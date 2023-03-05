Дзюба о сроках Кокорина и Мамаева: «Кто я такой, чтобы осуждать? Я не бог. Надеюсь, они хоть что-то от этого поняли»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия высшая лига Кипр Арис Лимасол Павел Мамаев Александр Кокорин Нобель Арустамян Футбол

Артем Дзюба сравнил свое интимное видео с ситуацией Александра Кокорина и Павла Мамаева.

– Что, по-твоему, хуже – видео с твоим участием или видео с участием Кокорина и Мамаева, после которого они попали в тюрьму?

– Слушай, да я не сужу вообще... Это их право.

Кокора знает мое мнение. Кто я такой, чтобы осуждать? Я не бог. Я не какой-то человек, который должен ему нравственно или еще как-то... То, что какие-то вещи произошли, – они произошли. Каждый отвечает за какие-то вещи.

Слава Богу, ничего такого криминального... Они никого не убили, я никого не убил. Я никого не расчленил. Вот этого негатива, который кто-то там пытался раздуть, – я его не понимал, условно.

Я никому не причинил никакой боли. Единственное, наверное, было неприятно моей семье. Моим родителям. Да. Но опять же, мы через это прошли спокойно. Они не отвернулись от сына или еще что-то. Я не горжусь этим, но так случилось.

А у ребят это произошло, они свое наказание получили. Надеюсь, они хоть что-то от этого поняли. Испытания нам даются, чтобы мы прошли их достойно и, самое главное, мы получили от этого определенный урок, – сказал нападающий «Локомотива» в части интервью с Нобелем Арустамяном, которая не вошла в финальную версию.

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52 комментария

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Jan T
«Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить» (Мф.7:1-2).
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Павел Битков
Ну Кокорин понял, что каждый мужик должен отсидеть.
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Valentin Kompaneytsev
Кто ты такой объяснять не надо. "Герой" эпохи.
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Константин Попов
Ответ Homelender_666
Школа Матч ТВ, как никак
плюс мастер-класс по острым вопросам от Юры Дудя!
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Иван Лапин
Ответ Александр Малышев
Взрослеет, взгляды меняются😏
это всё было в рамках одного интервью
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lgd
Ответ MishaFCZ
Это посмешище никогда не поймет,что стыдно было не только его родителям,но и людям которые болеют за свой клуб и который он своими убогими действиями всячески позорит.
Посмешище это фанатье зенита, которые всем стадом морализируют о дзюбе, хотя сами скрытые...
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Тимофей Кушнир
Конечно поняли. Поняли, где самая лучшая жизненная школа, по словам Александра. У Кокорина карьера после тюрьмы вообще вверх пошла: в Европе позарабатывал, ой, поиграл.
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lgd
Ответ Aleksandr Danilov
Дзюба, видео то ладно, в одном случае - если ты его слал жене. А так ты 2 раза публично попался на измене, за это тебя можно осуждать
Думаю , не вам
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Геннадий Тимченко
Ответ Геннадий Тёкин
Только гений мог сравнить рукоблудие и срок за драку!
РУКАКу он такой мыслитель, прямо Платон нашей эпохи🤣🤣🤣
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Холден Колфилд
Гитлер тоже никого не расчленил
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Павел Мельников
Ответ justbored
Сам себе нравлюсь, вы знаете.
И понимаю )))))
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Охрана и безопасность
Ответ Оператор Дзюбы
Дзюбиньо жену бы лучше пожалел. Постоянно так глупо палится 🤦‍♂️
Когда выложили видео, жена Дзюбы была беременна третьим. Вот кем надо быть, чтобы ее не пожалеть и слить видео именно в этот период?
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tyuiop tyuiop
Ответ Andrey Ogorodnikov
При всей моей нелюбви к Дзюбе - но его видео это ерунда по сравнению с тем, что натворили эти два дружбана. Вопрос был об этом, он ответил по существу.
какая разница любишь ты его или нет, я о том что он примудряется противоречить себе в одном предложении
то что их ситуации несопоставимы настолько очевидны всем что не надо озвучивать, после первого предложения надо и замолкнуть
но у дядьки похоже крайняя степень мании величия
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justbored
Ответ Павел Мельников
Хорошо, что вы выше этого низкопробного юмора и собрания моралистов. Это величественно, это прекрасно.
Сам себе нравлюсь, вы знаете.
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Aleksandr Danilov
Дзюба, видео то ладно, в одном случае - если ты его слал жене. А так ты 2 раза публично попался на измене, за это тебя можно осуждать
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Павел Мельников
Ответ justbored
Проблема с интервью Артёмки (как и Шурочки), в том что они провоцируют на вылезание какого-то дикого количества фарисеев, ипокритов, шутников-за-двести, и ты тонешь в этой волне негатива.
Хорошо, что вы выше этого низкопробного юмора и собрания моралистов. Это величественно, это прекрасно.
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Милан. Тонали. 8.
Видео с Дзюбой это трындец конечно 🤭🤦‍♂️😄
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nugoboss
Кокорин скорее всего к тренеру обращается так, типа, пахан, подскажи как мне играть 😁🤘, о судье наверное говорит, ты рамси не путай. 😁
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Matvey Mavlin
«Я ни кого не расчленил».
Никого, кроме себя)
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dreamstep
Дзюба своим видосом просто себя опозорил, никому не вредил физически в отличии от Коко и Мамая. Если никому не доставляешь дискомфорта, вопросов нет. А парочка бычила на людей, поэтому и выдали им урок чтоб другие такие же думали прежде чем считать себя хозяевами всего.
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Arty K.
Ты гляди, как переобулся...
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voffkathe1
Ответ Tutti Pazzi per Materazzi
Дзюба: осуждает агентов, Карпина, Эмери, Манчини, Генича также Дзюба: кто я такой, чтобы осуждать?
Он почти впервые сказал не глупость. Кто ты такой, чтобы осуждать?)
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BeastI666I
все! вот отличие Кринжа и Дзюбы (один автор называл его российским Кринжем) ... Дзюба не бог!
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Павел Мельников
Хоть что-то умное выдал.
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Геннадий Тёкин
Ответ SamArus51
Кроме шуток, Нобель гений. Развел дурачка на бессознательный поток мыслей под видом полудружественной беседы, не перебивал, давал выйти всему, что накопилось у Дзюбы, а тот даже и не понял ничего.
Только гений мог сравнить рукоблудие и срок за драку!
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