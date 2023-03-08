Каррагер троллил Шмейхеля в эфире матчей ЛЧ 7UP и цифрой семь из-за поражения «МЮ» от «Ливерпуля» 0:7

троллил из-за поражения «МЮ» от «Ливерпуля» со счетом 0:7.

Бывший защитник «Ливерпуля» вчера был экспертом в студии канала CBS Sports во время освещения матчей Лиги чемпионов. Экс-вратарь « » работал на стадионе на игре «Челси» – «Боруссия» Дортмунд (2:0).

Каррагер смеясь указывал Шмейхелю на банку напитка 7UP на своем столе, несколько раз по ходу эфира делал отсылки к цифре семь – числу голов, пропущенных «Юнайтед» в недавнем матче команд в .

Фото: скриншот из видео CBS Sports Golazo

«Петер, сейчас мартовские матчи в . Седьмое марта для меня действительно важно сейчас. Борьба в этих играх очень жесткая, в марте, седьмого марта, как я уже сказал. Чувствуется ли их важность на « »?» – спросил Каррагер.

Потом он добавил: « – звезда. Чувствуется, что он уйдет летом. О какой сумме мы говорим? Кажется, нужно начать с семерки и отталкиваться от нее».

«Петер, завтра ты будешь на матче «Милана». Насколько серьезной проблемой будет их возможный вылет из Лиги чемпионов? Мы же говорим о семикратных победителях, я имею в виду команду, которая семь раз выигрывала Лигу чемпионов», – сказал Джейми.

Датчанин знал о том, что Каррагер будет подшучивать над ним в эфире. На первые реплики он говорил, что не слышит Каррагера, а затем сказал: «Мы на семь очков опережаем вас».

«Не волнуйтесь, мы наслаждаемся 7UP!», – парировал Каррагер и поднял банку со стола.

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