Каррагер троллил Шмейхеля в эфире матчей ЛЧ 7UP и цифрой семь из-за поражения «МЮ» от «Ливерпуля» 0:7

Теги Манчестер Юнайтед Челси Стэмфорд Бридж Ливерпуль Джейми Каррагер премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Петер Шмейхель ахахаха Джуд Беллингем Питание Футбол

Джейми Каррагер троллил Петера Шмейхеля из-за поражения «МЮ» от «Ливерпуля» со счетом 0:7.

Бывший защитник «Ливерпуля» вчера был экспертом в студии канала CBS Sports во время освещения матчей Лиги чемпионов. Экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» работал на стадионе на игре «Челси» – «Боруссия» Дортмунд (2:0).

Каррагер смеясь указывал Шмейхелю на банку напитка 7UP на своем столе, несколько раз по ходу эфира делал отсылки к цифре семь – числу голов, пропущенных «Юнайтед» в недавнем матче команд в АПЛ.

Фото: скриншот из видео CBS Sports Golazo

«Петер, сейчас мартовские матчи в Лиге чемпионов. Седьмое марта для меня действительно важно сейчас. Борьба в этих играх очень жесткая, в марте, седьмого марта, как я уже сказал. Чувствуется ли их важность на «Стэмфорд Бридж»?» – спросил Каррагер.

Потом он добавил: «Беллингем – звезда. Чувствуется, что он уйдет летом. О какой сумме мы говорим? Кажется, нужно начать с семерки и отталкиваться от нее».

«Петер, завтра ты будешь на матче «Милана». Насколько серьезной проблемой будет их возможный вылет из Лиги чемпионов? Мы же говорим о семикратных победителях, я имею в виду команду, которая семь раз выигрывала Лигу чемпионов», – сказал Джейми.

Датчанин знал о том, что Каррагер будет подшучивать над ним в эфире. На первые реплики он говорил, что не слышит Каррагера, а затем сказал: «Мы на семь очков опережаем вас».

«Не волнуйтесь, мы наслаждаемся 7UP!», – парировал Каррагер и поднял банку со стола.

«Ливерпуль» отгрузил «МЮ» семь голов. Сееееемь 🤯

7:0 «Ливерпуля» и «МЮ». Что это было?

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59 комментариев

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Kostya Yaskevich
Вот почему они могут без оскорблений , по доброму потролить, а тут если не оскорбил, то прям жопа чешется ?
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ɔculpa
Ответ DolJun
от любителя плевать в людей нельзя ожидать открытого оскорбления? это что-то новенькое
На поле, на улице оскорбления можно ожидать вообще от многих, но не на ТВ же) Надеюсь.
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ilmir84
Ответ Бухгалтер2021
походу с гооловой проблемы,матч был когда.пора уже жить новыми событиями
это троллинг дружеский. у нас в стране встали и начали бы мутузить друг друга не в шутку. как Кирьяков Рабинера
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Бухгалтер2021
походу с гооловой проблемы,матч был когда.пора уже жить новыми событиями
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Someone from Internet
Ответ DolJun
от любителя плевать в людей нельзя ожидать открытого оскорбления? это что-то новенькое
Согласен 💯
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Fuji69
Молодец брит! Тонко постебал.
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Night Crawler
Шмейхель тоже может напомнить Каррагеру, как тот однажды отгрузил двушку в свои ворота в матче с МЮ. Коулы и Йорки тогда нервно курили в сторонке, смотря на достижение этого бомбардира.
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Арман Мартиросян
Ответ Алекс Мелкумян
Интересно, а наклейку на машину "Можем повторить" он тоже поставил, как другие любители похвастаться чужими заслугами?
Ну, не совсем чужие. Он все таки Легенда Ливерпуля и имеет право говорить про заслуги клуба от первого лица.
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Ruscello
Ходили слухи о римейке "Великолепной Семерки", говорят сьемки прошли на Энфилде.
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DolJun
Ответ ɔculpa
Ну какие к чёрту открытые оскорбления? Кто их вообще мог ожидать? Это два матёрых ветерана на английском ТВ, не нужно путать их с закомплексованными юнцами из инета.
от любителя плевать в людей нельзя ожидать открытого оскорбления? это что-то новенькое
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Someone from Internet
Ответ ɔculpa
Только вот не надо наговоров)
Ладно, прости. Может я спутал тебя с кем-то?
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Арман Мартиросян
Ответ Romanian_Daddy
Тот уверенный в себе Ливерпуль пару лет назад быстро забыл про 7-2 от Виллы))
4 твоих последний комментария про эти 7-2 с Астон Виллой. Ты точно за МЮ болеешь?)
Ну раз уж речь идёт про разгромы, то я тоже сейчас освежу твой память:
МЮ 1 - 6 Тоттенхем
МЮ 0 - 5 Ливерпуль
Уотфорд 4 - 1 МЮ
Ман Сити 4 - 1 МЮ
Ливерпуль 4 - 0 МЮ
Брайтон 4 - 0 МЮ
Брентфорд 4 - 0 МЮ
Ман Сити 6 - 3 МЮ
Ливерпуль 7 - 0 МЮ

