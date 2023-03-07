До 0:7 у игроков «МЮ» росло ощущение, что борьба за победу в АПЛ – подлинная цель в этом сезоне

В « » до 0:7 от «Ливерпуля» думали о победе в АПЛ.

Как пишет Daily Mail, пресекал все разговоры о квадрупле, но среди игроков «Манчестер Юнайтед» росло ощущение, что победа в АПЛ – подлинная цель клуба в этом сезоне.

В чате игроков в WhatsApp обсуждалась перспектива сокращения отставания от « » и « », которые занимают первые два места в таблице АПЛ.

Тен Хаг после 0:7 заставил игроков «МЮ» сидеть в тишине и слушать празднования «Ливерпуля»

Тен Хаг после 0:7 показал игрокам «МЮ» отрывки игры с «Ливерпулем», чтобы разозлить их. Его беспокоит ментальное состояние команды