Луи Саа считает, что помог бы «Манчестер Юнайтед» избежать разгрома от « ».

Манкунианцы потерпели поражение со счетом 0:7 в 26-м туре .

«Уход Роналду ознаменовал новое начало для «Юнайтед», и это дало Тен Хагу работать с чистого листа, что позволило ему сформировать в клубе менталитет победителя.

Теперь, когда настрой клуба улучшился, я думаю, что у них все было бы еще лучше, если бы Криштиану был у них в атаке. Конечно, трудно сказать наверняка, но когда я вижу, как «Юнайтед» проигрывает «Ливерпулю» со счетом 0:7, я могу только думать, что Криштиану мог бы помочь.

При всем уважении к наследию Криштиану и его послужному списку в «Юнайтед», который более или менее говорит сам за себя, нельзя игнорировать значительные изменения в форме «Юнайтед» с тех пор, как Роналду ушел. Но в то же время тен Хагу пришлось столкнуться с очень сложной ситуацией по прибытии в «Манчестер Юнайтед», и все шло не очень хорошо. Но я думаю, что это не из-за Криштиану, а из-за менталитета других игроков.

При правильной коммуникации, правильном уровне уважения, возможно, можно было бы найти компромисс, но он [Роналду] все равно внес свой вклад в возрождение «Манчестер Юнайтед» тем влиянием, которое он оказывал на окружающих его игроков. Он придал уверенности и дал игрокам свободу самовыражения, что стало важным фактором улучшения «Юнайтед» в этом сезоне», – сказал бывший форвард « ».