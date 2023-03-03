Леонид Слуцкий: «Кокорин – положительный герой романа. Занимается благотворительностью, добрый, большущий игрок – его есть за что уважать и особо нечего хейтить»

Теги Леонид Слуцкий премьер-лига Россия высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Благотворительность Футбол

Леонид Слуцкий выступил в защиту Александра Кокорина

– Чему учит история Кокорина?

– Ничему, это индивидуальная история. 

Я буду защищать Кокорина в личном плане. Он очень много занимается благотворительностью, очень, хотя это не афишировал. Он очень безотказный парень, очень добрый. 

Нельзя в этой жизни быть инфантильным. Все решения нужно принимать самому, а не плыть по течению.

Его особо нечего хейтить. Он не реализовал свой талант, но он сам от этого страдает в какой-то степени, если страдает. Все равно Кокорин – большущий игрок, его есть за что уважать. Все тренеры в него влюблялись и просто были очарованы его талантом. 

По мне он – положительный герой романа. Мне очень жаль, что так сложились обстоятельства, что его так выставляют в СМИ. 

– А как вы отнеслись к фразе про то, что каждый нормальный мужчина должен посидеть в тюрьме?

– Я никак на это не отреагировал. Я его хорошо знаю и понимаю, что он имел в виду. Косноязычие и неумение правильно выразить свою мысль – единственное, за что ему должно было прилететь в этой истории. 

Что он имел в виду – перевожу на русский язык. Если уж в его жизни выпала такая ситуация, то эту ситуацию каждый мужчина и он должен был внести с честью, – сказал бывший тренер ЦСКА и сборной России о форварде кипрского «Ариса».

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27 комментариев

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Spartakus1984
Талант у него конечно есть и огромные деньги карьеру подпортили, но по моему,в его игре никогда не было чего то особенного,супер скорости,супер техники,супер удара,если он себя и не реализовла то % на 10-2, но так можно про любого игрока скзать,Кокорин +- играл всегда на своем уровне и в меру таланта,не стоит преувеличивать его способности заложенные природой.
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Охинец Сахалинцев
ЛВС огорчает всё больше
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newjersey
Любимая песня про мифический талант, по факту меньше ста голов за карьеру. Леня наверно тоже считает что свой гигаталант не реализовал?
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МТБ
Давайте уже перестанем считать благотворительность чем-то положительным, ладно? Особенно благотворительность от миллионеров.

По факту Кокорин валенок, которому в жизни очень повезло получить больше, чем он заслужил и всем этим он воспользовался очень слабо, регулярно влипал в истории. у ладно шутки про отношения с Мамаевым, но чувак имеет обвинения в том, что он переписанный, с целым рядом подтверждений этого, чувак катался по встречке, за что его лишали прав. Он стрелял на свадьбе Чочиева, он устраивал побои в центре Москвы.

По мне это просто охреневший мажор, с очень скромными показателями на поле и вечными рассказами о таланте, которого никто не видел. За это его можно и нужно неуважать и недолюбливать. Я бы хотел, чтобы в стране было как можно меньше таких Кокориных
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paradose
Ответ Тимофей Кушнир
Интересно, как этот роман называется. "Герой нашей кофемании"? Или "Достучаться до затылка"?
Три товарища.
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vaniaEee
Кого защищает Слуцкий:

Кокорин - абсолютно мерзкий тип, который еще и хвастается этим, лучше бы сказал кому и где помогает благотворительностью, люди бы хоть знали, но мне кажется это Ктото от его имени делает, а он даже понятия не имеет

Дзюба - ну это вообще. Да рекордсмен, по голам и правда кайфово провёл ЧМ, но ахинея которую он несёт, его хамство и высокомерие, просто поражает

Леонид, можно просто не говорить о них, даже если спрашивают, тактично уйти от ответа, но зачем выгораживать людей которые своим собственным языком говорят ту чушь, что они говорят
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besaxara
Что, Леонид так и сказал - «внести с честью»? Может, всё-таки «вынести с честью»?
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old folk
Хейтить его как раз есть за что.
За глупость, заносчивость и высокомерие.
История с дракой и тюрьмой - прямое следствие.
Причём есть же один игрок, с которым они начинали в Динамо, ставший практически полной противоположностью Кокоши - Фёдор Смолов.
Вот его действительно не за что было хейтить, даже за слова про Джордана
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Андрей Тихонов
Не так уж и далёк оказался от истины Мостовой, называя Слуцкого фриком.
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ДМ-1чемпион
Ой дурак!
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Мужанов Дмитрий Александрович
Два дурака - пара
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Mechel**
Большущий? Достижения? На Кипре? Смешно
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Санитар-волк
Кокоше бы немного ума, была бы европейская звезда, но чего нет, того нет ))
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Крыс Пол
Других слов от фрика и не следовало ожидать
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Кирилл.С-Пб
Слуцкий вообще корефан самых эпичных наших футболистов. С Дзюбой в дёсна, с Коко на шашлыки. КВН, на😂😂😂
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Вадим Черентаев
Ответ Sevuska
А что - молодец Слуцкий , всё по полочкам разобрал , и про благотворительность Кокорина тоже очень важно многим узнать 👍
она такая "незаметная", что уже пятнадцатый раз про нее слышу.
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Sevuska
А что - молодец Слуцкий , всё по полочкам разобрал , и про благотворительность Кокорина тоже очень важно многим узнать 👍
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.ru
положительный герой романа...
Пьер Безухов... практически
тот тоже однажды урядника по пьяни с дружками побил...
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Faust Doc
Саня ниучем нэ увиноват!
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владимир семенов
Кокорин крышует его после одсидки что ли
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Тимофей Кушнир
Интересно, как этот роман называется. "Герой нашей кофемании"? Или "Достучаться до затылка"?
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Karamazoff
Причем тут роман... а, Леонид Викторович?
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T622222
Разница Слуцкого и Губкрниева. Один всегда на позитиве, а второй змея ядовитая
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Гонча
Есть за что уважать - в натуре!))))
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Этот Райола хочет денег
Саня несет разумное, доброе, вечное. Стулом. В голову
+29
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