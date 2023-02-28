Роналду не участвовал в голосовании The Best. Как капитан Португалии выбирал Пепе – и не включил Месси в топ-3

Теги ПСЖ Карим Бензема Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Португалия Порту Пепе Реал Мадрид Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига ФИФА Лука Модрич Аль-Наср Эр-Рияд Килиан Мбаппе The Best Футбол

Криштиану Роналду не принял участия в опросе ФИФА, посвященном лучшему игроку года.

Форвард, с капитанской повязкой игравший за Португалию на ЧМ-2022, не фигурирует в списках голосовавших в номинациях The Best. В качестве капитана сборной Португалии участие в опросе защитник Пепе.

Игрок «Порту» первое место отдал Килиану Мбаппе, второе – Луке Модричу, третье – Кариму Бензема.

Приз The Best лучшему игроку года получил нападающий сборной Аргентины Лионель Месси.

Месси о призе The Best: «Награда всей Аргентине за то, что мы сделали в Катаре. Хочу отметить Мбаппе и Бензема – у них прекрасный год»

Материалы по теме

33 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
norm777
Ответ Экспертное мнение
Скажи честно, ты футбол недавно начал смотреть? Роналду так делал всегда, еще лет 10-12 лет назад помню, как отдал капитанство Нуну Гомешу и тот на первое место поставил Роналду, хотя Криш всегда всё это время был капитаном.
Че ты лепишь то? За своих нельзя голосовать. Помнит он 🤦‍♂️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Блуждающий странник
Ответ Экспертное мнение
Скажи честно, ты футбол недавно начал смотреть? Роналду так делал всегда, еще лет 10-12 лет назад помню, как отдал капитанство Нуну Гомешу и тот на первое место поставил Роналду, хотя Криш всегда всё это время был капитаном.
Я всю жизнь смотрю футбол. Месси не так делает? О чем речь. Вы фанат Месси и предъявляете Роналду за то, что делает Месси из года в год. Он в тупую голосует за своих друзей. В этом году опять поставил Неймара на первое место. Оцени трезво Неймар был лучшим? И что мешало Роналду самому не голосовать за Месси, что он делал всю свою карьеру сам? И Месси и Роналду всегда выбирали партнеров по сборной либо по клубу, но плохой только Роналду)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arthur Jacob
Ответ Блуждающий странник
Аргентина тоже самое делает. Когда Реал 3 ЛЧ подряд брал знаешь как Месси голосовал? Суарес, Неймар, Иньеста. Только местами менял, а Суареса и не менял всегда на первом был
Тогда Месси и Роналду были в прямой конкуренции, сейчас Роналду нет, Месси уже не в Испании а за Португалию голосует уже другой игрок
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Экспертное мнение
Ответ Блуждающий странник
Аргентина тоже самое делает. Когда Реал 3 ЛЧ подряд брал знаешь как Месси голосовал? Суарес, Неймар, Иньеста. Только местами менял, а Суареса и не менял всегда на первом был
Посмотри как голосовал Месси сейчас, на 2-3 места он поставил Мбаппе и Бензема, несмотря на риск что эти голоса могли бы оказаться ключевыми в итоговой борьбе. Роналду же на корню уничтожает эту вероятность, чтобы в подобной ситуации у Месси не было никакого шанса и лишнего голоса.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Экспертное мнение
Ответ Блуждающий странник
Может он ушел из сборной. Либо при новом тренере капитан не Роналду. В любом случае вы уже на человека накидываетесь даже за действия, которые он не делал
Скажи честно, ты футбол недавно начал смотреть? Роналду так делал всегда, еще лет 10-12 лет назад помню, как отдал капитанство Нуну Гомешу и тот на первое место поставил Роналду, хотя Криш всегда всё это время был капитаном.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Блуждающий странник
Ответ Экспертное мнение
Забавно, все хейтят всякие Вануату, Антигуа и Мозамбики, тогда как такую дичь в голосовании творит целая Португалия)))
Аргентина тоже самое делает. Когда Реал 3 ЛЧ подряд брал знаешь как Месси голосовал? Суарес, Неймар, Иньеста. Только местами менял, а Суареса и не менял всегда на первом был
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Экспертное мнение
Ответ Artem Piatkov
Так удалили только на 93 минуте Как это могло помочь?
Добавили то 8 минут целых, немало 5 минут в большинстве для такой высококлассной команды как Португалия. Откуда взялось столько тоже неясно.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
OldRedWhite
Ответ Экспертное мнение
Забавно, все хейтят всякие Вануату, Антигуа и Мозамбики, тогда как такую дичь в голосовании творит целая Португалия)))
Меня вот другое удивляет !
Казалось бы , Роналду сейчас играет у Саудитов , а все наши коллеги на Спортсе мусульмане были и остаются самыми преданными и бескомпромиссными поклонниками Месси !
Как так ?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Катя Бурова
ну а если без шуток, то может у Роналду были другие дела? Ну может сезон в Саудовской Аравии по другому идет и под график не попасть, ну или что то в этом роде. Месси и Роналду всегда уважительно друг о друге отзывались
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Artem Piatkov
Ответ Экспертное мнение
Пепе неблагодарный, Месси ведь специально им подогнал аргентинского судью в игре с Марокко, чтобы он влепил удаление игроку Марокко и затащил Криша в финал ЧМ, но игроку с 0+0 даже это не помогло. Кстати, соперника Аргентины ни разу не удаляли на ЧМ, на секундочку.
Так удалили только на 93 минуте
Как это могло помочь?
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Блуждающий странник
Ответ Artem Piatkov
Так Роналду капитан сборной 😄 А тут он просто слился и попросил Пепе проголосовать за него ©
Может он ушел из сборной. Либо при новом тренере капитан не Роналду. В любом случае вы уже на человека накидываетесь даже за действия, которые он не делал
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Катя Бурова
Англия за Магуайра голосовала?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Artem Piatkov
Ответ Блуждающий странник
Он тут при чем? Голосовал Пепе. Или даже заголовок уже лень читать?
Так Роналду капитан сборной 😄

