Глава УАФ Павелко на месяц отстранен от должности решением суда. В ноябре его арестовали по подозрению в нецелевом расходовании средств

Теги Сборная Украины по футболу Чемпионат Украины по футболу происшествия УАФ Андрей Павелко Футбол

Глава УАФ Андрей Павелко отстранен от должности на месяц.

Суд вынес решение отстранить Павелко от должности президента Украинской ассоциации футбола до 17 февраля 2023 года, сообщает журналист Константин Андриюк.

Постановление следственного судьи может быть обжаловано в течение 5 дней со дня провозглашения непосредственно в суд апелляционной инстанции. Полный текст постановления будет провозглашен 22 февраля.

В ноябре Павелко был арестован в Киеве по подозрению в мошенничестве. Его обвиняли в нецелевом расходовании средств.

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
yrok77
Ответ LoLKeK4eburek
у них вон на днях у замов министра обороны обыски провели, бабки наворованные нашли, замов какбэ уволили, но в то же время оставили советниками работать) обычное дело для них)
У нас также Сердюкова не закрыли, а сейчас он глава госкомпании если не ошибаюсь, обычное дело
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kitprologic
понты это всё, отвод глаз...павелка знатный вор...на искусственных полях, капусты накосил ))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антимосковский
воистину братские народы, где за коррупцию переводят с одной руководящей должности на другую, где просто запрещают пилить аж целый месяц за то, что попался
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гамарджоба Генацвале
Ответ Iuasamotu
Строго в Украине с нарушителями финансовой дисциплины, России есть чему поучиться
Ага, у Коломойского "обыск" проводили,например.Так там все обувь даже сняли перед входом в дом,исключительно в носочках. Чистоту просто любят, наверное.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuasamotu
Строго в Украине с нарушителями финансовой дисциплины, России есть чему поучиться
0
-8
-8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LoLKeK4eburek
Ответ Андрей Бандалак
Нормальные у них там суды, через месяц дальше пилить) а потом ещё месяц отпуск решением суда и дальше пилить... Украинская пилорама)
у них вон на днях у замов министра обороны обыски провели, бабки наворованные нашли, замов какбэ уволили, но в то же время оставили советниками работать) обычное дело для них)
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Бандалак
Нормальные у них там суды, через месяц дальше пилить) а потом ещё месяц отпуск решением суда и дальше пилить... Украинская пилорама)
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фут.Боль
до 17 февраля??? А сегодня какое? Там день за месяц считается?
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bashibuzuck
Кому "спецоперация", а кому мать родна...
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий