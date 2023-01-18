Премьер-министр Эстонии о встрече игроков сборной с Карпиным: «Речь о главе футбольной сборной – человеке, поддерживавшем Путина. Спорт – элемент мягкой силы России для наращивания власти»

Премьер-министр Эстонии раскритиковала игроков сборной за общение с .

Главный тренер сборной России и « » поужинал с игроками сборной Эстонии, местные болельщики их за это осудили. Позже эстонские игроки извинились за встречу с Карпиным, заявив, что не говорили с ним о политике.

Об этом Кае Каллас напомнил ведущий передачи «Особый взгляд с премьер-министром» на «Радио 4» Андрей Титов.

«Все же речь идет о главном тренере. Для меня было, наоборот, странно, что они о политике не говорили, что об этом не заходил разговор, как будто ничего такого вообще не происходит. Как можно обойти это, как можно сделать вид, что ничего не случилось? И давайте будем дальше жить так же, как раньше? Ведь так же нельзя!

Спорт – элемент мягкой силы, которую Россия использует для наращивания своей власти. Это немного другая история, отличающаяся от той, когда у вас с другом расхождение во взглядах. Очевидно, что речь идет о главе футбольной сборной и о человеке, который поддерживал .

И, с другой стороны, речь идет об эстонской сборной. По-моему, это не просто история о друзьях, которые в каком-то баре вместе пьют пиво», – приводит слова Каллас ERR.

Премьер-министр Эстонии о скандале с Карпиным: «Наша сборная общается с тренером российской и делает вид, будто в этом ничего такого – это и задевает. Россия использует спорт как мягкую силу»