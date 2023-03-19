Дивеев получил травму в 1-м тайме игры ЦСКА с «Зенитом». Защитник схватился за правый бок, приземлившись после игры головой

из-за травмы досрочно покинул поле во время матча ЦСКА с « ».

У защитника армейцев в середине первого тайма возникла проблема с правым боком после борьбы с форвардом Матео Кассьеррой за мяч, но он смог продолжить игру.

Спустя несколько минут Дивеев сыграл головой в своей штрафной и сразу после приземления снова схватился за бок и лег на газон, попросив замену.

В текущем сезоне 23-летний защитник провел 11 матчей в Мир и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

ЦСКА – «Зенит». Заболотный, Чалов, Клаудиньо, Малком и Кассьерра играют. Онлайн-трансляция

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