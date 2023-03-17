«Чалов сильнее Комличенко, Тюкавина и Соболева вместе взятых сейчас. Загадка, почему его не вызвали в сборную». Гришин о форварде ЦСКА

Теги Спартак ЦСКА Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Динамо Москва Валерий Карпин Александр Гришин Николай Комличенко Федор Чалов Александр Соболев Чемпионат.com Константин Тюкавин Футбол

Александр Гришин не понимает, почему Федор Чалов не вызван в сборную России.

Сегодня стал известен окончательный состав сборной на мартовский сбор. Форвард ЦСКА не попал в этот список.

«Отсутствие Федора Чалова в финальном составе сборной России – неожиданность. Федор сейчас сильнее, чем Комличенко, Тюкавин и Соболев вместе взятые.

Для меня загадка, почему Чалова не вызвали в сборную России. Видимо, тренер выбирает игроков под свою тактику и понимание футбола. Бесполезно спорить, потому что только Карпин отвечает за результат», – сказал бывший тренер академии ЦСКА.

В текущем сезоне Мир РПЛ Чалов провел 19 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 1 ассист. Его подробную статистику можно найти здесь.

8 игроков «Спартака» вызваны сборную России. Из «Ростова» – 5, из «Зенита» – 2, из ЦСКА – 1

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38 комментариев

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.ru
просто Валера привык работать кривоногими...
а игрока без этого изначального свойства особо не замотивируешь...
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Егор Понамарёв
Выбрал язык фактов
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Peter Parker
Ответ mediaboss22
База. Чалов гораздо техничнее, быстрее и разнообразнее кривозубого. и моложе
Техничнее? Как минимум, спорно, на счет быстрее тоже, а в чем разнообразие проявляется? Единственное, где ты прав, это возраст. Чалов, действительно, младше. На 1 год, 1 месяц и два дня. Невероятная разница
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arriva
Ответ Dryabloe telo
Чалов во многом переоцененный персонаж с низким потолком я бы сравнил его с Денисом Поповым или Адамовым игроки примерно одного уровня
Денис Попов был эталоном деревянности. Хотя Романцев его даже в сборную вызывал. А Адамов не так уж и плох был, лучшим бомбардиром становился.
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zanuda59
Потому что не Федотов тренер сборной.
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svft
ага, а Кержаков лучше Кюйта)
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natetinain
у коней вообще состав практически на уровне реала - лучший чалов, лучший карраскаль, лучший дивеев, лучший игоряша. поэтому они и лидируют в чр с таким отрывом.
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Александр Зубков
Ответ Dryabloe telo
Чалов во многом переоцененный персонаж с низким потолком я бы сравнил его с Денисом Поповым или Адамовым игроки примерно одного уровня
Получше на мой взгляд. Те двое совсем деревянные.
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Ветер
Ну примерно вот так и выглядит конский бред. А если он выпьет, то савраску по полям, носить долго будет.
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Владимир Дмитриев
Всякий Кулик, свое "болото", а этом случае "конюшню" хвалит!
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mediaboss22
База. Чалов гораздо техничнее, быстрее и разнообразнее кривозубого. и моложе
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Павел Ермаков
Чалов вообще ноль полный.Поэтому и не вызвали.
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tverd1
Дадада да... Комличенко он взял, потому что в клубе с ним работает.
Тюкавина, потому что агенты лоббировали.
Соболева, из-за старой привязанности к бело-красной команде.
Все логично.
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\\\ VORON ///
Ответ charly_54
Разве чалов слабее вышеперечисленных?
Гришин утверждал, что он сильнее их вместе взятых. С моей точки зрения, все 4 футболиста сопоставимого уровня. Можно любого из них выбирать с учётом задач и соперников.
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\\\ VORON ///
Ответ Pelerin
Чалов: игр 19, Г+П 12 Соболев: игр 18, Г+П 12 Ага, на голову прямо ))
И это не считая отмененных голов. ))
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Ильдар Фарукшин
Скорее нет, чем да.. Если только Комлеченко
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Mihail Loginov
Пострижен он хреново😀. Есть тренер зачем всякую хрень писать????
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Мукунку хороший
Чалов средний футболист..
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Ковид 07.10.52
Гришин сильнее Абаскаля...ЦСКА - чемпион!
+1
-1
0
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Владимир Молявин
Интересно, а почему тогда Чалов не лидирует в списке бомбардиров? Ведь он сильнее всех троих вместе взятых. Странное мнение у человека.
+6
-1
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Йоахим Ференц
Хуже обычного коня, пьяная савраска
+3
-2
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Мосгорсуд
Я так думаю, чем меньше народа из клуба в сборную вызывают, тем лучше для клуба....кому нужны эти игры в товарняках?!!
+3
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+3
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Dryabloe telo
Чалов во многом переоцененный персонаж с низким потолком я бы сравнил его с Денисом Поповым или Адамовым игроки примерно одного уровня
+8
-5
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Pelerin
Ответ charly_54
Разве чалов слабее вышеперечисленных?
Разве Гришин утверждал, что просто "не слабее"? )
+3
-1
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Александр Жердин
Кони, а может и хорошо, что Чалова не вызвали? Целее будет. Но мне почему то пришло на память, как так же не вызывали в сборную Ролана Гусева.
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-3
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