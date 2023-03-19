Отрыв «Зенита» от «Ростова» сократился до 7 очков, «Спартак» отстает на 8 баллов
Отрыв «Зенита» от «Ростова» в Мир РПЛ сократился до 7 очков.
Случилось это после того, как команда тренера Сергея Семака уступила ЦСКА (0:1) в 20-м туре чемпионата.
«Зенит» по-прежнему остается на 1-м месте. Отрыв от «Ростова» – 7 очков, от «Спартака» – 8.
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