Глава УАФ Павелко арестован на 2 месяца по подозрению в нецелевом расходовании средств
Глава УАФ Андрей Павелко арестован в Киеве по подозрению в мошенничестве.
Срок ареста – до 22 января 2023 года. У Павелко есть возможность внесения залога – 9 миллионов 880 тысяч гривен, сообщает украинский журналист Богдан Андриюк.
Ранее в отношении Павелко было открыто уголовное производство касательно строительства завода по производству искусственной травы. Главу УАФ обвиняют в «нецелевом использованию средств международной помощи, которые предназначались на строительство завода по производству искусственной травы». В УАФ отрицали эти обвинения.
Ранее суд также принял решение об аресте и залоге для генерального секретаря УАФ Юрия Записоцкого.
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