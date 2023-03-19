"Отрыв «Зенита» от «Ростова» сократился до 7 очков, «Спартак» отстает на 8 баллов".

Отрыв « » от «Ростова» в Мир сократился до 7 очков.

Случилось это после того, как команда тренера уступила (0:1) в 20-м туре чемпионата.

«Зенит» по-прежнему остается на 1-м месте. Отрыв от «Ростова» – 7 очков, от « » – 8.

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