Это только недавние, может даже забыл кое что, но это не критично, уж слишком часто наш МЮ громят в последнее время:)
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MURA
Жаль что они не знают произведение Крылова "Слон и Моська".
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Rad0
Ответ Тимофей Кушнир
Что ни говорите, а троллить Джейми умеет. Но и Петер прав насчёт отрыва в таблице. Это было весёлое противостояние по стебу, а главное, что без открытых оскорблений.
В чём тут троллинг? Троллинг предполагает тонкость м остроумие. А он просто зациклился на цифре семь и максимально часто её упомянает, для этого много ума не надо
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-3
-1
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ɔculpa
Ответ Someone from Internet
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Только вот не надо наговоров)
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Someone from Internet
Ответ ɔculpa
Мне на "Ливерпуль" наплевать, я болею за "Баварию", вася. Если ты говоришь глупости, то чтобы это заметить, не обязательно быть болельщиком команды, против которой ты эти глупости говоришь, прикинь.
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гилберт
Нот бэд.
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Аккайын Жасов
Банкой 7up
Банкой

Вы слово банка пропустили
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Alda
А теперь представьте подобное на Матче. Кто бы мог так изящно издеваться? Простили бы ему это обиженные фанаты?
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Muhammad Juraev
Ответ vaniaEee
Трофеи Ливерпуля в этом сезоне - 7:0 с Юнайтед👑👑👑 Напоминает еще один клуб, где, пусть яркая, но ничего не значащая победа воспринимается как трофей
Ты про Барселону, которая уже выиграла трофей и идёт за второй?)
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Баркамол Абдулла
Ответ Slavick Nemkovsky
Передайте Каррагеру, что в Мадриде в марте иногда температура достигает 25 градусов, а в Ливерпуле может наоборот, опускаться до 2-5 выше нуля
Гениально
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ɔculpa
Ответ Francesc Fàbregas
утешайте, утешайте себя) Возьмите подорожник, напишите на нем 7-0 и приложите к турнирной таблице.
Мне на "Ливерпуль" наплевать, я болею за "Баварию", вася. Если ты говоришь глупости, то чтобы это заметить, не обязательно быть болельщиком команды, против которой ты эти глупости говоришь, прикинь.
+2
0
+2
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Born is the King
Карагер просто издевается над манюшными
0
-1
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Francesc Fàbregas
Ответ ɔculpa
Скорее всего, но 7-0 помнили бы даже если взяли бы АПЛ с ЛЧ. Потому, что это 7-0 с "МЮ".
утешайте, утешайте себя)
Возьмите подорожник, напишите на нем 7-0 и приложите к турнирной таблице.
0
-3
-3
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Олег Ринкевич
это же отсылка к Германии и Бразилии!
+2
0
+2
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