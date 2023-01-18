Премьер-министр Эстонии о встрече игроков сборной с Карпиным: «Речь о главе футбольной сборной – человеке, поддерживавшем Путина. Спорт – элемент мягкой силы России для наращивания власти»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Эстонии по футболу Владимир Путин Валерий Карпин высшая лига Эстония Политика Футбол

Премьер-министр Эстонии раскритиковала игроков сборной за общение с Валерием Карпиным

Главный тренер сборной России и «Ростова» поужинал с игроками сборной Эстонии, местные болельщики их за это осудили. Позже эстонские игроки извинились за встречу с Карпиным, заявив, что не говорили с ним о политике.

Об этом Кае Каллас напомнил ведущий передачи «Особый взгляд с премьер-министром» на «Радио 4» Андрей Титов.

«Все же речь идет о главном тренере. Для меня было, наоборот, странно, что они о политике не говорили, что об этом не заходил разговор, как будто ничего такого вообще не происходит. Как можно обойти это, как можно сделать вид, что ничего не случилось? И давайте будем дальше жить так же, как раньше? Ведь так же нельзя!

Спорт – элемент мягкой силы, которую Россия использует для наращивания своей власти. Это немного другая история, отличающаяся от той, когда у вас с другом расхождение во взглядах. Очевидно, что речь идет о главе футбольной сборной и о человеке, который поддерживал Путина.

И, с другой стороны, речь идет об эстонской сборной. По-моему, это не просто история о друзьях, которые в каком-то баре вместе пьют пиво», – приводит слова Каллас ERR. 

Премьер-министр Эстонии о скандале с Карпиным: «Наша сборная общается с тренером российской и делает вид, будто в этом ничего такого – это и задевает. Россия использует спорт как мягкую силу»

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19 комментариев

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Mypta3uh23
Сколько тут людей прикидывающих что не понимают о чем речь. Хотя сами тут читают коментарии чиновников РФ и всяких стариков о великом шаге к победе и падению запада при любом допуске спортсмена из РФ или его победе
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К.Карасёв
Как хорошо, что прибалты играют в футбол ничтожно.
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Winterburn
Ответ Pb-SE
Оказывается, российский футбол- элемент мягкой силы.
Российский футбол давнно уже обмяк)
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Денис Гончаров
Он вообще Российский футбол видел?)
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Val Smith
Не ну замечательно вот не общаться, изолировать и подавлять это правильный метод. Работает как Швейцарские часы, спросите у одного Немецкого художника.
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Val Smith
Ответ Pb-SE
Оказывается, российский футбол- элемент мягкой силы.
Самая твердая была при Хиддинге.
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BananaMama
Ответ CriminalJoint62
Ничего-ничего, мы еще и до них доберемся. Пусть не забывают чьи это территории 😎
А потом удивляются, а чего это все соседи Россиюшки шарахаются от нее и в НАТО уже бегут даже финны, которые до 2014 даже не задумывались об этом. Вот из-за таких комментариев, если глобально
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Maxim Vasnechov
Ответ А.Э.РАСИМ
Позорище, конечно. Но их заставляют так говорить, поверьте.
Кто? Они просто эксплуатируют одну тему.
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gustavo1097
🤡🤡🤡
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Никита Давыдкин
Что это за чушь? Руководство России знать не знает о том, что вообще существует мягкая сила. На примере Украины можно в этом убедиться. А тут встреча человека, которому Эстония мягко говоря близка, с игроками сборной и на тебе - мягкая сила. И самое главное, к какому результату это должно было привести? Эстонские сборники устроят переворот в Таллине?
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А.Э.РАСИМ
Позорище, конечно.

Но их заставляют так говорить, поверьте.
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Mark Safaniev
Ответ Вадим flanec
Так и хочется этому премьеру сказать : у вас тут эстонскоподданный на российском сайте трется, некто Игорь Новиков. Осудите его за это, а мы россияне над этим 😆
Может этот министр и есть Игор Новиков ?
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Mark Safaniev
Карпин : "Путина не знаю, поэтому Федун”
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Вадим flanec
Так и хочется этому премьеру сказать : у вас тут эстонскоподданный на российском сайте трется, некто Игорь Новиков. Осудите его за это, а мы россияне над этим 😆
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Pb-SE
Оказывается, российский футбол- элемент мягкой силы.
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Sardor Abdujalilov
Ид**ты
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CriminalJoint62
Ничего-ничего, мы еще и до них доберемся. Пусть не забывают чьи это территории 😎
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Maxim Vasnechov
Молодцы. Перевели с эстонского минимум в трёх вариантах.
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Sevuska
https://www.meme-arsenal.com/memes/29901c92bd7845e48da3dea284353de3.jpg
Печалька 😎
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