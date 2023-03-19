Дивеев получил травму в 1-м тайме игры ЦСКА с «Зенитом». Защитник схватился за правый бок, приземлившись после игры головой

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия травмы Матео Кассьерра Игорь Дивеев Здоровье Футбол

Игорь Дивеев из-за травмы досрочно покинул поле во время матча ЦСКА с «Зенитом».

У защитника армейцев в середине первого тайма возникла проблема с правым боком после борьбы с форвардом Матео Кассьеррой за мяч, но он смог продолжить игру.

Спустя несколько минут Дивеев сыграл головой в своей штрафной и сразу после приземления снова схватился за бок и лег на газон, попросив замену.

В текущем сезоне 23-летний защитник провел 11 матчей в Мир РПЛ и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

ЦСКА – «Зенит». Заболотный, Чалов, Клаудиньо, Малком и Кассьерра играют. Онлайн-трансляция

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15 комментариев

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Ярик01
Ответ 5rnk2r9wwp
Да чего греха таить, думаю Игорь один из немногих, кто не затерялся бы в топ лигах Европы. Жаль парня, только после травмы вышел и вот снова( Надеюсь, в этот раз ничего серьёзного
Российским центральным защитникам сложнее всего уехать:
- дефицитная позиция в своих клубах, поэтому отсыпают хорошо.
- для адаптации в чужих чемпионатах нужно знание языка, с взаимодействием с партнерами - а это обычно хромая тема.
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5rnk2r9wwp
Ответ Ярик01
Лишь бы в хроника по травмам не превратился, парень хорошего уровня для РПЛ
Да чего греха таить, думаю Игорь один из немногих, кто не затерялся бы в топ лигах Европы.
Жаль парня, только после травмы вышел и вот снова(
Надеюсь, в этот раз ничего серьёзного
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Alex Metallov
Мда, надо было до апреля подождать, не долечился.
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Evgeny Trifonov
Ответ princepersiya90@gmail.com
Как же упал уровень рос футбола вроде матч тура а смотреть очень тяжело...
На таком огороде сложно показывать зрелищный футбол
+2
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В Питере Пять
Ответ princepersiya90@gmail.com
Как же упал уровень рос футбола вроде матч тура а смотреть очень тяжело...
Мне кажется, на таком огороде даже Сити с Баварией играли бы хреново.
+2
-1
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Любовь Мелехова
Ответ princepersiya90@gmail.com
Как же упал уровень рос футбола вроде матч тура а смотреть очень тяжело...
На песчаном поле неудивительно.
+9
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+8
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Максим Примак
Желаю Дивееву здоровья и не получать часто травмы!
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Stas Politik
На таком огороде можно хроническую травму заработать спокойно.
Странно, что на таком поле в принципе можно играть.
+9
-1
+8
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Dmitry Kanev
Ответ princepersiya90@gmail.com
Как же упал уровень рос футбола вроде матч тура а смотреть очень тяжело...
Вчера Локо-Краснодар был неплохой матч)
+4
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Максим Примак
Эх.. Недавно очень долго восстанавливался и тут опять. здоровья!
+4
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Кирилл
Дивею здоровья только !
Не успел восстановиться только как получил новую …

Надеюсь, ничего серьезного там.
+10
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Алексей Полиенков
Какой же Федотов клоун. Выпускать ненабравшего форму после тяжёлой травмы игрока в основе на такой важнейший матч... Так и будет походу Игорь теперь вечнотравмирован, как Бруно Фукс.
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-3
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Иван Рыбаков
Скорейшего восстановления!
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princepersiya90@gmail.com
Как же упал уровень рос футбола вроде матч тура а смотреть очень тяжело...
+20
-9
+11
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Ярик01
Лишь бы в хроника по травмам не превратился, парень хорошего уровня для РПЛ
+26
-1
+25
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