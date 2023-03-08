Каррагер троллил Шмейхеля в эфире матчей ЛЧ 7UP и цифрой семь из-за поражения «МЮ» от «Ливерпуля» 0:7
Джейми Каррагер троллил Петера Шмейхеля из-за поражения «МЮ» от «Ливерпуля» со счетом 0:7.
Бывший защитник «Ливерпуля» вчера был экспертом в студии канала CBS Sports во время освещения матчей Лиги чемпионов. Экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» работал на стадионе на игре «Челси» – «Боруссия» Дортмунд (2:0).
Каррагер смеясь указывал Шмейхелю на банку напитка 7UP на своем столе, несколько раз по ходу эфира делал отсылки к цифре семь – числу голов, пропущенных «Юнайтед» в недавнем матче команд в АПЛ.
Фото: скриншот из видео CBS Sports Golazo
«Петер, сейчас мартовские матчи в Лиге чемпионов. Седьмое марта для меня действительно важно сейчас. Борьба в этих играх очень жесткая, в марте, седьмого марта, как я уже сказал. Чувствуется ли их важность на «Стэмфорд Бридж»?» – спросил Каррагер.
Потом он добавил: «Беллингем – звезда. Чувствуется, что он уйдет летом. О какой сумме мы говорим? Кажется, нужно начать с семерки и отталкиваться от нее».
«Петер, завтра ты будешь на матче «Милана». Насколько серьезной проблемой будет их возможный вылет из Лиги чемпионов? Мы же говорим о семикратных победителях, я имею в виду команду, которая семь раз выигрывала Лигу чемпионов», – сказал Джейми.
Датчанин знал о том, что Каррагер будет подшучивать над ним в эфире. На первые реплики он говорил, что не слышит Каррагера, а затем сказал: «Мы на семь очков опережаем вас».
«Не волнуйтесь, мы наслаждаемся 7UP!», – парировал Каррагер и поднял банку со стола.
«Ливерпуль» отгрузил «МЮ» семь голов. Сееееемь 🤯
Ну раз уж речь идёт про разгромы, то я тоже сейчас освежу твой память:
МЮ 1 - 6 Тоттенхем
МЮ 0 - 5 Ливерпуль
Уотфорд 4 - 1 МЮ
Ман Сити 4 - 1 МЮ
Ливерпуль 4 - 0 МЮ
Брайтон 4 - 0 МЮ
Брентфорд 4 - 0 МЮ
Ман Сити 6 - 3 МЮ
Ливерпуль 7 - 0 МЮ
Это только недавние, может даже забыл кое что, но это не критично, уж слишком часто наш МЮ громят в последнее время:)
Банкой
Вы слово банка пропустили
Возьмите подорожник, напишите на нем 7-0 и приложите к турнирной таблице.