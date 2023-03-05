Дзюба о словах Кокорина про тюрьму: «Он кайфарик, ему по барабану, что про него говорят. Надеюсь, он неправильно сформулировал мысль, мне это не близко»

прокомментировал слова о тюрьме.

Некоторое время назад нападающий « » сказал о тюрьме так: «Хорошая школа. Каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтоб чуть в себя прийти. Ребята чуть поплыли – на месяц-два в СИЗО».

– Кокорин недавно дал интервью, в котором сказал, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме.

– Я искренне надеюсь, что Александр не до конца правильно сформулировал свою мысль (улыбается). Верю, что он не так донес свой посыл.

– Ты не согласен с посылом?

– Если он прямо так и считает... Я надеюсь... Ну сказал и сказал.

Кокору надо воспринимать... Он хороший парень, он не задумывается, что сказал. Ему по барабану вообще, кто и что подумал – он кайфует, блин. Он такой веселый, блин. Кайфарик, грубо говоря, вот и все. Делает только то, что хочет, от чего получает удовольствие. Ему все равно, кто и что про него говорит, согласны, не согласны – вообще по барабану.

Конечно, мне не близки те вещи. Но кто я такой, чтобы его осуждать? Сказал и сказал. Я посмеялся с друзьями: вот Кокора дает жару, конечно! Инфопространство просто [взорвал]. Искренне надеюсь, что он неправильно сформулировал мысль, – сказал нападающий « » в части интервью с , которая не вошла в финальную версию.

Дзюба о сроках Кокорина и Мамаева: «Кто я такой, чтобы осуждать? Я не бог. Надеюсь, они хоть что-то от этого поняли»

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков