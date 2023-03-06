Джейми Каррагер: «С радостью приму извинения от фанатов «МЮ» за Лисандро. 7:0 😂😂😂»
Джейми Каррагер пошутил над фанатами «Манчестер Юнайтед» после поражения от «Ливерпуля».
«МЮ» проиграл «Ливерпулю» (0:7) в 26-м туре АПЛ.
«Я с радостью приму извинения от фанатов «Юнайтед» за Лисандро Мартинеса. 7:0 😂😂😂», – написал экс-защитник мерсисайдцев в твиттере.
Напомним, Каррагер летом критиковал «МЮ» за трансфер аргентинского защитника.
«Проблема, с которой столкнулся Тен Хаг, − подписание контракта с Лисандро Мартинесом. Мы не должны слишком рано осуждать тренеров или игроков, но я убежден, что это не сработает.
Он невысокий для игры в четверке защитников. Может быть, он мог бы стать левым защитником, может быть, он мог бы играть в тройке защитников, но в четверке в команде АПЛ − нет», – говорил Каррагер.
Однако уже в феврале Джейми похвалил Мартинеса: «Он великолепен. Не думал, что кто-то настолько невысокий может справиться с игрой в АПЛ».
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тоже как и карра переобулся?
Ну и Энтони не тянет. Такой Коутиньо для бедных. Вроде скилы есть, но скорости вообще нет и он в итоге абсолютно бесполезен. Я в том плане что проблем много у МЮ и их надо будет срочно решать. 2 бездаря и куча блеклых игроков в основе это такое, а скамейка вообще мраковая
Эти же игроки неделю назад пропустили 5 от Реала на Энфилде
Говно случается
По его логике ван Дейк тогда не для лиги чемпионов.