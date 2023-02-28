Роналду не участвовал в голосовании The Best. Как капитан Португалии выбирал Пепе – и не включил Месси в топ-3
Криштиану Роналду не принял участия в опросе ФИФА, посвященном лучшему игроку года.
Форвард, с капитанской повязкой игравший за Португалию на ЧМ-2022, не фигурирует в списках голосовавших в номинациях The Best. В качестве капитана сборной Португалии участие в опросе защитник Пепе.
Игрок «Порту» первое место отдал Килиану Мбаппе, второе – Луке Модричу, третье – Кариму Бензема.
Приз The Best лучшему игроку года получил нападающий сборной Аргентины Лионель Месси.
Месси о призе The Best: «Награда всей Аргентине за то, что мы сделали в Катаре. Хочу отметить Мбаппе и Бензема – у них прекрасный год»
Казалось бы , Роналду сейчас играет у Саудитов , а все наши коллеги на Спортсе мусульмане были и остаются самыми преданными и бескомпромиссными поклонниками Месси !
Как так ?
Как это могло помочь?
А тут он просто слился и попросил Пепе проголосовать за него ©
Вместе мы Аль-Наср Эр-Рияд!
Завышенное ЧСВ и чрезмерный эгоизм не дают признать, что последний год он полностью проиграл Месси по всем статьям