Артем Дзюба: «Эмери – тренер, конечно, не «тренеришка». Но не великий – просто Лигу Европы выигрывает. Странный, тяжелый человек»

рассказал о работе под руководством в «Спартаке».

– Артем, еще один тренер говорил: «Дзюба настраивал игроков и журналистов против меня, как только я начал предоставлять ему меньше игровой практики». Знаешь, чья это цитата?

– Конечно, Унаи Эмери. Я думаю, он это сказал в сердцах, от обиды или еще что-то, ему надо было что-то сказать. Все с ним стало понятно, когда он уже ушел из « » и написал «Fuck you». Нормальный тренер это напишет игроку? Это странно как-то.

– А тебе что писал?

– Мне ничего не писал. Я не думаю, что он даже знает мой телефон. И кстати, к Макгиди хороший вопрос – откуда у него телефон Эмери?

Эмери ему написал «Fuck you», и чем мне понравился Макгиди – он ему ответил: «Fuck you». Это было очень смешно. Унаи очень невзлюбила команда.

– И в этом не твоя заслуга?

– Да какая моя заслуга? Как я могу, там иностранцы ребята. С журналистами никогда так близко не был, чтобы кого-то настраивать против него. Если бы настраивал, я бы, наверное, не лепанул ту крылатую фразу «тренеришка». Я в сердцах уже лепанул, потому что психанул. Мы проиграли «Динамо» 1:5, и он зашел, говорит: «Все нормально, все молодцы». Вот меня это взбесило. Я думал, что он влетит, будет орать, визжать.

– Эмери – тренер или тренеришка?

– Господи. Я же никогда не говорил, что он плохой тренер. Я сказал именно про тот этап, когда он поплыл в моменте в «Спартаке». У него ходил свой собственный психиатр.

Он очень странный человек. Все заметили, что он специфический. То есть, в испанских каких-то командах, не грандах – нормально. В «ПСЖ» он не прижился, в Англии не прижился. Отовсюду его убирают. Он очень странный, тяжелый человек.

Он фанат своего дела, да, сумасшедший фанат, он два часа угловые мог стоять подавать. Это было просто невыносимо. Макгиди один раз просто встал и ушел. Он говорит: «Эйден, подай мяч нормально». А Эйден был эмоциональный. Унаи бросает все, на колени встает. Для нас это было странно, два часа не отпускать никого в туалет.

А он жил на базе, жил этим. Против него точно никто никого, в этом я вас уверяю. То, что его недолюбливали в команде, – ну, не понимали его специфику вообще. Он очень странный для нас был, не разговаривал по 3-4 дня после поражений с нами. Вел себя очень странно.

– То есть, он тренер…

– Для испанских команд, думаю, с его менталитетом. Еще раз говорю, в Англии и в «ПСЖ» его убрали тут же практически. Он не великий тренер, просто Лигу Европы выигрывает, и все. Ну, не все, но мы с Анчелотти не сравниваем же. Есть Моуринью, Анчелотти – эшелон топ-топ. Эмери – тренер, конечно, не «тренеришка».

Но в любом случае, так, как он себя вел с нами, нельзя. Нельзя так потребительски приезжать в чужую страну. Приезжай и уважай культуру другой страны. Уважай ее историю, а не просто: «Я приехал, вы здесь все крестьяне и клоуны». Так это не работает, – сказал нападающий « » в интервью Нобелю Арустамяну.

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