Роналду – лучший бомбардир в истории международных матчей по версии IFFHS. Месси на 2-м месте, Левандовски – на 3-м
IFFHS назвала лучших бомбардиров в истории.
Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала список лучших бомбардиров в истории. В зачет шли голы, забитые в официальных международных клубных соревнованиях (континентальных и мировых), а также голы, забитые за национальную сборную.
Первое место занял Криштиану Роналду (270 голов). На втором месте – Лионель Месси (235), на третьем – Роберт Левандовски (178).
Весь список выглядит так:
1. Криштиану Роналду (Португалия) – 270 голов
2. Лионель Месси (Аргентина) – 235
3. Роберт Левандовски (Польша) – 178
4. Герд Мюллер (Германия) – 137
5. Неймар (Бразилия) – 136
6. Карим Бензема (Франция) – 128
7. Рауль (Испания) – 123
8. Али Даеи (Иран) – 122
9. Ференц Пушкаш (Венгрия) – 122
10. Луис Суарес (Уругвай) – 121
11. Златан Ибрагимович (Швеция) – 119
12. Эдин Джеко (Босния и Герцеговина) – 117
13. Дидье Дрогба (Кот-д′Ивуар) – 115
14. Андрей Шевченко (Украина) – 115
15. Эдинсон Кавани (Уругвай) – 113
16. Роналдо (Бразилия) – 112
17. Тьерри Анри (Франция) – 110
18. Ромарио (Бразилия) – 109
19. Ромелу Лукаку (Бельгия) – 108
20. Самюэль Это′О (Камерун) – 105
21. Сунил Чхетри (Индия) – 104
22. Серхио Агуэро (Аргентина) – 104
23. Пеле (Бразилия) – 103
24. Мирослав Клозе (Германия) – 102
25. Мохамед Салах (Египет) – 101
26. Бадер Аль-Мутва (Кувейт) – 100
27. Эйсебио (Португалия) – 100.
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Это как раз то, во что влипают зуммеры из-за глупости.
Простите
Вот что интересно: кто их финансирует?
А кто передач раздел за матч больше?
Вы можете реагировать, что у Месси больше желтых карточек, поэтому он не первый)))))
Гол плюс пас у кого больше за матч?
Можете уточнить?
Когда по матчам сравняются, голубь в очередной раз будет глотать пыль.
Ты прав.
Давайте 5 плей-офф поменяем на матч с Австралией.
Для вас лично, смешной эксперт.
А сколько Месси забил и раздел передач в плей-оффах чемпионатов мира?
))))