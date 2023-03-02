Артем Дзюба: «Эмери – тренер, конечно, не «тренеришка». Но не великий – просто Лигу Европы выигрывает. Странный, тяжелый человек»

Теги Спартак Локомотив Артем Дзюба Эйден Макгиди премьер-лига Россия Лига Европы УЕФА Унаи Эмери Нобель Арустамян Футбол

Артем Дзюба рассказал о работе под руководством Унаи Эмери в «Спартаке».

– Артем, еще один тренер говорил: «Дзюба настраивал игроков и журналистов против меня, как только я начал предоставлять ему меньше игровой практики». Знаешь, чья это цитата?

– Конечно, Унаи Эмери. Я думаю, он это сказал в сердцах, от обиды или еще что-то, ему надо было что-то сказать. Все с ним стало понятно, когда он уже ушел из «Спартака» и написал Эйдену Макгиди «Fuck you». Нормальный тренер это напишет игроку? Это странно как-то.

– А тебе что писал?

– Мне ничего не писал. Я не думаю, что он даже знает мой телефон. И кстати, к Макгиди хороший вопрос – откуда у него телефон Эмери?

Эмери ему написал «Fuck you», и чем мне понравился Макгиди – он ему ответил: «Fuck you». Это было очень смешно. Унаи очень невзлюбила команда.

– И в этом не твоя заслуга?

– Да какая моя заслуга? Как я могу, там иностранцы ребята. С журналистами никогда так близко не был, чтобы кого-то настраивать против него. Если бы настраивал, я бы, наверное, не лепанул ту крылатую фразу «тренеришка». Я в сердцах уже лепанул, потому что психанул. Мы проиграли «Динамо» 1:5, и он зашел, говорит: «Все нормально, все молодцы». Вот меня это взбесило. Я думал, что он влетит, будет орать, визжать.

– Эмери – тренер или тренеришка?

– Господи. Я же никогда не говорил, что он плохой тренер. Я сказал именно про тот этап, когда он поплыл в моменте в «Спартаке». У него ходил свой собственный психиатр.

Он очень странный человек. Все заметили, что он специфический. То есть, в испанских каких-то командах, не грандах – нормально. В «ПСЖ» он не прижился, в Англии не прижился. Отовсюду его убирают. Он очень странный, тяжелый человек.

Он фанат своего дела, да, сумасшедший фанат, он два часа угловые мог стоять подавать. Это было просто невыносимо. Макгиди один раз просто встал и ушел. Он говорит: «Эйден, подай мяч нормально». А Эйден был эмоциональный. Унаи бросает все, на колени встает. Для нас это было странно, два часа не отпускать никого в туалет.

А он жил на базе, жил этим. Против него точно никто никого, в этом я вас уверяю. То, что его недолюбливали в команде, – ну, не понимали его специфику вообще. Он очень странный для нас был, не разговаривал по 3-4 дня после поражений с нами. Вел себя очень странно.

– То есть, он тренер…

– Для испанских команд, думаю, с его менталитетом. Еще раз говорю, в Англии и в «ПСЖ» его убрали тут же практически. Он не великий тренер, просто Лигу Европы выигрывает, и все. Ну, не все, но мы с Анчелотти не сравниваем же. Есть Моуринью, Анчелотти – эшелон топ-топ. Эмери – тренер, конечно, не «тренеришка».

Но в любом случае, так, как он себя вел с нами, нельзя. Нельзя так потребительски приезжать в чужую страну. Приезжай и уважай культуру другой страны. Уважай ее историю, а не просто: «Я приехал, вы здесь все крестьяне и клоуны». Так это не работает, – сказал нападающий «Локомотива» в интервью Нобелю Арустамяну.

