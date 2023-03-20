Карпин о скандале из-за встречи с игроками сборной Эстонии: «Мир сошел с ума. Все вернется на круги своя. У кого-то крыша встанет на место, у кого-то – нет»

поделился мнением о скандале из-за встречи с эстонскими футболистами.

Напомним, главный тренер сборной России и « » поужинал с игроками сборной Эстонии, местные болельщики их за это осудили. Позже эстонские игроки извинились за встречу с Карпиным. Премьер-министр Эстонии также раскритиковала игроков сборной за общение с Валерием.

– Зимой вы ездили в Эстонию, там была очень неприятная история – с фотографией за одним столом с игроками сборной Эстонии.

– Там было всего два футболиста. Были и экс-футболисты. Дело даже не в этом, там никто не шел как футболист и как тренер. Просто собрались старые знакомые.

– Когда эта истерика поднялась, были мысли, что мир окончательно сошел с ума?

– Да. Они у меня и сейчас присутствуют, что этот мир сошел с ума.

– Как вы думаете, у мира есть надежда вернуться на правильную орбиту?

– Касаясь конкретно этой ситуации в Эстонии, в конце концов все вернется на круги своя, должно время какое-то пройти. У кого-то крыша встанет на место, у кого-то все равно не встанет. Это жизнь, переживали и не такие вещи, – сказал Карпин.

Карпин о скандале с игроками сборной Эстонии: «Чистая политика. Находясь в Эстонии месяц, ни одного косого взгляда не почувствовал»

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