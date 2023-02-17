Глава УАФ Павелко на месяц отстранен от должности решением суда. В ноябре его арестовали по подозрению в нецелевом расходовании средств

Глава УАФ Андрей Павелко отстранен от должности на месяц.

Суд вынес решение отстранить Павелко от должности президента Украинской ассоциации футбола до 17 февраля 2023 года, сообщает журналист Константин Андриюк.

Постановление следственного судьи может быть обжаловано в течение 5 дней со дня провозглашения непосредственно в суд апелляционной инстанции. Полный текст постановления будет провозглашен 22 февраля.

В ноябре Павелко был арестован в Киеве по подозрению в мошенничестве. Его обвиняли в нецелевом расходовании средств.