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63 комментария

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Epicman
Ответ SCHENN
А Месси всего-то там повыигрывал что-то и всё. Странный такой
Месси игрочишка, просто лучший в истории.
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Recreated
Дрочер, дрочер иди на...!!
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Korwin ds
Дзюбинью то сам что выйграл? интересно Эмири то вкурсе кто это такой. 🤡🤡🤡
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Verhovn
Хватит постить игрочишку 🤣
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Кавабунга Шреддоголовый
Зато дзюбкин не выиграл вообще ничего, кроме нескольких чемпионатов России и засветился на видео, ну и статистику набивал себе
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SCHENN
А Месси всего-то там повыигрывал что-то и всё. Странный такой
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dorff_nk
Ответ Марк Львов
>Еще раз говорю, в Англии и в «ПСЖ» его убрали тут же практически Лол, в ПСЖ почти два года, в Арсенале больше года — ну да, «убрали тут же», конечно
Во многих моментах этого интервью лукавит как ребенок
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Pigmalion
Ответ DanielCarvalho
Он не великий тренер, просто лигу европы выигрывает и всё. достаточно только это прочитать, и понять какой же Дзюба жалкий
А Эмери - великий тренер?
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dorff_nk
Ответ Ебздрогыч
Но в любом случае, так, как он себя вел с нами, нельзя. Нельзя так потребительски приезжать в чужую страну. Приезжай и уважай культуру другой страны. Уважай ее историю, а не просто: «Я приехал, вы здесь все крестьяне и клоуны». Опять тренер-русофоб виноват, что наших буратин пытался футболу научить и тренироваться заставлял. И, главное, делал это без уважения! Без уважения к буратинам и культуре "бей-беги"! Ну каков же подлец!
С языка снял
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AFRIKAN
Ответ AmanEsen
История с Макгиди показательная. Сперва говорит как Эмери после ухода написал ему “фак ю», типа показывая какой он плохой человек. А в итоге дальше по истории с угловым оказывается, что это Макгиди по настоящему м*дак в этой истории. И эмоции Эмери понятны.
Тут ещё важно другое. Чего добился Макгиди и чего добился Эмери, а ведь у него всё ещё впереди в отличии от...
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Marcus-light
Ответ DanielCarvalho
Он не великий тренер, просто лигу европы выигрывает и всё. достаточно только это прочитать, и понять какой же Дзюба жалкий
Ещё бы Артём подошёл в Акинфееву с Игнашевичу, и сказал, что те не топ игроки, , так кубок УЕФА разок зацепили
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Eljza
"Просто ЛЕ выигрывает" из серии "В английский середняк типа Вест Хэма я не поеду"
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Niko [Ars]
Ответ Capitan_RAF
стоит напомнить как его из Арсенала убирали - чуть ли не тряпками выгнали, когда после первого сезона вообще игра сломалась и отсутствовала как таковая. играли как Эвертон какой то (не хочу обидеть фанатов Эве, но этот сезон и в вправду ужасен). я лично готов был на любую замену, даже на Григорьяна, лишь бы Эмери сняли.
игра была плохая, потому что он раздевалку не вывез. слишком она была зазнавшаяся и сытая. артета кстати почти всех сразу слил
+1
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Zombieset
А как занести в чс эти новости, которые уже второй день подряд портят впечатление только своими заголовками?
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Ахмед Казумов
3 раза ЛЕ выиграл с Севильей, один раз брал её с Вильяреалом, и с ней же дошёл до полуфинала ЛЧ выбив Баварию.
Какой же Дзюба жалкий, зато он трижды чемпионат России брал 😁
+1
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Сергей Лепехин
Моуриньо ему бы не доверил мячи в сетке носить
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Ахмед Казумов
Ответ Лёха Курилович
Добрый день. 3 раза с Севильей и 1 раз с Вильярреалом. А так, полностью с вами согласен.
С Вильяреалом всего-то до полуфинала ЛЧ дошёл, пройдя Баварию
+1
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Николай Грехов
Ответ Doubler
Я боюсь представить, какой тогда Дзюба в его понимании...
Такой, что недостоин даже смски с "Фуск Ю".
Пустое место.
+3
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kustarnik555@gmail.com
Ответ Лёха Курилович
Добрый день. 3 раза с Севильей и 1 раз с Вильярреалом. А так, полностью с вами согласен.
и почти с Арсеналом
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Capitan_RAF
Ответ Марк Львов
>Еще раз говорю, в Англии и в «ПСЖ» его убрали тут же практически Лол, в ПСЖ почти два года, в Арсенале больше года — ну да, «убрали тут же», конечно
стоит напомнить как его из Арсенала убирали - чуть ли не тряпками выгнали, когда после первого сезона вообще игра сломалась и отсутствовала как таковая. играли как Эвертон какой то (не хочу обидеть фанатов Эве, но этот сезон и в вправду ужасен).
я лично готов был на любую замену, даже на Григорьяна, лишь бы Эмери сняли.
+1
-1
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felipe89
Ответ Арматурмалай
Всего-то выиграл Лигу Европы. Что тут такого? Как будто для Дзюбы это не значит ровным счетом ничего. А тот факт что Эмери сделал это три раза, увековечив свое имя, для Артема тоже ничего не значит
Четыре - три, с Севильей, одну, с Вильярреалом
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KaPZeN43
"Просто Лигу Европы выигрывает". Нихрена себе, просто. У России две победы, и тем уже 15 и 18 лет. И если бы не отстранение, нам бы все равно победа в ЛЕ не светила. Странно такое слышать, высказался так, будто Эмери не ЛЕ, а Кубок Матч Премьер выиграл.
+1
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Лёха Курилович
Ответ Арматурмалай
Всего-то выиграл Лигу Европы. Что тут такого? Как будто для Дзюбы это не значит ровным счетом ничего. А тот факт что Эмери сделал это три раза, увековечив свое имя, для Артема тоже ничего не значит
Добрый день. 3 раза с Севильей и 1 раз с Вильярреалом. А так, полностью с вами согласен.
+14
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B@yern
Спортс, остановись, генератора бреда Дзюбы🤯
Второй день уже.Хорош
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Ole Gunor
Ответ DanielCarvalho
Он не великий тренер, просто лигу европы выигрывает и всё. достаточно только это прочитать, и понять какой же Дзюба жалкий
Думаю, если бы Дзюба оказался бы в одной из этих команд с которыми он выигрывал эти просто Лиги Европы, в лучшем случае, был бы на замене, но точно бы и близко не прошел бы в старт на железной основе. Там парни мало того, что бойцы, так и коллективы судя по всему сплоченные и без звездняка.
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