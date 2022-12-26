Роналду – лучший бомбардир в истории международных матчей по версии IFFHS. Месси на 2-м месте, Левандовски – на 3-м

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IFFHS назвала лучших бомбардиров в истории.

Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала список лучших бомбардиров в истории. В зачет шли голы, забитые в официальных международных клубных соревнованиях (континентальных и мировых), а также голы, забитые за национальную сборную.

Первое место занял Криштиану Роналду (270 голов). На втором месте –  Лионель Месси (235), на третьем – Роберт Левандовски (178).

Весь список выглядит так:

1. Криштиану Роналду (Португалия) – 270 голов

2. Лионель Месси (Аргентина) – 235

3. Роберт Левандовски (Польша) – 178

4. Герд Мюллер (Германия) – 137

5. Неймар (Бразилия) – 136

6. Карим Бензема (Франция) – 128

7. Рауль (Испания) – 123

8. Али Даеи (Иран) – 122

9. Ференц Пушкаш (Венгрия) – 122

10. Луис Суарес (Уругвай) – 121

11. Златан Ибрагимович (Швеция) – 119

12. Эдин Джеко (Босния и Герцеговина) – 117

13. Дидье Дрогба (Кот-д′Ивуар) – 115

14. Андрей Шевченко (Украина) – 115

15. Эдинсон Кавани (Уругвай) – 113

16. Роналдо (Бразилия) – 112

17. Тьерри Анри (Франция) – 110

18. Ромарио (Бразилия) – 109

19. Ромелу Лукаку (Бельгия) – 108

20. Самюэль Это′О (Камерун) – 105

21. Сунил Чхетри (Индия) – 104

22. Серхио Агуэро (Аргентина) – 104

23. Пеле (Бразилия) – 103

24. Мирослав Клозе (Германия) – 102

25. Мохамед Салах (Египет) – 101

26. Бадер Аль-Мутва (Кувейт) – 100

27. Эйсебио (Португалия) – 100.

