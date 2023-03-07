Луи Саа: «Уход Роналду ознаменовал новое начало для «МЮ». Но когда я вижу 0:7 от «Ливерпуля», думаю, что Криштиану мог бы помочь»
Луи Саа считает, что Криштиану Роналду помог бы «Манчестер Юнайтед» избежать разгрома от «Ливерпуля».
Манкунианцы потерпели поражение со счетом 0:7 в 26-м туре АПЛ.
«Уход Роналду ознаменовал новое начало для «Юнайтед», и это дало Тен Хагу работать с чистого листа, что позволило ему сформировать в клубе менталитет победителя.
Теперь, когда настрой клуба улучшился, я думаю, что у них все было бы еще лучше, если бы Криштиану был у них в атаке. Конечно, трудно сказать наверняка, но когда я вижу, как «Юнайтед» проигрывает «Ливерпулю» со счетом 0:7, я могу только думать, что Криштиану мог бы помочь.
При всем уважении к наследию Криштиану и его послужному списку в «Юнайтед», который более или менее говорит сам за себя, нельзя игнорировать значительные изменения в форме «Юнайтед» с тех пор, как Роналду ушел. Но в то же время Эрику тен Хагу пришлось столкнуться с очень сложной ситуацией по прибытии в «Манчестер Юнайтед», и все шло не очень хорошо. Но я думаю, что это не из-за Криштиану, а из-за менталитета других игроков.
При правильной коммуникации, правильном уровне уважения, возможно, можно было бы найти компромисс, но он [Роналду] все равно внес свой вклад в возрождение «Манчестер Юнайтед» тем влиянием, которое он оказывал на окружающих его игроков. Он придал уверенности и дал игрокам свободу самовыражения, что стало важным фактором улучшения «Юнайтед» в этом сезоне», – сказал бывший форвард «Манчестер Юнайтед».
Там побольше число у Ливерпуля должно быть
Касательно матча с Ливерпулем Роналду 7 бы не забил, какой тогда смысл об этом думать. Он играет в другой команде, у Манчестера свой путь.