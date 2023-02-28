Роналду не участвовал в голосовании The Best. Как капитан Португалии выбирал Пепе – и не включил Месси в топ-3

не принял участия в опросе , посвященном лучшему игроку года.

Форвард, с капитанской повязкой игравший за Португалию на ЧМ-2022, не фигурирует в списках голосовавших в номинациях The Best. В качестве капитана сборной Португалии участие в опросе защитник .

Игрок « » первое место отдал , второе – Луке Модричу, третье – Кариму Бензема.

Приз The Best лучшему игроку года получил нападающий сборной Аргентины Лионель Месси.

Месси о призе The Best: «Награда всей Аргентине за то, что мы сделали в Катаре. Хочу отметить Мбаппе и Бензема – у них прекрасный год»