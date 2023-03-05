Дзюба о сроках Кокорина и Мамаева: «Кто я такой, чтобы осуждать? Я не бог. Надеюсь, они хоть что-то от этого поняли»

сравнил свое интимное видео с ситуацией и Павла Мамаева.

– Что, по-твоему, хуже – видео с твоим участием или видео с участием Кокорина и Мамаева, после которого они попали в тюрьму?

– Слушай, да я не сужу вообще... Это их право.

Кокора знает мое мнение. Кто я такой, чтобы осуждать? Я не бог. Я не какой-то человек, который должен ему нравственно или еще как-то... То, что какие-то вещи произошли, – они произошли. Каждый отвечает за какие-то вещи.

Слава Богу, ничего такого криминального... Они никого не убили, я никого не убил. Я никого не расчленил. Вот этого негатива, который кто-то там пытался раздуть, – я его не понимал, условно.

Я никому не причинил никакой боли. Единственное, наверное, было неприятно моей семье. Моим родителям. Да. Но опять же, мы через это прошли спокойно. Они не отвернулись от сына или еще что-то. Я не горжусь этим, но так случилось.

А у ребят это произошло, они свое наказание получили. Надеюсь, они хоть что-то от этого поняли. Испытания нам даются, чтобы мы прошли их достойно и, самое главное, мы получили от этого определенный урок, – сказал нападающий « » в части интервью с , которая не вошла в финальную версию.

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