скотланд-Ярд.