А тут он просто слился и попросил Пепе проголосовать за него ©
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
blaugrano
Ну ка, фрукты, встаньте в ряд.
Вместе мы Аль-Наср Эр-Рияд!
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Катя Бурова
Ответ Nottingham Forecast
В этом и суть) Проголосовал за Мбаппе, чтоб по возможности Месси подгадить максимально, а дальше своих реаловских уже можно ставить) Типичный сливочный португалец, ничего нового)
да, как говорится "на Бернабеу ничего нового")
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
4ndzhkv
Надо было участвовать и проголосовать за себя.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Блуждающий странник
Ответ Комил Мирзаев
Криш будь мужчина признайся что Месси величайший
Он тут при чем? Голосовал Пепе. Или даже заголовок уже лень читать?
+2
-7
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Экспертное мнение
Забавно, все хейтят всякие Вануату, Антигуа и Мозамбики, тогда как такую дичь в голосовании творит целая Португалия)))
+21
-1
+20
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Отец Абду
Думал, только персофаны игрока Аль Насра закомплексованные, но оказся и их кумир тоже.... Какой кумир, такие и же персофаны:)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Muga Gappaev
Ещё б он участвовал))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Экспертное мнение
Пепе неблагодарный, Месси ведь специально им подогнал аргентинского судью в игре с Марокко, чтобы он влепил удаление игроку Марокко и затащил Криша в финал ЧМ, но игроку с 0+0 даже это не помогло. Кстати, соперника Аргентины ни разу не удаляли на ЧМ, на секундочку.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nottingham Forecast
Ответ Катя Бурова
Мбаппе тут лишний, надо было еще третьего игрока в список поместить из реала. Смешно аж
В этом и суть) Проголосовал за Мбаппе, чтоб по возможности Месси подгадить максимально, а дальше своих реаловских уже можно ставить) Типичный сливочный португалец, ничего нового)
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zlatan Ibra
И правильно сделал) Какой Месси в каком топ-3
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Artem Piatkov
К сожалению поведение нашего Роналду оставляет желать лучшего

Завышенное ЧСВ и чрезмерный эгоизм не дают признать, что последний год он полностью проиграл Месси по всем статьям
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Отец Абду
У игрока Аль Насра как всегда комплексы:)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий