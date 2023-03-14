Юран о невызове Дзюбы в сборную: «Очередная попытка журналистов подбросить гнилых дровишек в костер отношений с Карпиным. У Артема максимум 2-3 сезона впереди»

Теги Локомотив Ростов Химки Артем Дзюба премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сергей Юран Валерий Карпин Спорт-Экспресс Футбол

Сергей Юран не удивился отсутствию Артема Дзюбы в заявке сборной России.

– Шумное возвращение Дзюбы стало такой же неожиданностью, как и его отсутствие в списке Карпина?

– И то, и другое не вызвало удивления. Уважаю Дзюбу как игрока с большой буквы. Но впереди у него максимум два-три сезона. Потому в перспективные планы сборной он никак не вписывается. А то, что вновь заговорили о его отсутствии в составе, – так это просто очередная попытка некоторых журналистов подбросить гнилых дровишек в костер отношений Карпина и Дзюбы.

Что касается шумного возвращения Артема, то он еще раз подтвердил: трудности его закаляют и делают сильнее. Это был эмоциональный взрыв после игрового простоя в Турции. Вот почему его три гола с «Ростовом» меня не удивили, – сказал бывший тренер «Химок».

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6 комментариев

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Антибаскет Поповича
Так от гнилых дровишек костёр затухнет, разве не нет?
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Ковид 07.10.52
Уважаю Дзюбу как игрока с большой буквы. ...
Да....засиделся Сергей без работы....если , чтобы напомнить о себе опустился до этого существа....
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Ярик01
А главный турнир в карьере Карпина уже этим летом.
Дзюбу может и хватить.
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Тиджани Бабангида
“Гнилые дровишки в костер отношений» - прям как-то изыскано для Юрановских речей
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Роман
Новости Дзюба - Карпин, уже мигают чаще новостей Роналду - Месси.
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В Питере Пять
У Дзюбы впереди 2-3 сезона. А сборная эти 2-3 сезона как раз нигде не будет играть, кроме кубка стран с окончанием на «стан».
+2
-2
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