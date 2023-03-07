До 0:7 у игроков «МЮ» росло ощущение, что борьба за победу в АПЛ – подлинная цель в этом сезоне

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Эрик тен Хаг Футбол

В «Манчестер Юнайтед» до 0:7 от «Ливерпуля» думали о победе в АПЛ.

Как пишет Daily Mail, Эрик тен Хаг пресекал все разговоры о квадрупле, но среди игроков «Манчестер Юнайтед» росло ощущение, что победа в АПЛ – подлинная цель клуба в этом сезоне.

В чате игроков в WhatsApp обсуждалась перспектива сокращения отставания от «Арсенала» и «Манчестер Сити», которые занимают первые два места в таблице АПЛ.

Тен Хаг после 0:7 заставил игроков «МЮ» сидеть в тишине и слушать празднования «Ливерпуля»

Тен Хаг после 0:7 показал игрокам «МЮ» отрывки игры с «Ливерпулем», чтобы разозлить их. Его беспокоит ментальное состояние команды

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27 комментариев

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TheFrosty
Идея квадрупла уничтожила не одно царство...
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exshepardjack
Ответ Makmerfi
Когда у соперника из первых двух ударов два влетает, такое может случиться. Это некая яма после кубка, эйфория. Жаль, что оказались портовые , но в целом холодный душ очень своевременный и возвращающий на рабочий путь. И да, эти всего лишь одна игра. Важная, но все же одна. Думаю, в этом сезоне, это будет единственная радость у любителей клопов и ливерной колбасы.
думаю ливерная колбаса обойдет вас в таблице)
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DAVID19-91
Ответ Владимир Владимир
Бывает такое, что команда разваливается во время игры, тем более у них вместе только первый сезон. Счёт слишком крупный, но он не обнулит большую работу, которую проделывает клуб. Не вижу проблемы никакой - это отдельная игра, а не весь сезон. Но бороться за титул, естественно, это почти невозможно.
Не понимаю противников Тен Хага. У него нет полноценного сезона, конфликт с Роналду, до него никто и близко внятной игры не показывал
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Makmerfi
Ответ rcbkz6mrtd
Ощущение росло у всех болельщиков МЮ, а сейчас в глазах недоумение, как можно было так влететь исходя из результатов последних игр последних месяцев! Как ?
Когда у соперника из первых двух ударов два влетает, такое может случиться. Это некая яма после кубка, эйфория. Жаль, что оказались портовые , но в целом холодный душ очень своевременный и возвращающий на рабочий путь. И да, эти всего лишь одна игра. Важная, но все же одна. Думаю, в этом сезоне, это будет единственная радость у любителей клопов и ливерной колбасы.
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mr kovalsky
Ответ Niko [Ars]
В погоне за квадруплом рискуешь получить за...л 😁
И 14 очков до лидера лиги
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Axl_rose
Роналду наконец-то, с чувством облегчения, выйдет из чата.
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Wekil Halylow
Ответ Okazaki
0:1 - играем дальше 0:2 - продолжаем 0:3 - так даже интереснее отыгрываться 0:4 - сравняем сейчас 0:5 - сколько времени осталось 0:6 - растёт уверенность на победу с АПЛ 0:7 - You’ll Never Walk Alone
После 0:2 муму обассался
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Иван Иванов
Тен хага взяли из теплой ванны ,коим был Аякс и поставили под холодный душ - это АПЛ .
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Владимир Владимир
Ответ fellx
Всё уже, успокойтесь) Мы уже поняли что это лишь один матч, и ваш кумир тренер тут ни при чем) После Бетиса поболтаем
Мне параллельно на Тен Хага и МЮ :)
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red hikkikomori
Ответ Денис Бояров
Вот это инсайд
Дед инсайд
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гилберт
О-7 это даже не теннис, это круче!
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rcbkz6mrtd
Ощущение росло у всех болельщиков МЮ, а сейчас в глазах недоумение, как можно было так влететь исходя из результатов последних игр последних месяцев! Как ?
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emptinesspetr
Еще ничего не потеряно.
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fellx
Ответ Владимир Владимир
Бывает такое, что команда разваливается во время игры, тем более у них вместе только первый сезон. Счёт слишком крупный, но он не обнулит большую работу, которую проделывает клуб. Не вижу проблемы никакой - это отдельная игра, а не весь сезон. Но бороться за титул, естественно, это почти невозможно.
Всё уже, успокойтесь) Мы уже поняли что это лишь один матч, и ваш кумир тренер тут ни при чем) После Бетиса поболтаем
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-8
-8
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Okazaki
0:1 - играем дальше
0:2 - продолжаем
0:3 - так даже интереснее отыгрываться
0:4 - сравняем сейчас
0:5 - сколько времени осталось
0:6 - растёт уверенность на победу с АПЛ
0:7 - You’ll Never Walk Alone
+8
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+7
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CriminalJoint62
Все еще возможно, сейчас Сити проиграет пару матчей, а там и Арсенал не за горами
+1
-1
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Born is the King
Подлинная цель Мю не дать Ливеру забить 10 ,как бы сказал Серхио Макваер
+4
-2
+2
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DolJun
так вот с каким ментальным состоянием своих игроков 7хаг решил бороться)
+5
-1
+4
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City 100 points
Вот что делают постоянные отскоки, поверили в себя, пр игре стандартное 5-6 место потолок.
+9
-6
+3
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Теннисный абсолют
Теперь у маню новая задача - завершить сезон с положительной разницей забитых и пропущенных.
Будет непросто, но думаю они справятся :))
+9
-4
+5
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Jaxongir Shodiev
Последние новости про МЮ все больше напоминают какой-то фанфик про нежных дьяволят
+3
-2
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Niko [Ars]
В погоне за квадруплом рискуешь получить за...л 😁
+28
-2
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Денис Бояров
Вот это инсайд
+1
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Mega-Torres
Но, как говорится семь раз отмерь…..ну, а дальше вы знаете)
+1
-1
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Давид Agabekyan
В чате МЮ нет Тен Хага, или это чат, чтобы писать как Тен Хаг надоел?
+7
-1
+6
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