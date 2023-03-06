Джейми Каррагер: «С радостью приму извинения от фанатов «МЮ» за Лисандро. 7:0 😂😂😂»

пошутил над фанатами « » после поражения от «Ливерпуля».

«МЮ» проиграл «Ливерпулю» (0:7) в 26-м туре АПЛ.

«Я с радостью приму извинения от фанатов «Юнайтед» за . 7:0 😂😂😂», – написал экс-защитник мерсисайдцев в твиттере.

Напомним, Каррагер летом критиковал «МЮ» за трансфер аргентинского защитника.

«Проблема, с которой столкнулся Тен Хаг, − подписание контракта с Лисандро Мартинесом. Мы не должны слишком рано осуждать тренеров или игроков, но я убежден, что это не сработает.

Он невысокий для игры в четверке защитников. Может быть, он мог бы стать левым защитником, может быть, он мог бы играть в тройке защитников, но в четверке в команде − нет», – говорил Каррагер.

Однако уже в феврале Джейми похвалил Мартинеса: «Он великолепен. Не думал, что кто-то настолько невысокий может справиться с игрой в АПЛ».

Рост нового центрального защитника «МЮ» – 175 см. Это правда такая проблема? Каземиро поможет?

«Ливерпуль» отгрузил «МЮ» семь голов. Сееееемь 🤯

7:0 «Ливерпуля» и «МЮ». Что это было?