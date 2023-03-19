Отрыв «Зенита» от «Ростова» сократился до 7 очков, «Спартак» отстает на 8 баллов

Теги Спартак ЦСКА Зенит Ростов Сергей Семак премьер-лига Россия Футбол

Отрыв «Зенита» от «Ростова» в Мир РПЛ сократился до 7 очков.

Случилось это после того, как команда тренера Сергея Семака уступила ЦСКА (0:1) в 20-м туре чемпионата.

«Зенит» по-прежнему остается на 1-м месте. Отрыв от «Ростова» – 7 очков, от «Спартака» – 8.

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52 комментария

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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ denis2008able
ну если им продолжат спорные пенки в каждом матче стааить, то догонят
Что спорного было сегодня?
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denis2008able
Ответ dmitry.tchidakin
Ростов догонит Зенит и станет чемпионом
ну если им продолжат спорные пенки в каждом матче стааить, то догонят
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maks44
Ответ dmitry.tchidakin
Ростов догонит Зенит и станет чемпионом
С такой игрой Ростов догонит? Впрочем, по нашей жизни, я уже ничему не удивляюсь.
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Стасик Черчесов
Ответ Рашпель793
Эти два поражения подряд даже к лучшему. Пора команде приходить в себя и не расслабляться. Ну и злее становиться. Адекватных армейцев с победой! Давненько не выигрывали. Так даже интереснее становится.
Не не не, ещё хотябы 2 матча пусть проиграют, а дальше делают что хотят
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toldo_slava
Я ещё прошлой осенью писал, что если обострится что-то в политике и все бразильцы свалят из кабинета, то чемпионство будут разыгрывать Спартак и Ростов
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Тайосич
Ответ Юрий Кечко
Комментарий удален модератором
Из нас двоих поехавший балбес точно не я. Я сказал 2 победы, а не 3. 3 матча, 2 победы. И, что примечательно, обе над Уралом.
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Тайосич
Ответ Циник Петербургский
Комментарий удален модератором
Как только Зенит переедет в Севастополь.
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Vladimir Mayveev
Ответ IceBear27
Получается ситуация, когда Зенит дико сдал, а догонять его некому
Радуйся
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Дядя Гор
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Предлагаешь экспердам отказаться от своей веры? 😂
Верить то никто не запрещает.Может конечно и все гладко будет. Увидим. Хотя в РПЛ нет туров,когда все гладко и это сильно растраивает.
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Alexandr Khromov
Ответ IceBear27
ЭЭЭЭЭХ, а выигрывай ещё спартак в Оренбурге…)))
А если бы у бабки был бы ..,то она была бы дедом😃
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Zenith forever
Точнее нужно написать не отрыв Зенита сократился, а сократился отрыв Спартака от Динамо и ЦСКА.
А между Спартаком и Ростовом отрыв как был в одно очко так и остался😁
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Дядя Гор
Зенит буксует. А когда это происходит,то происходит удивительные вещи
Предлагаешь экспердам отказаться от своей веры? 😂
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Дядя Гор
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Ты чего? Половина экспердов спортса уверена, что Ростов тащат.
Зенит буксует. А когда это происходит,то происходит удивительные вещи
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Mi}{AH
Судя по календарю в оставшихся 10 турах потери очков будут у всех, много очных матчей у конкурентов. Поэтому отрыв большой у Зенита сейчас, исходя из того, что стабильности нет ни у кого.
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Zenith forever
Точнее нужно написать не отрыв Зенита сократился, а сократился отрыв Спартака от Динамо и ЦСКА.
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иван кочубей
пора Семаку на повышение в Уфу, там солнце раньше восходит.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Ростовский
Ростову чемпионство!
Почему на золотой дубль?
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Владислав Булгаков
Ответ 1905vb
Зенит никакой, а отрыв после начала чемпионата не сократился, а вырос… Интригу никак не привяжешь даже при желании. Печалька!
Там на матч тв расскажут что интрига есть!!!!!!
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ dmitry.tchidakin
Ростов догонит Зенит и станет чемпионом
Тссс, не так громко😁
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Ростовский
Ростову чемпионство!
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ waleri
2 апреля Ростов дома отольется Педо..и это не шутка.
Хату у буков на победу Торпедо ты же уже поставил?
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Дядя Гор
Надо думать,что Ростов аккуратно задушат.
Ты чего? Половина экспердов спортса уверена, что Ростов тащат.
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Антон Кузнецов
Ответ Рашпель793
Эти два поражения подряд даже к лучшему. Пора команде приходить в себя и не расслабляться. Ну и злее становиться. Адекватных армейцев с победой! Давненько не выигрывали. Так даже интереснее становится.
«Адекватных армейцев» звучит как анекдот
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AminO2
"Отрыв «Зенита» от «Ростова» сократился до 7 очков, «Спартак» отстает на 8 баллов".
Внимание – вопрос. За одну минуту вы должны правильно ответить: в каком соревновании участвует "Спартак", а в каком "Ростов".
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Serg 123
Ответ Тайосич
Про заговор зенитчики больше всех верещат. Это первое. Второе. Судьи 3 матча подряд против Спартака ошибались, украли 2 победы. Третье. Оренбург дома почти не проигрывает.
👍🏻
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