Дивеев получил травму в 1-м тайме игры ЦСКА с «Зенитом». Защитник схватился за правый бок, приземлившись после игры головой
Игорь Дивеев из-за травмы досрочно покинул поле во время матча ЦСКА с «Зенитом».
У защитника армейцев в середине первого тайма возникла проблема с правым боком после борьбы с форвардом Матео Кассьеррой за мяч, но он смог продолжить игру.
Спустя несколько минут Дивеев сыграл головой в своей штрафной и сразу после приземления снова схватился за бок и лег на газон, попросив замену.
В текущем сезоне 23-летний защитник провел 11 матчей в Мир РПЛ и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
ЦСКА – «Зенит». Заболотный, Чалов, Клаудиньо, Малком и Кассьерра играют. Онлайн-трансляция
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
- дефицитная позиция в своих клубах, поэтому отсыпают хорошо.
- для адаптации в чужих чемпионатах нужно знание языка, с взаимодействием с партнерами - а это обычно хромая тема.
Жаль парня, только после травмы вышел и вот снова(
Надеюсь, в этот раз ничего серьёзного
Странно, что на таком поле в принципе можно играть.
Не успел восстановиться только как получил новую …
Надеюсь, ничего серьезного там.