Тен Хаг после 0:7 показал игрокам «МЮ» отрывки игры с «Ливерпулем», чтобы разозлить их. Его беспокоит ментальное состояние команды

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг беспокоится о психологическом состоянии игроков «МЮ» после 0:7 от «Ливерпуля».

Как пишет Daily Mail со ссылкой на свой источник, на следующий день после разгрома тренер показал игрокам «Манчестер Юнайтед» отрывки матча с «Ливерпулем», чтобы «разолить их». Полностью игру не пересматривали.

Тен Хаг провел короткий разговор с игроками, но не обвинял их ни в чем в ходе общения. Главной темой беседы было восстановление. «Случившееся не разрушило ту хорошую работу, что мы проделали в этом сезоне», – таким был посыл обращения тен Хага.

Эрик сказал, что игроки «МЮ» должны быть «голодны», чтобы исправить ситуацию. Также тренер говорил, как важно избежать подавленного состояния и не потерять уверенность в себе. 

Сейчас важнейшую роль для тен Хага играет психологическое состояние игроков после столь болезненного поражения. При этом реакция тренера на 0:4 от «Брентфорда» на старте сезона была совершенно иной. Тогда тен Хаг в выходной заставил игроков пробежать 13,8 км – на столько «Брентфорд» перебегал «МЮ» в том матче.

В игре с «Ливерпулем» игроки «Юнайтед» пробежали 99,01 км, и это худший показатель команды с того самого матча с «Брентфордом», но на этот раз во внимание был принят контекст сезона – команда только что провела финал Кубка лиги против «Ньюкасла» и матч Кубка Англии против «Вест Хэма». Тен Хаг очень хорошо понимает, что игроки чувствуют усталость из-за крайне плотного графика.

Ранее стало известно, что после 0:7 тен Хаг заставил игроков «МЮ» сидеть в тишине в раздевалке и слушать празднования «Ливерпуля». Daily Mail подтверждает эту информацию.

7:0 «Ливерпуля» и «МЮ». Что это было?

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52 комментария

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Dm Kznts
Ответ DolJun
кстати? ты думаешь твой вопрос кстати?) у поттера, к счастью, не было похожих деклассирований. но если тебе интересно развить эту тему - можем сегодня в профильной ветке лч обсудить.
да угомонись. всё равно ведь спрошу. ответить и тут можешь
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JBa
Ответ llolishe
Тен Хааг и Порнхаб заключили контракт на 7 лет
мда, народ на спортсе не эволюционирует от слова совсем. что 5 лет назад плюсовали, то и сейчас продолжают
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Dm Kznts
Ответ llolishe
Выбираем самую нелепую отмазку глоров МЮ Усталость(все устают) Лучше один раз так чем 7 раз по 1-0 (а кто сказал один раз?) Мы все еще в ЛЕ-Так там еще много кто играет Астан Виллу помните(в тот же же Тоттенхэм 6-1 грохную МЮшку на Олд Траффорде)
посчитай на сколько матчей больше сыграли мю по сравнению с ливерными в январе-феврале
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DolJun
Ответ Dm Kznts
кстати должун, а как поттер пенсов мотивирует после поражений?
кстати? ты думаешь твой вопрос кстати?) у поттера, к счастью, не было похожих деклассирований. но если тебе интересно развить эту тему - можем сегодня в профильной ветке лч обсудить.
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Dm Kznts
Ответ llolishe
Игроки МЮ не могут зайти в клубный музей ибо паутины там настолько много что невозможно открыть дверь
вон трофей поставили недавно
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Dm Kznts
Ответ tackle by Moore
Единственное, что может воздействовать на этих миллионеров в ламборджини - это драконовские штрафы. За каждое недобегание, каждую потерю у своих ворот, каждый безадресный навес. Деньги - это единственное, что их волнует. А все эти моральные увещевания и призывы к совести для игроков, которые за последние год имели такие поражения как 0-5, 0-4 и 0-7 от ливера, 3-6 от Ман Сити, несколько 0-4 от Брайтона, Брентфорда и Эвертона вообще пофигу. И не таких авторитетов как Тен Хаг сливали, при этом главные зачинщики по прежнему неприкасаемые коровы в клубе. Каждый раз обещают сделать выводы и вернуться сильнее и каждый раз мы видим это безволие ставшее легендой
хм
главным зачинщиком все таки вирус был и примкнувший к нему танцор лингард, плюс кипер хендерсон.
это в своё время ещё рангник вычислил.
Вроде от всех избавились, кто ещё?
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Dm Kznts
Ответ DolJun
лол 7 хаг: "меня беспокоит ментальное состояние команды, что же сделать? хм, идея! надо показать им видео травмирующего опыта, которое к этому состоянию привело!"
кстати должун, а как поттер пенсов мотивирует после поражений?
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deadjoker
Что-то перегибает чувак несколько. Ну влетели и влетели, разбери проблемы и идите дальше.
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Трент 66
Ответ Pok_Toholo
Любой клуб рано или поздно всех победит. Вопрос за сколько лет
не факт, многие топы прошлого сгинули.
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Barcelona still waiting for the corner
Эти отрывки как можно быстрее нужно забыть и идти дальше, а он их мурыжит... Вот это подход у тренера!
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Александр Калашников
Это жёстко. Я всегда по 10 раз пересматривал обзоры игр Юнайтед. В этот раз тоже собирался смотреть, но никак не смог досмотреть. Мне так больно смотреть, игрокам должно быть ещё хуже
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Лёха Жданчик
Ответ tackle by Moore
Единственное, что может воздействовать на этих миллионеров в ламборджини - это драконовские штрафы. За каждое недобегание, каждую потерю у своих ворот, каждый безадресный навес. Деньги - это единственное, что их волнует. А все эти моральные увещевания и призывы к совести для игроков, которые за последние год имели такие поражения как 0-5, 0-4 и 0-7 от ливера, 3-6 от Ман Сити, несколько 0-4 от Брайтона, Брентфорда и Эвертона вообще пофигу. И не таких авторитетов как Тен Хаг сливали, при этом главные зачинщики по прежнему неприкасаемые коровы в клубе. Каждый раз обещают сделать выводы и вернуться сильнее и каждый раз мы видим это безволие ставшее легендой
Да правильно надо палец на руке отрезать за каждый проигранный матч...брать в заложники жен матерей и насиловать каждый раз когда они проиграют!! Какие еще будут методы? Ало!!! Потеряли 3 очка!!!
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Aibek Zhaparov
Ответ llolishe
Устают все Футболисты получают большие деньги не чтобы жаловаться на усталость
А почему тогда середняк Ливерпуль вылетел из всех кубков? Им плохо платят?
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BARCLAYS
Ответ Aibek Zhaparov
Хотели квадропул, а получили 7-0 над МЮ. И штаны полные радости. Судьба знает кому что нужно. Колхозному середняку достаточно обыграть в дерби соперника 7-0 подумала Судьба и Вселенная))
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Aibek Zhaparov
Ответ llolishe
МК ДОНС 4-0МЮ МЮ 1-6 ТТХ
Астон-Вилла 7-2 праймовый Ливерпулька
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Иван Лапин
Тен хаг аут
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Aibek Zhaparov
Хотели квадропул, а получили 7-0 над МЮ. И штаны полные радости.

