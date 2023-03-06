Джейми Каррагер: «С радостью приму извинения от фанатов «МЮ» за Лисандро. 7:0 😂😂😂»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Джейми Каррагер премьер-лига Англия болельщики Лисандро Мартинес ахахаха Футбол

Джейми Каррагер пошутил над фанатами «Манчестер Юнайтед» после поражения от «Ливерпуля».

«МЮ» проиграл «Ливерпулю» (0:7) в 26-м туре АПЛ. 

«Я с радостью приму извинения от фанатов «Юнайтед» за Лисандро Мартинеса. 7:0 😂😂😂», – написал экс-защитник мерсисайдцев в твиттере.

Напомним, Каррагер летом критиковал «МЮ» за трансфер аргентинского защитника.

«Проблема, с которой столкнулся Тен Хаг, − подписание контракта с Лисандро Мартинесом. Мы не должны слишком рано осуждать тренеров или игроков, но я убежден, что это не сработает.

Он невысокий для игры в четверке защитников. Может быть, он мог бы стать левым защитником, может быть, он мог бы играть в тройке защитников, но в четверке в команде АПЛ − нет», – говорил Каррагер.

Однако уже в феврале Джейми похвалил Мартинеса: «Он великолепен. Не думал, что кто-то настолько невысокий может справиться с игрой в АПЛ».

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41 комментарий

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Red Line
Ответ Арман Мартиросян
Лучше бы верховые борьбы проиграл, там банально ссылались бы на рост. А тут Салах крутил его на сковородке, как хотел)
а иногда и не на сковородке крутил)
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S1rAlex
0трофейник, глянь в таблицу)) От 7:0 седому крышу унесло))
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kaviknat
Ответ ConorNite
Лучше тогда извинись за переобувание, ведь в Феврале хвалил. Просто флюгер
Специально нашел "Каррагер о Лисандро: «Он великолепен. Не думал, что кто-то настолько невысокий может справиться с игрой в АПЛ»"
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Angel LABRUNA
Ответ Gulom Azizkhujaev
Как будто не было понятно что на Катаре все аргентинцы были накачены допингом. Теперь вот вернулись в свой пешеходный режим.
А ты чем накачан, протухшим кумысом?
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Angel LABRUNA
Как будто один Лисандро виноват. Там все об----сь. Где была полузащита, которая позволяла расстреливать четверку дефов и вратаря как в тире.
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stif 95
просто в этой игре, у одной команды получилось все. у второй ничего. ЛФК, звери. но таков футбол, и такое случается
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Dm Kznts
Ответ llolishe
Семь извинений)
витька, ты почему от вопроса убегаешь?
тоже как и карра переобулся?
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jxmazefan
Ответ danilevich
Это просто недоразумение . Нельзя воспринимать этот результат как истинное положение команды . Как и ливеру не стоит слишком переоценивать этот результат.
Да почему нельзя? Я согласен, что в принципе МЮ не такая плохая команда, но с Шоу и вратарем что-то надо делать. Они уже не тянут АПЛ. Голландец в атаке это какая-то шутка. Плюс на замену выходили совсем бездари

Ну и Энтони не тянет. Такой Коутиньо для бедных. Вроде скилы есть, но скорости вообще нет и он в итоге абсолютно бесполезен. Я в том плане что проблем много у МЮ и их надо будет срочно решать. 2 бездаря и куча блеклых игроков в основе это такое, а скамейка вообще мраковая
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Buba
Хорошо переобувается на ходу.
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MUKHIT
Каррагера самого сколько раз накатывали, да и играл он в ливере середняке даже Эвертон чаще был выше в таблице в то время. Сам был защитником невысокого уровня, кроме ливера нигде не нужен был. Да и Ван Дейка тоже раскатывали немало. Пусть критика Личи будет единственной радостью для скаузеров в этом сезоне
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Игорь Климов
Ответ Gulom Azizkhujaev
Как будто не было понятно что на Катаре все аргентинцы были накачены допингом. Теперь вот вернулись в свой пешеходный режим.
Чего ты здесь несёшь?
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danilevich
Ответ jxmazefan
Я хз, просто тут всем так пофиг что именно от ливера пропустили. Представил что было бы, если бы Спартак так ЦСКА огрел или наоборот. Люди бы наверное бросили болеть за свой клуб на несколько месяцев. Наверное сказывается что клубы иностранные
Это просто недоразумение . Нельзя воспринимать этот результат как истинное положение команды . Как и ливеру не стоит слишком переоценивать этот результат.
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jxmazefan
Ответ danilevich
Та ладно Эти же игроки неделю назад пропустили 5 от Реала на Энфилде Говно случается
Я хз, просто тут всем так пофиг что именно от ливера пропустили. Представил что было бы, если бы Спартак так ЦСКА огрел или наоборот. Люди бы наверное бросили болеть за свой клуб на несколько месяцев. Наверное сказывается что клубы иностранные
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danilevich
Ответ jxmazefan
7-0 провальный? 3-0 было бы провально. Скорее "поучавствовал в худшем матче МЮ в истории"
Та ладно
Эти же игроки неделю назад пропустили 5 от Реала на Энфилде
Говно случается
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llolishe
Семь извинений)
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jxmazefan
Ответ Isa Babaev
Вчера он провалил в ситуации с Салахом не из за роста
а с уругвайцем из-за роста
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jxmazefan
Ответ Football Forever
Один провальный матч и всë, человек не для АПЛ. По его логике ван Дейк тогда не для лиги чемпионов.
7-0 провальный? 3-0 было бы провально. Скорее "поучавствовал в худшем матче МЮ в истории"
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Gulom Azizkhujaev
Как будто не было понятно что на Катаре все аргентинцы были накачены допингом. Теперь вот вернулись в свой пешеходный режим.
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za_vsu_xypmy
он же кстати спас в первом тайме, когда дарвин прострел замыкал он очень круто ногу выставил и не дал пробить по воротом. с де хеей в воротах точно был бы гол
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Антон Щетинин
Вся команда вчера обосралась,не один Лисандро.
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fellx
Ответ Мукунку хороший
Ну посмотрим где Ливер окажется по итогу.. Если в 4- ке.. честь и хвала.. ну а если в 8-ке.. Этого и следовало ожидать..
Абсолютно всё равно где окажется Ливерпул. Ведь команда пересраивается?) Или эти слова только 7 хагу можно принимать?)))
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-4
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fellx
Ответ Арман Мартиросян
Лучше бы верховые борьбы проиграл, там банально ссылались бы на рост. А тут Салах крутил его на сковородке, как хотел)
Научился у Магуайера no-look defense))
+3
-1
+2
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Isa Babaev
Вчера он провалил в ситуации с Салахом не из за роста
+1
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Денис Давыдов
Карра опять куда-то лезет, за собой лучше следил бы 😂
+1
-1
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Football Forever
Один провальный матч и всë, человек не для АПЛ.
По его логике ван Дейк тогда не для лиги чемпионов.
+39
-4
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