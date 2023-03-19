Игорь Шалимов: «Кукуляк думал, что с ним будет, если назначит пенальти в ворота «Зенита» – не понимаю этих разговоров. Ничего не будет, просто судите по правилам»

оценил решение Евгения Кукуляка не назначать пенальти в ворота « ».

На 63-й минуте матча 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России «Зенит» – « » (1:1, 4:5 по пенальти) форвард бело-голубых Константин Тюкавин упал в штрафной площади «Зенита» после удара по ногам от Клаудиньо. Главный арбитр Евгений Кукуляк после проверки эпизода с помощью ВАР не стал назначать пенальти.

ЭСК РФС решила, что арбитр ошибочно не изменил своего решения после ВАР. Кукуляк временно отстранен от работы.

«У нападающих есть свои приемы – они ловят момент, когда бьют по ноге в штрафной, тут же падают.

А вот у полузащитников такого навыка нет. В похожем моменте, как у Тюкавина, в матче «Ростов» – «Пари НН», ударили по ноге ростовчанина Глебова, но тот не упал сразу, а сделал два-три шага, только потом упав – видимо, больно.

А Тюкавин упал сразу, и на мой взгляд, это пенальти. Но когда я слышу формулировку «недостаточно сильное касание», то понимаю, что люди не понимают специфики.

У меня в «Урале» в матче с ЦСКА был такой же момент – судья смотрел видео долго, а потом сказал, что удар был недостаточным.

Тут вообще ситуация удивительная – не понимаю разговоров, что Кукуляк думал, что с ним будет, если назначит пенальти в ворота Питера.

Да ничего не будет, просто судите по правилам. Тюкавин упал грамотно, но удар был болезненный. Это реально больно», – сказал бывший главный тренер «Урала».

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