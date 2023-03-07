Тен Хаг после 0:7 показал игрокам «МЮ» отрывки игры с «Ливерпулем», чтобы разозлить их. Его беспокоит ментальное состояние команды

Эрик тен Хаг беспокоится о психологическом состоянии игроков «МЮ» после 0:7 от «Ливерпуля».

Как пишет Daily Mail со ссылкой на свой источник, на следующий день после разгрома тренер показал игрокам « » отрывки матча с «Ливерпулем», чтобы «разолить их». Полностью игру не пересматривали.

Тен Хаг провел короткий разговор с игроками, но не обвинял их ни в чем в ходе общения. Главной темой беседы было восстановление. «Случившееся не разрушило ту хорошую работу, что мы проделали в этом сезоне», – таким был посыл обращения тен Хага.

Эрик сказал, что игроки «МЮ» должны быть «голодны», чтобы исправить ситуацию. Также тренер говорил, как важно избежать подавленного состояния и не потерять уверенность в себе.

Сейчас важнейшую роль для тен Хага играет психологическое состояние игроков после столь болезненного поражения. При этом реакция тренера на 0:4 от «Брентфорда» на старте сезона была совершенно иной. Тогда тен Хаг в выходной заставил игроков пробежать 13,8 км – на столько «Брентфорд» перебегал «МЮ» в том матче.

В игре с « » игроки «Юнайтед» пробежали 99,01 км, и это худший показатель команды с того самого матча с «Брентфордом», но на этот раз во внимание был принят контекст сезона – команда только что провела финал Кубка лиги против «Ньюкасла» и матч Кубка Англии против «Вест Хэма». Тен Хаг очень хорошо понимает, что игроки чувствуют усталость из-за крайне плотного графика.

Ранее стало известно, что после 0:7 тен Хаг заставил игроков «МЮ» сидеть в тишине в раздевалке и слушать празднования «Ливерпуля». Daily Mail подтверждает эту информацию.

7:0 «Ливерпуля» и «МЮ». Что это было?