Судьба знает кому что нужно. Колхозному середняку достаточно обыграть в дерби соперника 7-0 подумала Судьба и Вселенная))
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llolishe
Ответ Aibek Zhaparov
С чего ты взял что "усталость" это нелепая отмазка? Ты за компьютерной игрой следишь или все таки за спортом, где люди бегают?
Устают все

Футболисты получают большие деньги не чтобы жаловаться на усталость
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Aibek Zhaparov
Я как понял колхозного середняка Ливерпуль устраивает этот сезон? Тогда пусть финиширует вне зоны ЛЧ.

А МЮ берет трофеи + финиширует в зоне ЛЧ. Меня устраивает такое развитие событий 😄
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kaviknat
Ответ llolishe
Игроки МЮ не могут зайти в клубный музей ибо паутины там настолько много что невозможно открыть дверь
Да ну разница не настолько большая в количестве трофеев, что бы думать о паутине.
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Трусики Бочкаревой
Тен Хан после 0:7 показал игрокам «МЮ» отрывки 7:0 Ливерпуля и спартака, чтобы добить их окончательно
+1
-1
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piper65
Психология - это важно, без вопросов. Но и играть в 4х (ок, теперь в оставшихся 3х) турнирах почти без ротации невозможно. Когда команда не бежит, она или не хочет, или не понимает, или не может. Мне кажется, последнее мы наблюдали в воскресенье. Ливер был свежее, агрессивнее, резче - посмотрите на статистику по подборам!
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Aibek Zhaparov
Ответ llolishe
Выбираем самую нелепую отмазку глоров МЮ Усталость(все устают) Лучше один раз так чем 7 раз по 1-0 (а кто сказал один раз?) Мы все еще в ЛЕ-Так там еще много кто играет Астан Виллу помните(в тот же же Тоттенхэм 6-1 грохную МЮшку на Олд Траффорде)
С чего ты взял что "усталость" это нелепая отмазка? Ты за компьютерной игрой следишь или все таки за спортом, где люди бегают?
+2
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DolJun
Ответ vjp6cmm2f9
Комментарий удален модератором
что?
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-2
-2
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llolishe
Ответ Aibek Zhaparov
Астон-Вилла и Реал заключили контракт с Ливерпульской блондинкой из среднего класса
МК ДОНС 4-0МЮ
МЮ 1-6 ТТХ
+1
-1
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