Дзюба о словах Кокорина про тюрьму: «Он кайфарик, ему по барабану, что про него говорят. Надеюсь, он неправильно сформулировал мысль, мне это не близко»
Артем Дзюба прокомментировал слова Александра Кокорина о тюрьме.
Некоторое время назад нападающий «Ариса» сказал о тюрьме так: «Хорошая школа. Каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтоб чуть в себя прийти. Ребята чуть поплыли – на месяц-два в СИЗО».
– Кокорин недавно дал интервью, в котором сказал, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме.
– Я искренне надеюсь, что Александр не до конца правильно сформулировал свою мысль (улыбается). Верю, что он не так донес свой посыл.
– Ты не согласен с посылом?
– Если он прямо так и считает... Я надеюсь... Ну сказал и сказал.
Кокору надо воспринимать... Он хороший парень, он не задумывается, что сказал. Ему по барабану вообще, кто и что подумал – он кайфует, блин. Он такой веселый, блин. Кайфарик, грубо говоря, вот и все. Делает только то, что хочет, от чего получает удовольствие. Ему все равно, кто и что про него говорит, согласны, не согласны – вообще по барабану.
Конечно, мне не близки те вещи. Но кто я такой, чтобы его осуждать? Сказал и сказал. Я посмеялся с друзьями: вот Кокора дает жару, конечно! Инфопространство просто [взорвал]. Искренне надеюсь, что он неправильно сформулировал мысль, – сказал нападающий «Локомотива» в части интервью с Нобелем Арустамяном, которая не вошла в финальную версию.
Дзюба о сроках Кокорина и Мамаева: «Кто я такой, чтобы осуждать? Я не бог. Надеюсь, они хоть что-то от этого поняли»
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Артемий, так и из тебя формулировщик тот ещё😁🤦
Ну да, ярлык навесил и потом - кто я такой. Как это по-артëмовски🤣
Про лучшего игрока Европы читать хоть интересно, а не про этого "героя" русского
П. С.: Ничего не имею против русских, но читать хочется про успешных и достойных людей