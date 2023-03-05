Дзюба о словах Кокорина про тюрьму: «Он кайфарик, ему по барабану, что про него говорят. Надеюсь, он неправильно сформулировал мысль, мне это не близко»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Нобель Арустамян Футбол

Артем Дзюба прокомментировал слова Александра Кокорина о тюрьме.

Некоторое время назад нападающий «Ариса» сказал о тюрьме так: «Хорошая школа. Каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтоб чуть в себя прийти. Ребята чуть поплыли – на месяц-два в СИЗО».

– Кокорин недавно дал интервью, в котором сказал, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме.

– Я искренне надеюсь, что Александр не до конца правильно сформулировал свою мысль (улыбается). Верю, что он не так донес свой посыл.

– Ты не согласен с посылом?

– Если он прямо так и считает... Я надеюсь... Ну сказал и сказал.

Кокору надо воспринимать... Он хороший парень, он не задумывается, что сказал. Ему по барабану вообще, кто и что подумал – он кайфует, блин. Он такой веселый, блин. Кайфарик, грубо говоря, вот и все. Делает только то, что хочет, от чего получает удовольствие. Ему все равно, кто и что про него говорит, согласны, не согласны – вообще по барабану.

Конечно, мне не близки те вещи. Но кто я такой, чтобы его осуждать? Сказал и сказал. Я посмеялся с друзьями: вот Кокора дает жару, конечно! Инфопространство просто [взорвал]. Искренне надеюсь, что он неправильно сформулировал мысль, – сказал нападающий «Локомотива» в части интервью с Нобелем Арустамяном, которая не вошла в финальную версию.

Дзюба о сроках Кокорина и Мамаева: «Кто я такой, чтобы осуждать? Я не бог. Надеюсь, они хоть что-то от этого поняли»

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25 комментариев

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Verhovn
Ответ Виктор Емельянов
Я надеюсь, что Александр не до конца правильно сформулировал свою мысль (с) Артемий, так и из тебя формулировщик тот ещё😁🤦
Ну он умеет складывать слова в предложения, но вот только следующие тезисы идут вразрез с предыдущими. А так-то он формулировать мастер, как вы метко заметили😄
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АтАс
Два сапога пара
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Рустам Атаев
на обоих на%рать. но дзюба теперь перешёл на правую руку)
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Виктор Емельянов
Я надеюсь, что Александр не до конца правильно сформулировал свою мысль (с)
Артемий, так и из тебя формулировщик тот ещё😁🤦
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Glav_vredina
Слова "мысль" и "Кокорин" в одном предложении не должны стоять, имхо
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Andrew Chepaylo
Ответ Pb-SE
Про интервью Дзюбы вышло около 20 постов, но ни в один из них не вошла эта часть про Кокорина. Специально решили опубликовать, когда Дзюба станет героем?
Героем?🤨
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Verhovn
Лучше бы о футболе, о хет-трике, но постят какую-то шнягу. Да мало ли что там было в отношениях между Кокорой и Дзюбой. Кому это надо?
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Конспекты Мостового
Ну все. Теперь его не заткнешь, до следующего уикенда будет великомудрствовать.
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Yakub25
Он не кайфарик, а идиот, не видящий уже берегов. К сожалению, его слова часто являются предметом обсуждений и споров. А лучше бы было его вообще игнорировать, не замечать на спортивном пространстве. Играет на Кипре, ну и Бог с ним...
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Verhovn
Он кайфарик, но кто я такой чтобы его осуждать..
Ну да, ярлык навесил и потом - кто я такой. Как это по-артëмовски🤣
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prus_3
Кайфарик, гм. Теперь буду знать, каким словом можно назвать ограниченное, самодовольное и самовлюбленное существо.
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tolstiy
если бы было чем, тогда можно было-бы сказать что он не правильно сформировал мысль, а так просто брякнул в ауешном тренде....
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Павел Мельников
Нобель вырезал из основной части вью частичку Артеминой адекватности. Ггг.
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Forrest Gamp
господи, после хет трика две недели нужно будет его бред слушать?
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несахар
после того самого видео Дзюба точно не в том положении, чтобы иметь право кого-либо осуждать, вот он и говорит "но кто я такой, чтобы его осуждать"
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Pb-SE
Про интервью Дзюбы вышло около 20 постов, но ни в один из них не вошла эта часть про Кокорина. Специально решили опубликовать, когда Дзюба станет героем?
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justbored
Артёмке нужна футболка "добро пожаловать в мир боли". ))
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ОттоДракула
Ответ Великий Алонсо
Это не кайфарик, а мажор зажравшийся потерявший связь с реальностью
Еще бы тут связь с реальностью не потерять, когда Днинамо платит тебе по 5 лямов евро за 10 голов в год.
+22
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Arty K.
То ли дело я, который не следит за критикой, но обижается на критику, - добавил Дзюба
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Ivan Petrov
Он кайфарик ты драчулик
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Великий Алонсо
Это не кайфарик, а мажор зажравшийся потерявший связь с реальностью
+42
-4
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Lionel Andres Messi 10
А Дзюба кайфарик другого толка: ему нравится, когда про него говорят.
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Михаил Васильев
К Дзюбе через голы возвращается разум?
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Кан и Баллак сидят в баре
Сказочный долб...кайфарик.
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Artem Piatkov
Давайте лучше опять новости про Роналду
Про лучшего игрока Европы читать хоть интересно, а не про этого "героя" русского

П. С.: Ничего не имею против русских, но читать хочется про успешных и достойных людей
+5
-10
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