Глава УАФ Андрей Павелко арестован в Киеве по подозрению в мошенничестве.

Срок ареста – до 22 января 2023 года. У Павелко есть возможность внесения залога – 9 миллионов 880 тысяч гривен, сообщает украинский журналист Богдан Андриюк.

Ранее в отношении Павелко было открыто уголовное производство касательно строительства завода по производству искусственной травы. Главу УАФ обвиняют в «нецелевом использованию средств международной помощи, которые предназначались на строительство завода по производству искусственной травы». В УАФ отрицали эти обвинения.

Ранее суд также принял решение об аресте и залоге для генерального секретаря УАФ Юрия Записоцкого.