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125 комментариев

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Vertiderti
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Ответ А.Э.РАСИМ
Тогда не единственный лучший. А кто передач раздел за матч больше? Вы можете реагировать, что у Месси больше желтых карточек, поэтому он не первый))))) Гол плюс пас у кого больше за матч? Можете уточнить?
Чел, ты пытаешься доказать, что Месси лучше Роналду вытягивая секунды из стат? Скажи просто, что Рон играет дольше, да и все.
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maddantist maddantist
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Рационально?.
Это как раз то, во что влипают зуммеры из-за глупости.
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Крыс Пол
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Ответ Alexander Sragovich
Два сезона Лео за 30, и он перегонит пенальду. И заметь - он плеймейкер а не центр форвард на которого играла вся команда.
Мы не можем знать, в каком состоянии будет Месси уже в след году. Кто мог подумать год назад, что Роналду и Дзюба превратятся в посмешище. Так и аргентинец может резко сдать.
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boalx
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Ответ А.Э.РАСИМ
Тогда не единственный лучший. А кто передач раздел за матч больше? Вы можете реагировать, что у Месси больше желтых карточек, поэтому он не первый))))) Гол плюс пас у кого больше за матч? Можете уточнить?
Если Вы пытаетесь убедить меня, что Месси как футболист выше Рональду, то не тратьте буквы.))) Я и так это знаю. Давно. Рональду прекрасный игрок, но он игрок-функция, машина по забиванию голов. Месси - футболист, вокруг которого строят команду, он конструирует и ведет игру. И то, что у них в среднем равное количество голов - огромный плюс Месси. Про гол + пас и писать не надо, ответ абсолютно очевиден. (Тем более что я его знаю)))). Единственное, что Рональду умеет лучше Месси, это играть головой.
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maddantist maddantist
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Ответ Игорь Климов
Ещё раз скажу - в скором времени Лео Месси будет на первом месте и в этом списке!
Батенка, да вы ярчайший пример эксперта нового времени, где-то так между гуглем и фифой )))
Простите
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albert_lucky
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Ответ Колбаскер тут
5 пенальти на одном ЧМ не бил никто, кроме Месси . Это факт.
На то он и гений и чемпион всего, что только возможно.
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S1rAlex
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Ответ Флоренти́но Пéрес
Долго палец сосали чтобы выковырять очередное "достижение".
Пусть сосут, тебе-то что? Соси и ты что-нибудь, кто мешает? 😂
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savik-A.M.
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Ответ Rule1
Основополагающим фактором были голы Люксембургу,Эстонии,Фарерам,Латвии-Литве,Лихтенштейну,Мальте …
Нет , Ямайке , Гондураса и Доминике
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Arman FCSM
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Ответ Салесар
Так не лучший же футболист в истории, а просто кто больше забил, причем в конкретных типах соревнований.
Я понимаю. Уж больно громкая вывеска у этой статистики. Выделяли бы тогда по материкам, а не всё в одну кучу
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ni
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У Пеле забыли несколько сотен.
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savik-A.M.
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Ответ Alexsangr
У клубники и игр на порядок больше сыграно.
"на порядок" это минимум на ноль больше , то есть ты написал что у Месси к примеру 200 игр , то у Роналду 2 000
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ShamilK
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Бензема из-за того инцидента 6 лет со сборной просто вычеркнул из карьеры. Столько всего со сборной мог бы достичь и рекорд Анри первым побил бы именно он. Хотя даже так расположился аж на 6 месте
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Игорь Климов
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Ещё раз скажу - в скором времени Лео Месси будет на первом месте и в этом списке!
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Dimonty
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IFFHS в своём репертуаре 👍
Вот что интересно: кто их финансирует?
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Youzhny23
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Ответ Flavius
Аргентинский плеймекер на втором месте среди бомбардиров Интересно узнать на каком месте среди плеймейкеров португальский бомбардир
Млжнл хоть одну схему , где он не центральный или не фланговый нападающий, а то смешны ваши выдумки против официальных схем , где четко он играет цф на ряду с Альваресами и Суаресамт
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Arthur Jacob
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Ничего удивительного, в Европе стран больше и матчей сборных больше
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Iamliam
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Ответ Midiru
Они исключили лиги, но не исключили товарищеские матчи сборных, гениальный рейтинг.
И в чем противоречие? Речь об интернациональных матчах. И товарняки по идее сюда подходят, но инфы о них нет, не знаю где ты это взял.
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Alexander Sragovich
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Ответ Крыс Пол
Рон, конечно, здорово поработал над зачеткой в свое время. Как бы Лева и Лео не пыхтели, уже не догнать.
Два сезона Лео за 30, и он перегонит пенальду. И заметь - он плеймейкер а не центр форвард на которого играла вся команда.
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valer100
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Сорян, это с голом Рона на ЧМ или без?😂😂😂
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А.Э.РАСИМ
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Ответ boalx
По 0,9 за матч, одинаковые цифры.
Тогда не единственный лучший.
А кто передач раздел за матч больше?

Вы можете реагировать, что у Месси больше желтых карточек, поэтому он не первый)))))
Гол плюс пас у кого больше за матч?

Можете уточнить?
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Avazbek Satvaldiev
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Ответ Абдул Абакаев
Лео больше забил и отдал в среднем за матч. просто факт
🤣🤣🤣🤣
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КрутойЧувак
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Ответ Крыс Пол
Рон, конечно, здорово поработал над зачеткой в свое время. Как бы Лева и Лео не пыхтели, уже не догнать.
Вы явно не в теме, сударь. Месси на 2,5 года младше и сыграл на 140 официальных матчей меньше. Посмотрим на статистику, когда оба завершат карьеру.
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КрутойЧувак
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Ответ Мадрид наказывает!
Вечно второй))
Вечно второй это голубь. А Месси на 2,5 года младше и сыграл на 140 официальных матчей меньше. При этом в сл. году у него будет 10-й Золотой Мяч.
Когда по матчам сравняются, голубь в очередной раз будет глотать пыль.
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А.Э.РАСИМ
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Ответ Temp LC
Ну да это тебе не забить единственный с игры гол в плей-офф Австралии и с метра.
Да, конечно, смешной товарищ.
Ты прав.

Давайте 5 плей-офф поменяем на матч с Австралией.
Для вас лично, смешной эксперт.
А сколько Месси забил и раздел передач в плей-оффах чемпионатов мира?

))))
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Requiem.
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Ответ Flavius
Аргентинский плеймекер на втором месте среди бомбардиров Интересно узнать на каком месте среди плеймейкеров португальский бомбардир
Статистику бы для начала посмотрел,чтобы писать такую ересь
0
-3
-3
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