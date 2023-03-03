Леонид Слуцкий: «Кокорин – положительный герой романа. Занимается благотворительностью, добрый, большущий игрок – его есть за что уважать и особо нечего хейтить»
Леонид Слуцкий выступил в защиту Александра Кокорина.
– Чему учит история Кокорина?
– Ничему, это индивидуальная история.
Я буду защищать Кокорина в личном плане. Он очень много занимается благотворительностью, очень, хотя это не афишировал. Он очень безотказный парень, очень добрый.
Нельзя в этой жизни быть инфантильным. Все решения нужно принимать самому, а не плыть по течению.
Его особо нечего хейтить. Он не реализовал свой талант, но он сам от этого страдает в какой-то степени, если страдает. Все равно Кокорин – большущий игрок, его есть за что уважать. Все тренеры в него влюблялись и просто были очарованы его талантом.
По мне он – положительный герой романа. Мне очень жаль, что так сложились обстоятельства, что его так выставляют в СМИ.
– А как вы отнеслись к фразе про то, что каждый нормальный мужчина должен посидеть в тюрьме?
– Я никак на это не отреагировал. Я его хорошо знаю и понимаю, что он имел в виду. Косноязычие и неумение правильно выразить свою мысль – единственное, за что ему должно было прилететь в этой истории.
Что он имел в виду – перевожу на русский язык. Если уж в его жизни выпала такая ситуация, то эту ситуацию каждый мужчина и он должен был внести с честью, – сказал бывший тренер ЦСКА и сборной России о форварде кипрского «Ариса».
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По факту Кокорин валенок, которому в жизни очень повезло получить больше, чем он заслужил и всем этим он воспользовался очень слабо, регулярно влипал в истории. у ладно шутки про отношения с Мамаевым, но чувак имеет обвинения в том, что он переписанный, с целым рядом подтверждений этого, чувак катался по встречке, за что его лишали прав. Он стрелял на свадьбе Чочиева, он устраивал побои в центре Москвы.
По мне это просто охреневший мажор, с очень скромными показателями на поле и вечными рассказами о таланте, которого никто не видел. За это его можно и нужно неуважать и недолюбливать. Я бы хотел, чтобы в стране было как можно меньше таких Кокориных
Кокорин - абсолютно мерзкий тип, который еще и хвастается этим, лучше бы сказал кому и где помогает благотворительностью, люди бы хоть знали, но мне кажется это Ктото от его имени делает, а он даже понятия не имеет
Дзюба - ну это вообще. Да рекордсмен, по голам и правда кайфово провёл ЧМ, но ахинея которую он несёт, его хамство и высокомерие, просто поражает
Леонид, можно просто не говорить о них, даже если спрашивают, тактично уйти от ответа, но зачем выгораживать людей которые своим собственным языком говорят ту чушь, что они говорят
За глупость, заносчивость и высокомерие.
История с дракой и тюрьмой - прямое следствие.
Причём есть же один игрок, с которым они начинали в Динамо, ставший практически полной противоположностью Кокоши - Фёдор Смолов.
Вот его действительно не за что было хейтить, даже за слова про Джордана
Пьер Безухов... практически
тот тоже однажды урядника по пьяни с дружками побил...