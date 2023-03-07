Луи Саа: «Уход Роналду ознаменовал новое начало для «МЮ». Но когда я вижу 0:7 от «Ливерпуля», думаю, что Криштиану мог бы помочь»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Луи Саа Ливерпуль премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Эрик тен Хаг Футбол

Луи Саа считает, что Криштиану Роналду помог бы «Манчестер Юнайтед» избежать разгрома от «Ливерпуля».

Манкунианцы потерпели поражение со счетом 0:7 в 26-м туре АПЛ

«Уход Роналду ознаменовал новое начало для «Юнайтед», и это дало Тен Хагу работать с чистого листа, что позволило ему сформировать в клубе менталитет победителя.

Теперь, когда настрой клуба улучшился, я думаю, что у них все было бы еще лучше, если бы Криштиану был у них в атаке. Конечно, трудно сказать наверняка, но когда я вижу, как «Юнайтед» проигрывает «Ливерпулю» со счетом 0:7, я могу только думать, что Криштиану мог бы помочь.

При всем уважении к наследию Криштиану и его послужному списку в «Юнайтед», который более или менее говорит сам за себя, нельзя игнорировать значительные изменения в форме «Юнайтед» с тех пор, как Роналду ушел. Но в то же время Эрику тен Хагу пришлось столкнуться с очень сложной ситуацией по прибытии в «Манчестер Юнайтед», и все шло не очень хорошо. Но я думаю, что это не из-за Криштиану, а из-за менталитета других игроков.

При правильной коммуникации, правильном уровне уважения, возможно, можно было бы найти компромисс, но он [Роналду] все равно внес свой вклад в возрождение «Манчестер Юнайтед» тем влиянием, которое он оказывал на окружающих его игроков. Он придал уверенности и дал игрокам свободу самовыражения, что стало важным фактором улучшения «Юнайтед» в этом сезоне», – сказал бывший форвард «Манчестер Юнайтед».

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48 комментариев

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Совесть Черданцева
С Роном счёт был бы не 0:7
Там побольше число у Ливерпуля должно быть
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Artūras Grigas
Ответ rcbkz6mrtd
Роналду обладатель практически всех возможных трофее в футболе, 37 лет, амбиции есть, желания делать черновую работу нет. Посмотрите на ПСЖ Месси , Мбапе, Неймар в защите не участвуют и ничего. Тен Хаг видит иначе,пришел в команду и хочет дать результат, вся команда работает на победу и в атаке и в защите. Криштиану понять можно, выиграл много, личные трофеи взял все, хочет доигрывать в команде с которой он стал звездой. Не сошлись во взглядах так бывает, просто разойтись красиво не получилось к сожалению. Касательно матча с Ливерпулем Роналду 7 бы не забил, какой тогда смысл об этом думать. Он играет в другой команде, у Манчестера свой путь.
Может подскажешь - когда португальский клоун стал чемпионом мира?
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Pb-SE
Попросил бы пару голов из 7 пропущенных переписать на автогол от себя.
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Мужанов Дмитрий Александрович
С ним возможно таких матчей было бы больше
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Yan Cloud
Что за бредятину несут, вроде бы умные люди а на деле мрак. Он что забыл матч с Ливерпулем вначале сезона, там Кр истерил хуже Бруно. А с Сити вообще уехал в португалию
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Albert58
Новое начало, теперь через игру по 0:7.
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rcbkz6mrtd
Роналду обладатель практически всех возможных трофее в футболе, 37 лет, амбиции есть, желания делать черновую работу нет. Посмотрите на ПСЖ Месси , Мбапе, Неймар в защите не участвуют и ничего. Тен Хаг видит иначе,пришел в команду и хочет дать результат, вся команда работает на победу и в атаке и в защите. Криштиану понять можно, выиграл много, личные трофеи взял все, хочет доигрывать в команде с которой он стал звездой. Не сошлись во взглядах так бывает, просто разойтись красиво не получилось к сожалению.
Касательно матча с Ливерпулем Роналду 7 бы не забил, какой тогда смысл об этом думать. Он играет в другой команде, у Манчестера свой путь.
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brt202
"Но когда я вижу 0:7 от «Ливерпуля», думаю, что Криштиану мог бы помочь" Ливерпулю забить еще пару голов.
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Абдул Абакаев
Ответ blaugrano
Не дал бы забить семь.
мадридская классика
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Александра Александрова
Чем ?) опустить на 6 место обратно в лигу Европы ?) меньше забить , больше пропустить и вечно истерить ?))
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ArtBro
Если бы Роналду уходил и возвращался через тоннель после каждого пропущенного гола, то мог бы развить сквозняк.
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S H A R K
При 11vs11 Мю проиграл 7-0, то при 10vs11 проиграл бы 9-0))
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kokakoka
А там, где без него была серия из 22 матчей и всего одного поражения - он мог бы помешать
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7zw8np6khq
Ну да ,при нем всего пятерка была.И все таки это был Олд Траффорд к тому же.
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Muhammad Juraev
С ним атмосфера в раздевалке была бы парщивой, постоянные недовольства и давление и таких результатов как сейчас не было бы!
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lizarazu
Не улучшился бы настрой будь CR в команде, Луи, прекрати.
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NartApsua
Да, особенно в обороне..
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Ман Сити
Победы маню были с голами с офсайдов, как были они средняком так и остались и с Рональду и без.
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Minuvert
7 раз мог штрафной с центра поля пробить
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Philadelphia51
Ответ Alexandr Sokolov
Ну забил бы он один допустим теоретически и чего?
7-1 , и че ?
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ЭЗИК
Думаю если бы Криштиано сидел на скамейке запасных в том матче счёт был бы 7-3
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хавбек+
пока Рон был на банке все хотели выделиться перед 7хагом, теперь нет раздражителя можно расслабится
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Football Forever
Согласен, проиграли бы 7:1. Но в предыдущих 15 матчах, выиграли бы раза 4.
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#SharkTeam
Ответ AnMe
Мотивацией тут не поможешь Тут нужна нормальная игра и система определения под каждую команду А такие проигрыши - нормальное явление в футболе, каждому проходилось через это проходить За МЮ никогда не болел, но желаю им вернуться сильнее, ну и терпение фанатам, всякие «д….» любят такими фактами ущемлять Тима
такие влеты невозможны если не опускать руки. Тем более что влетела команда, которая выше в таблице. С каких пор такие проигрыши нормальны в матчах, где не команды с разных полюсов играют?
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Фут.Боль
Ответ AnMe
Мотивацией тут не поможешь Тут нужна нормальная игра и система определения под каждую команду А такие проигрыши - нормальное явление в футболе, каждому проходилось через это проходить За МЮ никогда не болел, но желаю им вернуться сильнее, ну и терпение фанатам, всякие «д….» любят такими фактами ущемлять Тима
Ну 0-7 это не очень нормально для такого клуба как МЮ. Самое крупное поражение за всю историю выступлений в АПЛ.
+2
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