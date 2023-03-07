Тен Хаг после 0:7 показал игрокам «МЮ» отрывки игры с «Ливерпулем», чтобы разозлить их. Его беспокоит ментальное состояние команды
Эрик тен Хаг беспокоится о психологическом состоянии игроков «МЮ» после 0:7 от «Ливерпуля».
Как пишет Daily Mail со ссылкой на свой источник, на следующий день после разгрома тренер показал игрокам «Манчестер Юнайтед» отрывки матча с «Ливерпулем», чтобы «разолить их». Полностью игру не пересматривали.
Тен Хаг провел короткий разговор с игроками, но не обвинял их ни в чем в ходе общения. Главной темой беседы было восстановление. «Случившееся не разрушило ту хорошую работу, что мы проделали в этом сезоне», – таким был посыл обращения тен Хага.
Эрик сказал, что игроки «МЮ» должны быть «голодны», чтобы исправить ситуацию. Также тренер говорил, как важно избежать подавленного состояния и не потерять уверенность в себе.
Сейчас важнейшую роль для тен Хага играет психологическое состояние игроков после столь болезненного поражения. При этом реакция тренера на 0:4 от «Брентфорда» на старте сезона была совершенно иной. Тогда тен Хаг в выходной заставил игроков пробежать 13,8 км – на столько «Брентфорд» перебегал «МЮ» в том матче.
В игре с «Ливерпулем» игроки «Юнайтед» пробежали 99,01 км, и это худший показатель команды с того самого матча с «Брентфордом», но на этот раз во внимание был принят контекст сезона – команда только что провела финал Кубка лиги против «Ньюкасла» и матч Кубка Англии против «Вест Хэма». Тен Хаг очень хорошо понимает, что игроки чувствуют усталость из-за крайне плотного графика.
Ранее стало известно, что после 0:7 тен Хаг заставил игроков «МЮ» сидеть в тишине в раздевалке и слушать празднования «Ливерпуля». Daily Mail подтверждает эту информацию.
главным зачинщиком все таки вирус был и примкнувший к нему танцор лингард, плюс кипер хендерсон.
это в своё время ещё рангник вычислил.
Вроде от всех избавились, кто ещё?
Судьба знает кому что нужно. Колхозному середняку достаточно обыграть в дерби соперника 7-0 подумала Судьба и Вселенная))
Футболисты получают большие деньги не чтобы жаловаться на усталость
А МЮ берет трофеи + финиширует в зоне ЛЧ. Меня устраивает такое развитие событий 😄
МЮ 1-6 ТТХ