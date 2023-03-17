«Чалов сильнее Комличенко, Тюкавина и Соболева вместе взятых сейчас. Загадка, почему его не вызвали в сборную». Гришин о форварде ЦСКА

не понимает, почему Федор Чалов не вызван в сборную России.

Сегодня стал известен окончательный состав сборной на мартовский сбор. Форвард ЦСКА не попал в этот список.

«Отсутствие Федора Чалова в финальном составе сборной России – неожиданность. Федор сейчас сильнее, чем , и вместе взятые.

Для меня загадка, почему Чалова не вызвали в сборную России. Видимо, тренер выбирает игроков под свою тактику и понимание футбола. Бесполезно спорить, потому что только отвечает за результат», – сказал бывший тренер академии ЦСКА.

В текущем сезоне Мир РПЛ Чалов провел 19 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 1 ассист. Его подробную статистику можно найти здесь.

8 игроков «Спартака» вызваны сборную России. Из «Ростова» – 5, из «Зенита» – 2, из ЦСКА – 1

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