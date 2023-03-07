Тен Хаг после 0:7 заставил игроков «МЮ» сидеть в тишине и слушать празднования «Ливерпуля» (Mirror)

Теги Манчестер Юнайтед Энфилд Ливерпуль премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг после 0:7 заставил игроков «Ман Юнайтед» слушать празднования «Ливерпуля».

Как пишет Mirror, главный тренер «Ман Юнайтед» после поражения заставил игроков молча сидеть в раздевалке и слушать празднования футболистов и фанатов «Ливерпуля». Тен Хаг сказал игрокам использовать это как мотивацию больше никогда не допускать столь безвольных поражений.

После этого тен Хаг жестко раскритиковал игроков «Манчестер Юнайтед». Он сказал, что им повезло возвращаться со стадиона на клубном автобусе, а не с разъяренными болельщиками, которые заплатили деньги, чтобы посмотреть на их безвольную игру.

На следующий день после матча тен Хаг приехал на базу «Манчестер Юнайтед» в 7 утра. Его штаб и игроки прибыли в тренировочный комплекс в 9 утра. «Тен Хаг был, очевидно, очень зол. Он сказал, что отправит их всех в U21, если что-то подобное повторится еще раз», – сказал источник в «МЮ».

Кроме того, тен Хаг сказал игрокам, что их ждут дополнительные занятия со спортивным психологом.

«Тен Хаг не хочет, чтобы игроки возвращались к неудачам прошлого сезона. Поэтому он хочет, чтобы они больше работали со спортивным психологом», – добавил источник в «МЮ».

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60 комментариев

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Заяцволк
Ответ BZB
Тен Хаг и сам заносился перед матчем, надеюсь он тоже слушал.
Дома жена Тен Хага заставила его слушать Пирса Моргана
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Усатый КозлоБык ©
Ответ Лёха Жданчик
ТенХагу надо придумать что-то на подобии Фергюновского фена
Голландский штурвал?😂😂
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Hedgehog1301
Он что в детском саду работал до этого? Что за способ воспитания: посидите и подумайте о своем поведении. Для кого-то возможно это будет хорошей мотивацией, а для кого-то может оказаться триггером, или демотивирующим фактором
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xandpa
Нафига так психику засирать? Не понимаю
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red hikkikomori
Ответ Stannis_Baratheon
Персофан Роналду Феликс в новостях про Тен Хага уже ноет😂😂😂
ахах, база)
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Stannis_Baratheon
Ответ Sul Abd
Просто Севен Хаг не больше или де Агент 007 ;)
не бомби ты так, персофан Роналду
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Sul Abd
Ответ Stannis_Baratheon
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Просто Севен Хаг не больше или де Агент 007 ;)
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MARELLE CLOTHES
Ответ Stivi M.D.
Этот мужик настоящий кремень, повезло МЮ с тренером объективно. Видно что человек приехал работать, а не получать зарплату
Помню у Сульшера был финансовый скандал,он много денег выводил,но вроде все утихло
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Stannis_Baratheon
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bulldozer
Наверное, кто-то слишком радовался после победы над Барселоной ;)
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Торт Спартак
Сидели-то хотя бы в полтора, или на креселках?
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Stivi M.D.
Этот мужик настоящий кремень, повезло МЮ с тренером объективно. Видно что человек приехал работать, а не получать зарплату
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Stannis_Baratheon
Ответ lyublyu Costornaya
да никто этого тренера не уважает, биться за него никто не будет. как можно биться за тренера,который вегорста и других поленьев подтягивает из эредивизи
откуда тебе знать уважают его или нет? Если тебя никто не уважает, не надо думать про других тоже так.
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Stannis_Baratheon
такое поражение Маню это праздник для персофанов Роналду 😂😂😂
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lyublyu Costornaya
Ответ dimkaa1
Сколько работ уже сменили исходя из этой логики?
мне работать не нужно, а тот кто плохо работает, должен быть уволен или сам уволиться
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ОЛЛС1911
Всех их надо было поставить коленями на горох носом в угол.
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Мукунку хороший
Толку было бы больше,если бы в паб Ливера завёз бы всю команду.. и закрыл на часок..
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dimkaa1
Ответ lyublyu Costornaya
не держался бы за место, после 7-0 в отставку подал
Сколько работ уже сменили исходя из этой логики?
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lyublyu Costornaya
Ответ ivannumber1
Мне нравится этот дядька. Не жуёт сопли и не держится за место как некоторые.
не держался бы за место, после 7-0 в отставку подал
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Stannis_Baratheon
Не пойму, чего тут персофаны Роналду раздухарились. При вашем любимом Роналду Маню разве претендовал на чемпионство? С Роналду в составе Маню на своем поле 0:5 проиграл Ливерпулю.
+2
-2
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Rad0
Ответ Саша Белый
В чем он заносился?
Тен Хаг просто сказал, что заработать 3 очка на Энфилде ничем не отличается от других 3 очков, и ущемлённая колбасня приняла это близко к сердцу, хотя оскорбиться на такое только колбасня и могла.
+8
-4
+4
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lyublyu Costornaya
да никто этого тренера не уважает, биться за него никто не будет. как можно биться за тренера,который вегорста и других поленьев подтягивает из эредивизи
0
-4
-4
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Владислав Романов
а Клопп предложил посидеть в тишине и послушать, как тен Хаг ругает футболистов МЮ, так и сидели молча что одни, что другие😁
+11
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Stannis_Baratheon
Персофан Роналду Феликс в новостях про Тен Хага уже ноет😂😂😂
+1
-1
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mp3yourhead
Ваще ни о чём. 7 мячей получили и песнопения переживут.
0
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