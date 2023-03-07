До 0:7 у игроков «МЮ» росло ощущение, что борьба за победу в АПЛ – подлинная цель в этом сезоне
В «Манчестер Юнайтед» до 0:7 от «Ливерпуля» думали о победе в АПЛ.
Как пишет Daily Mail, Эрик тен Хаг пресекал все разговоры о квадрупле, но среди игроков «Манчестер Юнайтед» росло ощущение, что победа в АПЛ – подлинная цель клуба в этом сезоне.
В чате игроков в WhatsApp обсуждалась перспектива сокращения отставания от «Арсенала» и «Манчестер Сити», которые занимают первые два места в таблице АПЛ.
Тен Хаг после 0:7 заставил игроков «МЮ» сидеть в тишине и слушать празднования «Ливерпуля»
Тен Хаг после 0:7 показал игрокам «МЮ» отрывки игры с «Ливерпулем», чтобы разозлить их. Его беспокоит ментальное состояние команды
0:2 - продолжаем
0:3 - так даже интереснее отыгрываться
0:4 - сравняем сейчас
0:5 - сколько времени осталось
0:6 - растёт уверенность на победу с АПЛ
0:7 - You’ll Never Walk Alone
Будет непросто, но думаю они справятся :))