«Чалов сильнее Комличенко, Тюкавина и Соболева вместе взятых сейчас. Загадка, почему его не вызвали в сборную». Гришин о форварде ЦСКА
Александр Гришин не понимает, почему Федор Чалов не вызван в сборную России.
Сегодня стал известен окончательный состав сборной на мартовский сбор. Форвард ЦСКА не попал в этот список.
«Отсутствие Федора Чалова в финальном составе сборной России – неожиданность. Федор сейчас сильнее, чем Комличенко, Тюкавин и Соболев вместе взятые.
Для меня загадка, почему Чалова не вызвали в сборную России. Видимо, тренер выбирает игроков под свою тактику и понимание футбола. Бесполезно спорить, потому что только Карпин отвечает за результат», – сказал бывший тренер академии ЦСКА.
В текущем сезоне Мир РПЛ Чалов провел 19 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 1 ассист. Его подробную статистику можно найти здесь.
8 игроков «Спартака» вызваны сборную России. Из «Ростова» – 5, из «Зенита» – 2, из ЦСКА – 1
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а игрока без этого изначального свойства особо не замотивируешь...
Тюкавина, потому что агенты лоббировали.
Соболева, из-за старой привязанности к бело-красной команде.
Все логично.