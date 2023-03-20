Карпин о скандале из-за встречи с игроками сборной Эстонии: «Мир сошел с ума. Все вернется на круги своя. У кого-то крыша встанет на место, у кого-то – нет»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Эстонии по футболу Валерий Карпин Политика Футбол

Валерий Карпин поделился мнением о скандале из-за встречи с эстонскими футболистами.

Напомним, главный тренер сборной России и «Ростова» поужинал с игроками сборной Эстонии, местные болельщики их за это осудили. Позже эстонские игроки извинились за встречу с Карпиным. Премьер-министр Эстонии также раскритиковала игроков сборной за общение с Валерием.

– Зимой вы ездили в Эстонию, там была очень неприятная история – с фотографией за одним столом с игроками сборной Эстонии.

– Там было всего два футболиста. Были и экс-футболисты. Дело даже не в этом, там никто не шел как футболист и как тренер. Просто собрались старые знакомые.

– Когда эта истерика поднялась, были мысли, что мир окончательно сошел с ума?

– Да. Они у меня и сейчас присутствуют, что этот мир сошел с ума.

– Как вы думаете, у мира есть надежда вернуться на правильную орбиту?

– Касаясь конкретно этой ситуации в Эстонии, в конце концов все вернется на круги своя, должно время какое-то пройти. У кого-то крыша встанет на место, у кого-то все равно не встанет. Это жизнь, переживали и не такие вещи, – сказал Карпин.

Карпин о скандале с игроками сборной Эстонии: «Чистая политика. Находясь в Эстонии месяц, ни одного косого взгляда не почувствовал»

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16 комментариев

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Atsuktuvas
А высказался тонко - можно трактовать слова в разные стороны. И не наехал впрямую ни на кого. Так что думаю и у него, и у Эстонии всё будет в порядке.
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Михаил Максаков
Эстония, это самая жалкая и никчёмная страна-шестёрка
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Ola BP
Ответ Гамарджоба Генацвале
Знаю некоторых эстонцев со спортса, крыша назад не приедет, точно.
Пааа-таа-муу-шта доо-гнаа-ть неее сс-мм-оогуут?
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alex|alex
Ответ ДЖИН
Нам не повезло географически с этими 404 недогосударствами марионетками по периметру. Всё придёт на круги своя как и должно быть. А враги будут повержены. История не имеет сослагательного наклонения.
Ты марионетка
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ДЖИН
Нам не повезло географически с этими 404 недогосударствами марионетками по периметру. Всё придёт на круги своя как и должно быть. А враги будут повержены. История не имеет сослагательного наклонения.
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Кокич
Гражданин Эстонии на законных основания приехал на свою родину, но с ним никому нельзя разговаривать о_О
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King_X
Ответ Гамарджоба Генацвале
Знаю некоторых эстонцев со спортса, крыша назад не приедет, точно.
+100😂😂😂
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Гамарджоба Генацвале
Знаю некоторых эстонцев со спортса, крыша назад не приедет, точно.
Новиковс, что ли? 😂
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AaA
Вопрос в точке отсчета и векторе. У какого мира крыша поехала?
+1
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Геннадий Тёкин
Не весь мир, а часть его, возомнившая себя властелинами этого мира, ну и их табаки.
+1
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kin
Ответ Циник Петербургский
Гражданин ЕС и Эстонии (Карпин) поужинал на территории своей страны с другими жителями и/или гражданами своей страны. Из этого раздули скандал... Мир определенно сумасшедший. Я не согласен только с одним утверждением. Что сейчас мир сошел с ума. Он всегда таким был ;)
В таком случае мир очень успешно маскировался до этого))
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Rundatgame
Глянул, кому Валера интервью давал. Удивительно, неужели Карпину так нужен пиар, что он готов приходить на интервью даже к таким фанатичным алкодегенератам.
+4
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Циник Петербургский
Гражданин ЕС и Эстонии (Карпин) поужинал на территории своей страны с другими жителями и/или гражданами своей страны. Из этого раздули скандал...

Мир определенно сумасшедший. Я не согласен только с одним утверждением. Что сейчас мир сошел с ума. Он всегда таким был ;)
+10
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Гамарджоба Генацвале
Знаю некоторых эстонцев со спортса, крыша назад не приедет, точно.
+16
-1
+15
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Инженер Управляющий
Ответ sashkaaa
Руби Валера правду-матку)
Всё равно набегут сейчас либерасы с единственно правильным мнением)
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sashkaaa
Руби Валера правду-матку)
+3
-2
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