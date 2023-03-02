рассказал, чем планирует заняться после завершения спортивной карьеры.

– Ты готов после окончания карьеры не только давать интервью, но и менять русский футбол, стать президентом , начать реформы? «Агенты – враги, детский футбол, тренеры», – столько говоришь об этом, а может, попытаться изменить?

– Не знаю. Если мне дадут ресурсы и возможности, то я бы шороху навел. Но не думаю, что очень многие захотят. Если бы мне дали задачу, я бы точно сделал все это без денежных историй. Было бы круто.

Я больше хотел бы тренировать, быть специалистом в команде, с парнями. Я и так и так готов попробовать. Я бы вводил и искоренял. Это легко, конечно, сейчас говорить, а как столкнешься, то можно и напороться на что-то, после чего руки опустятся. Это тоже вариант, – сказал нападающий « » в интервью Нобелю Арустамяну.

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