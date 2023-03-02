Дзюба о том, готов ли стать президентом РФС: «Я бы шороху навел, если дадут ресурсы и возможности. Я бы вводил и искоренял»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия РФС Нобель Арустамян Футбол

Артем Дзюба рассказал, чем планирует заняться после завершения спортивной карьеры.

– Ты готов после окончания карьеры не только давать интервью, но и менять русский футбол, стать президентом РФС, начать реформы? «Агенты – враги, детский футбол, тренеры», – столько говоришь об этом, а может, попытаться изменить?

– Не знаю. Если мне дадут ресурсы и возможности, то я бы шороху навел. Но не думаю, что очень многие захотят. Если бы мне дали задачу, я бы точно сделал все это без денежных историй. Было бы круто.

Я больше хотел бы тренировать, быть специалистом в команде, с парнями. Я и так и так готов попробовать. Я бы вводил и искоренял. Это легко, конечно, сейчас говорить, а как столкнешься, то можно и напороться на что-то, после чего руки опустятся. Это тоже вариант, – сказал нападающий «Локомотива» в интервью Нобелю Арустамяну.

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63 комментария

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Сергей Гирин
Кому бы он вводил? Вот уже чучело
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AgaInsT_t_W
Ты уже поискоренял свою вводилку. Хватит с нас и этого)
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Подкат Мальдини
Спасибо у нас уже 23 год сидит один вводит и искореняет, но че то пока без успеха
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Babusya
Сам себя не похвалишь - никто не похвалит.
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Гекдениз Кардениз
Ответ Александр Жердин
Что может быть хуже дурака? Дурак с инициативой!
вот и пожинаем
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Андрей Мирный
#######, не мешки ворочить
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Сергей Чекрыжов
Давай сразу в президенты России. Хуже уже не будет.
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Алар
Этого негодяя надо немедленно изолировать!
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Silent2006
Ну уж, что вводил бы - сомнений вообще никаких. Тот еще мастер по введению.
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juki_puki
"вводил и искоренял"
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stoudemire
Ответ Кто подставил капитана Дзюбу
Дзюба может только в кулачек вводить
Орзул с тобой не согласится=))
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Петр Иванов
Лет через 10 будет вторым Мостовым, хоть игроком был посредственным в отличии от Мостового, но самомнения и тупости даже больше.
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Slavick Nemkovsky
При слове "вводил" Азмун содрогнулся
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Madcomposer
Если бы мне дали ресурсы, возможности, задачи, составили бы за меня программу, собрали бы для меня команду, выиграли бы для меня выборы, платили бы мне зарплату, я бы шороху навёл бы))
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brig_Mercury
Ответ Vićtor Diaź
Было бы «ручное управление»
Взял бы власть в кулак и надавил бы на рычаг
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RussianAnimal
Надо запустить сериал Президент. Может потом действительно станет президентом РФС. В истории подобное было.
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Утренняя Аврора
" Вводил и искоренял..." хочется расшифровки.
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Утренняя Аврора
Бодливой корове бог рогов не дал.
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LifeSpartak
Прекратите брать интервью у этого ########! Сколько можно?
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За наш футбол!
Когда говорил фразу с "вводил",он так характерно высунув язык,им так быстро и характерно не двигал?!
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Razan13
Ответ Spartakus1984
Пиши правильно Россия
я не настолько знаю кацапский,чтоб правильно писать,тем более украдиное название
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Кто подставил капитана Дзюбу
Дзюба может только в кулачек вводить
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Sizt
"Как Лаврентий Палыч. Или даже как Иосиф Виссарионович" (с)
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Spartakus1984
Ответ Razan13
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Пиши правильно Россия
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B@yern
Артём Шариков.
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