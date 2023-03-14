Юран о невызове Дзюбы в сборную: «Очередная попытка журналистов подбросить гнилых дровишек в костер отношений с Карпиным. У Артема максимум 2-3 сезона впереди»
Сергей Юран не удивился отсутствию Артема Дзюбы в заявке сборной России.
– Шумное возвращение Дзюбы стало такой же неожиданностью, как и его отсутствие в списке Карпина?
– И то, и другое не вызвало удивления. Уважаю Дзюбу как игрока с большой буквы. Но впереди у него максимум два-три сезона. Потому в перспективные планы сборной он никак не вписывается. А то, что вновь заговорили о его отсутствии в составе, – так это просто очередная попытка некоторых журналистов подбросить гнилых дровишек в костер отношений Карпина и Дзюбы.
Что касается шумного возвращения Артема, то он еще раз подтвердил: трудности его закаляют и делают сильнее. Это был эмоциональный взрыв после игрового простоя в Турции. Вот почему его три гола с «Ростовом» меня не удивили, – сказал бывший тренер «Химок».
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Да....засиделся Сергей без работы....если , чтобы напомнить о себе опустился до этого существа....
Дзюбу может и хватить.